《路透早报》--7月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲7月消费者信心(0030)

--韩国5月L货供额(0300)

--日本5月工业生产修正值、产能利用率指数(0500)

--法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--意大利6月CPI终值(0800)

--欧元区5月工业生产(0900)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)、6月进出口物价(1230)

--美国、加拿大7月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500)

--新西兰6月制造业表现指数(2230)

--英国6月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

--中国海关举行新闻发布会，公布上半年贸易数据。海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年上半年进出口情况。(0700)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办公室周三发表《中国坚持通过谈判解决中国与菲律宾在南海的有关争议》白皮书，并于北京时间上午10时举行新闻发布会，外交部副部长刘振民和国务院新闻办新闻发言人胡凯红介绍白皮书有关情况和中国在南海问题上的政策立场，并答记者问。

--第十八次中国欧盟领导人会晤。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。

--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问(至14日)。李克强总理将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议(至16日)

--韩国企划财政部长官柳一镐在国会回答议员提问

--菲律宾央行总裁泰谭柯在该央行股东午餐会发表讲话(0200)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表讲话(0230)

--马来西亚央行公布利率决定(1000)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)就美国和全球经济发表讲话(1300)

--加拿大央行宣布利率决定和货币政策声明(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯随后召开记者会(1515)

--欧洲央行银行业监管人士Ignazio Angeloni和德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)谈论英国退欧影响(1430)

--美联储发表经济状况褐皮书(1800)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(2200)

重要企业财报

--百胜集团(Yum Brands)

以下为7月12日下午5:00至7月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月批发库存数据疲弱，料给第二季增长带来拖累

美国5月趸售(批发)库存几无增长，因汽车库存录得逾两年半来最大月跌幅，表明库存投资可能给第二季经济增长带来拖累。商务部周二称，批发库存继4月增长0.7%后，5月增长0.1%。经济学家原预计5月批发库存增长0.2%。扣除汽车的批发库存5月增长0.4%，这一指标被用于国内生产总值的计算。包括石油在内的商品价格走高，是5月汽车以外批发库存增长的主要原因，因此经通胀调整后的库存可能不会给第二季GDP增长带来提振。数据发布后，亚特兰大联储将第二季经济增长率预估下调0.1个百分点，至年率2.3%。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德坚持可预见未来仅升息一次的观点

圣路易斯联储总裁布拉德称，坚持在可预见未来美国仅需升息一次的观点，尽管美国6月就业增长强劲反弹。布拉德称，美联储适合的目标利率也非常低，仅需升息一次，除非意外冲击推动经济向更好或更坏的方向发展。他预计适合的联邦基金利率为0.63%，较当前约0.37%的实际利率高约0.25个百分点。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，美联储不应急于升息，因为通胀率还太低，经济依然没有实现充分就业。他仍然预期美国经济将继续温和增长，不会出现衰退，因此美联储不需要放松政策。

此外，美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月会议支持上调贴现率的地区联储银行上升至六家，他们称“预期美国经济活动不断增加，并预计通胀将逐步升向2%的目标。”

--独家：日本政府将调降通胀预估，对前景看法较央行悲观--消息

日本政府消息人士对路透表示，政府料将调降当前财年的消费者通胀率预估，对2017财年的预估也比央行的2%目标低得多。消息人士称，在周三将要完成的预估草案中，政府将当前财年的消费者通胀率预估调降至0.4%，1月时预估为1.2%。政府预计2017财年的消费者通胀率将为1.4%，远低于央行表示将在该年度达成的2%目标。

--海牙仲裁法庭裁定中国对南海的权利主张没有法律依据

海牙仲裁法庭法官周二裁定，驳回中国对于南中国海大片水域内经济权利的主张。这标志着菲律宾取得的一次胜利。法官们裁定，中国在南海部分水域的执法巡逻船造成与菲律宾渔船发生碰撞的风险，在该水域的建设工程给珊瑚礁造成不可挽回的破坏。

中国国家主席习近平周二指出，南海诸岛自古以来就是中国领土，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响。中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。其后，中国外交部发表声明称，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。中国政府和中国外长也相继对此发表声明，中国对南海诸岛，包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛拥有主权。

联合国秘书长呼吁各方依照国际法以和平友好方式对话解决南海争端，避免挑起或加剧紧张的行动。美国称南海仲裁对南中国海争议的“和平解决这一共同目标做出重要贡献”，美国敦促“所有声索方避免采取挑衅性的声明和行动”。

