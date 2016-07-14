《路透早报》--7月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港6月底止外汇基金境外资产

--澳洲6月新车销售(0130)、6月就业人数(0130)

--新西兰6月公债海外持有比例(0300)

--瑞士6月生产者/进口物价(0715)

--英国、德国、法国、意大利汤森路透/益普索7月主要消费者信心指数(1000)

--加拿大5月新屋价格指数(1230)

--美国7月9日当周初请失业金人数(1230)、6月生产者物价指数(PPI)最终需求(1230)

--中国央行可能公布6月社会融资、信贷和M2数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发展改革委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)

--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿全球发展中心发表讲话

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)

--英国央行公布利率决定(1100)

--德国央行总裁魏德曼在一场活动上发表讲话，但不太可能讨论货币政策(0900)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1515)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1715)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)北美主会场会见媒体(2220)；达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加问答环节(2300)

重要企业财报

--摩根大通、贝莱德(Blackrock)、达美航空(Delta Air Line)

以下为7月13日下午5:00至7月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国新首相对脱欧派大将约翰逊委以重任，不急于退欧谈判

特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三就任英国首相，肩负起带领这个国家离开欧盟的重任，并迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务，其中包括前伦敦市长约翰逊。特雷莎·梅眼下面临来自欧盟领导人的压力，要其正式宣布英国退出欧盟，并在两年时间内完全退出。在与德国总理默克尔和法国总统奥朗德的电话交谈中，特雷莎·梅表示她需要时间。

特雷莎·梅甫进入新办公室便开始提名大臣人选，任命稳重、经验丰富的外交大臣哈蒙德负责财政部，接替奥斯本担任财政大臣。令人意外的是，特雷莎·梅任命约翰逊接任外交大臣。这位主要的欧元怀疑论者不久前还是特雷莎·梅竞选首相的一个主要竞争对手。退欧”阵营的其他主要人物也都获得重要任命。戴维斯(David Davis)将出任英国脱欧大臣。福克斯(Liam Fox)被任命为新贸易大臣。

--美国费城联储总裁哈克预计今年最多只加息两次

美国费城联邦储备银行总裁哈克表示，今年年底前联邦储备委员会(美联储/FED)可能最多升息两次，并略微调降他对货币政策收紧步伐的预期，尽管他认为经济情况“相当稳健”。哈克上次公开发表演说是在5月底，当时他预计今年将升息两至三次。哈克淡化英国公投退欧所产生的任何效应。他表示第一季美国经济疲弱主要是因为季节性调整，并预估2017年通胀将触及2%目标，且美联储将在2018年底前朝着3%加息。

此外，达拉斯联储总裁柯普朗称只能以渐进和耐心的方式撤走宽松货币政策，揣测下次行动的时机和未来行动的次数是不明智的，只要还未实现联储的双目标，就会保持宽松政策。他并指出，需要进行结构性改革来提振成长，包括移民改革，缓慢、循序渐进和谨慎是非常适合的升息方式。

--加拿大央行维持利率不变，虽下调成长预估但仍对前景充满信心

加拿大央行一如预期维持0.5%的隔夜利率不变，但央行将2016年平均成长率预估从4月时预计的1.7%下调至1.3%，称预计增长将在第三季和之后出现反弹。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。央行还严厉警告，温哥华和多伦多楼市可能存在投机行为。该行仍然乐观看待经济前景，与市场普遍期待的更偏鸽派的基调大相径庭。而央行不太可能降息的暗示，则驱动加元升至7月7日以来最高。央行预计，到2018年底，英国公投退欧将导致加国GDP增长下降0.1个百分点。

--美国经济未显示出通胀短期内急升的迹象--美联储褐皮书

美联储发布的褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。

--日本政府下调CPI涨幅和经济增速预估，打击日央行通胀达标计划

日本政府周三下调对消费者物价涨幅和经济增速的预估，这对于推出规模宏大的公债购买措施以期实现2%通胀率目标的日本央行来说，不啻是一个打击。政府将截至2017年3月财年的CPI升幅预估下调至0.4%，低于1月时预估的上涨1.2%。政府预计2017财年CPI增长1.4%，远低于日本央行预期在该财年将可实现的目标2%。政府并将2016财年经济增长率预估下调至0.9%，1月预估为增长1.7%。

--美国挑战中国征收原材料出口关税行为，称违反WTO规定

美国就中国对九种关键金属和矿产品征收出口关税发起挑战，称此举违反中国向世界贸易组织(WTO)的承诺，并让中国制造商从中获得不公平优势。美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，这项原材料诉讼案目的是要中国取消对锑、钴、铜、黑铅、铅、各种镁化合物、滑石、钽和锡征收的5-20%的出口关税，称这些金属和矿产品是美国航空、汽车、电子和化学等工业领域的主要进口产品。他说，关税提高了美国制造商的成本，而中国同业则不必支付这些关税，从而鼓励了企业把生产业务设在中国。

