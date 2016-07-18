《路透早报》--7月18日

2014年10月28日，图为在巴黎拍摄的美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月70个大中城市住宅销售价格(0130)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)7月房屋市场指数(1400)

--美国5月整体资本流动及外资购买美国公债(2000)

--韩国6月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表题为“英国退欧对货币政策的影响”的讲话(0815)。

--西班牙央行总裁林德主持一个银行业会议的开幕式(0900)。

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与希腊总理齐普拉斯会面，并与希腊财长察卡洛托斯举行联合新闻发布会(1215)。

重要企业财报

--美国银行、IBM、雅虎

以下为7月15日下午5:00至7月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本或将采取“软性”直升机撒钱的做法

消息人士透露，日本决策者虽不至于直接将债务货币化为政府支出融资，但或许会以积极的财政和货币政策相结合的方式对抗通缩。日本首相安倍晋三准备最早于本月宣布一项大型支出计划，因此日本央行将继续面对压力，要求其在7月28-29日利率政策会议上扩大货币支出规模。政府和央行官员表示，央行以债务货币化方式为政府支出融资，比如通过购买永续债券让政府扩大支出却不必偿还债务，这种做法在日本绝无可能。“从严格意义上来说，政府显然不会采取直升机撒钱的方式，”一位知情政府官员说，“当你提到结合财政和货币扩张时，那就是另外一种情况了。那是有可能的。”

--土耳其发生未遂军事政变，大约6,000人被捕

土耳其周五晚间惊传政变，反叛者出动坦克和武装直升机试图推翻总统埃尔多安的政府。政变周六已经平息，至少265人丧生。一名官员表示，其中161人主要是平民和警员；其余104人为政变支持者。原本在地中海度假的埃尔多安赶回伊斯坦布尔。美国总统奥巴马表达对土耳其政府的支持，并呼吁各方遵守法律，避免做出有损于国家安定的事情。

土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。埃尔多安和政府指责流亡美国的穆斯林阿訇法土拉?葛兰(Fethullah Gulen)发起并策划了整个政变。葛兰以前是埃尔多安的盟友，埃尔多安指责他试图在法院、警察、军队和媒体中创立一个“平行架构”。

--美国6月零售销售和工业生产数据强劲，提振经济

美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。周五发布的其它数据进一步提振了经济增长前景。6月工业生产录得11个月以来最大增幅，因制造业和公用事业产出强劲增长。国内支出改善带动通胀稳步上升。乐观的经济数据以及美股反弹走势可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年晚些时候升息。另一份报告称，6月消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，与5月增幅一致，截至6月的12个月内，CPI增长1.0%，与5月升幅相同。

--英国央行首席经济学家称需“及时且强力”地行动以刺激经济

英国央行首席经济学家霍尔丹周五表示，英国央行必须“及时且强力”行动，以刺激经济及提振信心。霍尔丹在英国退欧公投后的首次演讲中表示，央行必须及时提出一套能够满足两方面的宽松货币政策措施，赶上8月4日的利率会议。“如果要支撑预期心理及信心，我认为这个货币政策回应需要及时提出，而且强而有力。所谓及时，我指的就是下个月，”他称。英国央行周四并未如预期般地降息，令各市场大感意外，该行决策人士称，在下月新的经济预估出炉时，可能会提出更为全面的成套措施。霍尔丹并未提及这些措施的任何细节。

--花旗集团第二季获利优于预期，指望美国消费者业务

花旗集团公布第二季受交易反弹之助，业绩好于华尔街预期。该行现指望美国消费者及跨国企业客户能使其平稳度过低利率时期。由于英国公投退出欧盟后客户在汇债方面需求激增，以及不良贷款拨备减少，花旗第二季净利仅下降14%，降幅远少于该行首席执行官高沛德(Michael Corbat)6月初所预警的25%。花旗第二季每股盈余(EPS)从1.45美元下滑至1.24美元，但优于汤森路透分析师平均预估的1.10美元。

[市场摘要]:

--美国股市道琼工业指数周五收位创纪录新高，三大股指连续第三周上涨，因经济数据强劲和企业季报开局良好，令投资者对股市将继续上涨充满信心。

道琼工业指数上涨10.14点，或0.05%，至18,516.55点；标准普尔500指数收跌2.01点，或0.09%，至2,161.74点；纳斯达克指数收跌4.47点，或0.09%，至5,029.59点。

--欧洲股市收低，受休旅股重挫打压，因此前法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡。泛欧STOXX Europe 600指数跌0.2%，法股CAC 40指数跌0.3%。英股富时100指数收高0.22%，德国DAX指数微跌0.01%。

汇市:

--美元兑日圆升至三周高位，一周升幅为17年来最大，此前美国和中国发布强劲的经济数据，投资人对避险货币日圆的兴致降低。

在美国市场，美元兑日圆在平盘上下游走，纽约尾盘升0.25%，报105.53日圆；本周美元兑日圆劲升5%，为1999年2月来最大周线升幅，因对日本推出大规模刺激措施的预期重压日圆。英镑兑美元跌1%，从两周高位回落，因之前英国央行首席经济学家表示，英国需要“强有力的”刺激经济措施；英镑兑美元一周升幅为3月初来最大。在土耳其传出军事政变消息后，美元兑土耳其里拉急升3.5%，触及三周高位2.9996里拉。

债市：

--美国公债收益率攀升，因经济数据改善，令对美国联邦储备理事会今年稍后可能再度升息的预期升温。指标10年期公债价格收跌19/32，收益率从周四的1.53%上扬至1.59%。

--德国公债收益率本周创出自去年12月以来最大周线涨幅，结束了欧元区债务危机以来的最长下滑局面。在英国公投退出欧盟震惊市场之后，风险偏好有所回升。德国10年期公债收益率上涨4个基点，报负0.06%，根据Tradeweb，这是两周来的最高水平。德债收益率本周升13个基点，为七个月来的最大周度升幅，终结了自欧债危机以来的最长周线连跌局面，此前英国公投退欧提振了对于高评级债券的需求。

油市:

--油价小幅上升，本周周线上涨，此前两大能源消费国美国和中国的经济数据提振原油需求前景。

布兰特原油期货收涨0.24美元，或0.5%，报每桶47.61美元。稍早下跌最多1.5%至46.65美元日内低位，日高在48.05美元。美国原油期货收涨0.27美元，或0.6%，报每桶45.95美元。日低在45.05美元，日高在46.31美元。

金属市场:

--现货金价转升，受土耳其军事政变提振。现货金收报每盎司1,337.45美元。美国期金收跌0.4%，报每盎司1,327.40美元。在其它贵金属中，现货钯金触及每盎司652美元的11月初以来最高。现货银收报每盎司20.196美元。

--伦敦金属交易所基本金属受美元走强打压，从之前受中国经济数据提振创下的高位回落。全球最大金属消费国－中国公布的经济成长数据带动了市场信心，且为进一步实施刺激措施敞开了大门。

三个月期铜收低0.5%，报4,918美元，日高为5,000美元，本周期铜大涨4.4%。期锌升0.7%，报2,204美元。三个月期铝收挫1.4%，报每吨1,659美元。(完)