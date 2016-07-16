《路透早报》--7月16日

[重大数据或新闻]

--中国和美国发布强劲的经济数据，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍后可能再度升息的预期升温，市场风险意愿增强，带动美元兑日圆升至三周高位，美债价格下跌，在纽约市场收市时，土耳其发生军事政变，令美国股指期货应声下跌，但道指收位仍创纪录新高。

--纽约市场接近收盘时传出土耳其发生军事政变消息，土耳其总理称由部分军方人员发动试图推翻政府的行动，安全部队正竭尽所能稳定事态。但军方在声明中称已接管政权，以保护民主秩序和维护人权。国家电视台TRT在宣读军方声明，颁布戒严令和全国实施宵禁及关闭机场后也停止了广播。土耳其总统埃尔多安则呼吁支持者上街抗议政变。土耳其政变消息带动金价由跌转升，油价盘后进一步上涨，股指期货下跌。

--美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。周五发布的其它数据进一步提振了经济增长前景。6月工业生产录得11个月以来最大增幅，因制造业和公用事业产出强劲增长。国内支出改善带动通胀稳步上升。乐观的经济数据以及美股反弹走势可能允许美联储今年晚些时候升息。另一份报告称，6月消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，与5月增幅一致，截至6月的12个月内，CPI增长1.0%，与5月升幅相同。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特接受路透专访时称美联储今年可能仍能升息一两次。

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申今年仅升息一次，明后两年不再升息的提议。

* 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，美元可能丧失储备货币的地位，又表示，有可能在他的有生之年另一种货币可能成为全球储备货币。

--英国央行首席经济学家霍尔丹表示，央行8月应提出强力货币政策刺激措施。

* 德国财政部一位发言人称，财长朔伊布勒认为英国对于伦敦金融机构进入欧盟市场的要求是合理的，德国也将在与英国未来的谈判中提出要求。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国纽约联邦储备银行7月制造业指数为正0.55,预估为正5.00，6月为6.01。

* 欧盟统计局公布，欧元区5月未经季节调整的贸易顺差为246亿欧元。欧元区5月经季节调整的出口较前月下降1.9%，进口较前月下降1.5%。

* 欧盟统计局公布，欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)，较上年同期上升0.1%(预 估为增长0.1%)。欧元区6月扣除食品和能源的HICP较前月持平(预估为持平)，较上年同期上升0.8%(预估为上升0.9%)。

--美股业绩：

* 以市值计算美国第一大银行富国银行公布季度获利下降3.5%，因提列更多贷款损失拨备。

* 花旗公布季度获利下滑14%，但幅度仍小于首席执行官高沛德(Michael Corbat)在6月初所警告的下降25%。

--中国国务院总理李克强周五称，尽管经济下行压力还在持续，但中国政府负债率比较低，居民储蓄比较高，宏观调控工具箱里可供选择的工具多，有信心有能力实现今年发展的主要预期目标任务。

--中国商务部市场运行司负责人周五表示，上半年中国消费市场实现稳步增长，随着国家各项改革政策进一步落实，居民收入稳步增加，预计下半年中国消费市场总体呈现稳中向好的态势。

--中国证监会周五发布规定，完善上市公司股权激励制度。规定原则上以信息披露为中心，根据宽进严管的监管理念，放松管制、加强监管，逐步形成公司自主决定的、市场约束有效的上市公司股权激励制度。规定并基于实践发展需求，进一步完善限制性股票与股票期权相关规定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周五收位创纪录新高，三大股指连续第三周上涨，因经济数据强劲和企业季报开局良好，令投资者对股市将继续上涨充满信心。道琼工业指数上涨10.14点，或0.05%，至18,516.55点；标准普尔500指数收跌2.01点，或0.09%，至2,161.74点；纳斯达克指数收跌4.47点，或0.09%，至5,029.59点。道指收位创下纪录高点，道指和标普500指数均刷新纪录盘中高位。三大股指连续第三周上涨，期内标普500指数上涨超过6%。股指期货在周五稍晚下跌，因有报导称土耳其发生军事政变。

* 欧洲股市收低，受休旅股重挫打压，因此前法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡。泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，法股CAC 40指数收跌0.3%，德国DAX指数微跌0.01%，英股富时100指数收高0.22%。

汇市:

--美元兑日圆升至三周高位，本周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。美元兑日圆在亚洲交易时段升至106.30日圆，为6月24日以来最高水准，在纽约尾盘上升0.25% ，报105.53日圆。本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推 出大规模刺激措施的预期重压日圆。英镑兑美元跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的”刺激经济措施。不过英镑兑美元本周仍上扬约2%。另外，在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。

债市:

--美国公债收益率攀升，因经济数据改善，令对美联储今年稍后可能再度升息的预期升温。指标10年期公债价格收跌19/32，收益率从周四的1.53%上扬至1.59%。

--德国公债收益率(殖利率)本周创出自去年12月以来最大周线涨幅，结束了欧元区债务危机以来的最长下滑局面。在英国公投退出欧盟震惊市场之后，风险偏好有所回升。德国10年期公债收益率周五上涨4个基点，报负0.06%，根据Tradeweb，这是两周来的最高水平。德债收益率本周升13个基点，为七个月来的最大周度升幅，终结了自欧债危机以来的最长周线连跌局面。本周早些时候发行的10年期德债收益率升至正区域，根据路透数据，这是6月23日英国公投以来指标公债收益率首次在零以上。固定收益市场对周四法国尼斯市袭击案几无反应。投资者不愿进一步推低已经超低的收益率。

油市:

--油价小幅上升，本周周线上涨，此前两大能源消费国美国和中国的经济数据提振原油需求前景。布兰特原油期货收涨0.24美元，或0.5%，报每桶47.61美元。美国原油期货收涨0.27美元，或0.6%，报每桶45.95美元。布兰特原油本周周线上涨近2%，美国原油本周上升约1%。

金属市场:

--金价下跌，势将录得5月以来首次周线下跌，因全球风险意愿改善，美国发布好于预期的数据后美元上涨。1848 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,327.91美元，美国期金收跌0.4%，报每盎司1,327.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属受美元走强打压，从之前受中国经济数据提振创下的高位回落。全球最大金属消费国－中国公布的经济成长数据带动了市场信心，且为进一步实施刺激措施敞开了大门。盘中稍早，期铝、期铅、期锌和期锡均升至去年春季和夏季以来的最高水准。三个月期铜收低0.5%，报4,918美元，日高为5,000美元，本周期铜大涨4.4%。(完)