--OPEC预计2017年油市供应不足，英国退欧拖累全球经济

石油输出国组织(OPEC)对2017年油市做出乐观预估，称全球原油需求将高于当前产量，意指供应不足，而非已然拖累油价的供应大幅过剩。OPEC月报首度对明年做出预估，称2017年全球石油需求将增长115万桶/日。这稍稍低于119万桶/日的2016年需求增幅预估。报告还预计，2017年OPEC之外的石油供应将减少11万桶/日，而今年为减少88万桶/日。OPEC在月报中还调降对今年全球经济成长的预估，指因英国公投退欧后不确定性升温。“潜在的负面影响导致对2016年全球经济增速预估从3.1%调降至3.0%”。

--中国总理称要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求

中国总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。央广网周二援引他召开经济形势专家座谈会上的讲话称，今年经济运行平稳，符合预期，二季度延续一季度平稳增长态势，内需起了顶梁柱作用，物价总体稳定，带动城镇新增就业700万多人。李克强指出，今年面对困难严竣的国内外环境，中国通过实施有效宏观政策，经济运行基本平稳，结构向好。

[市场摘要]:

--美国股市周二收盘全线上涨，标普500指数和道琼工业指数创纪录收盘高位，纳斯达克指数全年转至平盘之上，油价大幅反弹提振能源类股。

道琼工业指数上涨120.74点，或0.66%，至18,347.67点；标准普尔500指数收涨14.98点，或0.70%，至2,152.14点；纳斯达克指数攀升34.18点，或0.69%，至5,022.82点。

--欧洲股市上涨，意大利银行股跑赢，因预计政府将会采取措施解决坏账问题，收益转好也帮助提振汽车类股走高。泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数均升1.1%，为连续第四日上涨。

英股富时100指数下跌0.03%，报6,680.69点；法股CAC 40指数上升1.57%，收报4,331.38点；德国DAX指数上扬1.33%，收报9,964.07点。

汇市:

--美元兑日圆升至逾两周高位，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，重燃的风险意愿继续带动市场信心。美元兑日圆跳升1.95%，报104.79日圆，为6月24日英国发布退欧公投结果震惊全球市场以来最高水准。

因风险意愿抬头，澳元和新西兰元等商品货币跳升至数月高位。新西兰元触及14个月高位0.7318美元，澳元兑美元升至5月3日来最高。英镑大涨2%至1.3265美元，录得6月21日来最大单日百分比升幅，脱离上周触及的31年低点1.2798。

债市：

--美国公债收益率上涨，对日本将出台新刺激措施的预期提振股市，避险公债的需求降低，且美国财政部今日发售的10年期公债需求为七年最弱。

指标10年期美国公债价格下挫24/32，收益率报1.513%，高于周一尾盘的1.434%。30年期美债收益率周一降至2.089%的纪录低点，周二回升至2.233%。

--意大利公债和可比德债利差收窄至三周来最窄水准，因意大利和欧盟官员接近就保护该国受困银行达成协议。10年期意大利/德国公债利差收窄至约126个基点，为近三周来最低水平，从6月底触及的四个半月最宽水准收窄。

德国10年期公债收益率上涨7个基点，至负0.09%的一周高位，因特雷莎梅周三将出任英国首相，消除了一个影响市场的不确定因素。

油市:

--油价急升5%，录得4月以来最大单日涨幅，因在触及两个月低位后，投资者回补空头头寸，市场出现技术性反弹。布兰特原油期货收盘急升2.22美元，或4.8%，报每桶48.47美元。美国原油期货劲扬2.04美元，或4.6%，收报每桶46.80美元。

金属市场:

--金价录得三周来最大单日跌幅，因英国政治不确定性得到缓解及经济刺激举措的预期，提振全球股市反弹，投资者对避险资产的需求受到抑制。

现货金至多下跌1.9%，至每盎司1,329.75美元；1820 GMT，下跌1.6%，报1,332.86美元。交投最活跃的美国8月期金收跌1.6%，报1,335.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌触及13个月高位，期镍升至去年10月来最高，因在英国选定新首相和对追加刺激措施的预期下，投机商涌入金属市场。

指标三个月期锌收高2.5%，报每吨2,193美元，为去年6月1日来最高。三个月期镍今日领跑，劲扬4.4%，报10,490美元，为去年10月29日来最高。三个月期铝收高1.4%，报1,676美元，为逾两个月最高。

三个月期铜收高2.5%，报4,869美元；三个月期铅升2.7%，报1,868美元；三个月期锡升0.7%，收报17,975美元。(完)