--美国6月进口物价涨幅逊预期，欧元区5月工业生产降幅超过预期

美国6月进口物价上涨0.2%，低于路透调查预测的上涨0.5%，因消费品和资本财价格下降，抵销了石油产品价格上涨的影响，表明通胀可能在一段时间内维持温和。美国金融市场基本未受该数据影响。[nL4S19Z54H]

欧盟统计局表示，欧元区5月工业生产较前月下滑1.2%，较上年同期增长0.5%，均低于路透调查预估的下滑0.8%和增长1.4%,主要是源于能源产出锐降4.3%，降幅最大。这反映出在4月产出数据表现强劲之后，欧元区经济失去动能。

[市场摘要]:

--美国股市周三小升，扶助标普500指数和道指再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。受经济数据带动连续三日大涨后，股市投资者将焦点转向周四英国央行政策会议，预计该行将采取量化宽松措施，尽力扶助经济避过上月英国退欧公投带来的冲击。

道琼工业指数上涨24.45点，或0.13%，至18,372.12点；标准普尔500指数收涨0.29点，或0.01%，至2,152.43点；纳斯达克指数下滑17.09点，或0.34%，至5,005.73点。

--欧洲股市在连升四日后小跌，受油气股下挫拖累。指标欧元区股指仍在逾两周高位附近。泛欧STOXX 600指数小跌0.1%，仍在6月底以来最高水准附近，之前连升四日。

英股富时100指数小跌0.15%，收报6,670.40点。法股CAC 40指数微升0.09%，收报4,335.26点。德国DAX指数下挫0.33%，收报9,930.71点。

汇市:

--美元下滑，在本周稍早出现大行情后风险意愿降温，加拿大央行今日决定维持利率不变，可能为未来央行的行动提供线索。美元兑低收益欧元和传统避险货币瑞郎和日圆走软，本周前两日日圆兑美元录得近两年最大两日跌幅。自本周初，日圆兑美元已经重挫4%，为2014年11月来最差表现。

美元兑日圆周三跌0.3%，报104.39日圆；在日本内阁官房长官菅义伟称，日本没有考虑“直升机撒 钱”的政策后，美元在海外市场触及日低103.95日圆。英镑兑美元跌0.7%，报1.3149美元。美元兑瑞郎跌0.55%，报0.9833瑞郎。欧元兑美元升0.4%，报1.1100美元。美元指数跌0.2%，报96.250。

债市：

--美国公债价格上涨，此前曾连续两日遭抛售，令收益率升至足以吸引买家入场的水准，美国政府标售较长期公债获得强劲需求也扶助价格走高。

指标10年期公债价格收高14/32，收益率报1.468%，低于周二的1.513%。30年期公债最近表现出众，因投资者在全球利率急跌，德国和日本收益率为负的情况下，寻求较长期公债带来的收益。

--继日本以负收益率发售10年期公债后，德国周三成为第二个以负收益率发售10年期公债的七国集团(G7)国家，凸显尽管全球避险公债的收益率全线崩塌，但投资者愿意持有最高评级公债。德国标售10年期公债得标利率为负0.05%，历来首次为负值。在二级市场的德国10年期公债收益率过去三周也在负值，上周触及纪录低位约负0.20%。

德国10年期公债收益率跌4个基点，至负0.14%。

油市:

--油价急跌逾4%，抹去上日录得的大部份升幅，因一连串利空的美国库存数据，加重了对全球供应过剩的担忧。

布兰特原油收低2.21美元，或4.6%，报每桶46.26美元。美国原油收跌2.05美元，或4.4%，报每桶44.75美元。

金属市场:

--黄金上涨1%，从近两周最低水准反弹，因预期多国央行将会出台更多经济刺激计划，扶助支撑投资者对黄金的胃纳，且美元基本持平。

在1920 GMT，现货金上涨0.8%，至每盎司1,342.41美元，稍早触及7月1日来最低1,327.30美元。黄金周二下挫1.7%，为5月24日来最大单日跌幅。美国8月期金收涨0.6%，至每盎司1,343.6美元。现货钯金跑赢其他贵金属，急升最多3.6%，至每盎司647.20美元，为2015年11月来最高。

--期铜升穿每吨5,000美元，触及4月底来最高，因中国进口继续保持强劲，且投资者押注中国将会进一步刺激经济。

伦敦金属交易所三个月期铜盘中跳升至4月29日以来最高5,032美元，收涨1.4%，报每吨4,938美元。三个月期镍盘中触及10月以来最高10,670美元，后受获利了结拖累下跌1.3%，收报每吨10,350美元。期锌盘中触及13个月新高，期铝创近一年峰值，后双双逆转涨势。三个月期锌收跌0.7%，报每吨2,178美元。三个月期铝收挫0.2%，报每吨1,673美元。(完)