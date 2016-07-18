《路透早报》--7月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3-6月失业率(0830)

--英国6月消费者物价指数(CPI)、零售物价指数(RPI)和生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国7月ZEW经济景气指数和现况指数(0900)

--美国6月建筑许可和房屋开工(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布7月货币政策会议记录(0130)

--中国商务部例行新闻发布会(0200)

--国际货币基金组织(IMF)公布最新全球经济展望，包括英国经济成长新预估(1300)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月20日)

--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至7月21日)

重要企业财报

--高盛、微软、强生和洛克希德马丁

以下为7月18日下午5:00至7月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国国务院称开展金融机构持有企业股权试点，完善境外发债备案制

中国国务院日前表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。国务院称加快地方政府融资平台的市场化转型，进一步发展企业债券、公司债券、项目收益债等，支持重点领域投资项目通过债券市场筹措资金。

--惠誉确认印度BBB-评级，展望为稳定

惠誉确认印度BBB-评级，展望为稳定。惠誉表示英国退欧对印度实体经济的中期影响看似有限，相对强劲的外部平衡使印度受外部冲击影响的可能性低于很多同类国家，并称印度受中国“成长严重放缓情景”影响的可能性较低。该机构还预计印度2017财年实质国内生产总值(GDP)成长略微提速至7.7%，2018财年至7.9%。

--朝鲜发射三枚弹道导弹，射程可以打击韩国全境

韩国军方称，朝鲜(北韩)周二早间发射三枚弹道导弹，导弹飞行了500-600千米(300-360英里)。韩国军方称，导弹周一2045GMT至2140GMT由北韩西部地区向东发射，其射程可以打击韩国全境。

--独家：孟山都正与拜耳协商机密协议条款--消息人士

知情消息人士表示，美国种子公司孟山都正在与德国制药和农业化工集团拜耳协商机密协议条款，条款涉及允许进行广泛的尽职调查。之前拜耳将收购报价提高到逾640亿美元。双方最新协商并不确定会达成机密协议，更不用说达成交易了，但此举表明拜耳最新报价至少会帮助协商取得进展。上述消息人士还称，孟山都仍将要求拜耳进一步提高报价，才会同意出售。

--独家：中美沃尔玛工人罕见进行跨境合作，对抗工时及低薪问题

美国的沃尔玛工人组织--OUR Walmart极为罕见地与中国的沃尔玛工人合作，对抗公司调整工时安排和低薪问题。OUR Walmart和沃尔玛中国工人联合会(WCWA)告诉路透，上个月双方使用Skype网络电话，通过翻译讨论了最近在中国罢工的策略。

--主要企业财报：

* 美国银行公布第二季获利下降19%，并设定新的成本目标，因从贷款到交易等各类业务的增长都未能抵消长期低利率的影响。6月30日止的第二季，美银可归属于普通股股东的净利下滑至38.7亿美元，或每股0.36美元，上年同期分别为48亿美元或0.43美元。

* 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司季度营收好于分析师预期。截至6月30日的第二季总营收按年下滑2.8%，至202.4亿美元，这是连续第17个季度出现营收同比下滑，但降幅没有预期严重。

* 雅虎公布季度营收增长5.2%，这是其核心互联网业务出现改善的迹象。总营收增至13.1亿美元，上年同期为12.4亿美元。经调整第二季每股盈利为0.09美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为0.10美元。

[市场摘要]:

--美国股市周一小幅收高，标普500指数和道琼工业指数再创新高，受助于美国银行盈利优于预期、以及日本软银同意以320亿美元收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings。

道琼工业指数上涨16.50点，或0.09%，至18,533.05点；标准普尔500指数收高5.15点，或0.24%，至2,166.89点；纳斯达克指数上扬26.20点，或0.52%，至5,055.78点。

--欧洲股市小涨，因英国芯片设计公司ARM被收购后科技股攀升，扶助市场抵消了土耳其动荡局势打压部分休旅股和金融股的担忧。泛欧STOXX Europe 600指数收高0.2%。

英股富时100指数收高0.39%，德国DAX指数微跌0.04%，法股CAC 40指数收低0.34%。

汇市:

--美元兑日圆大涨逾1%，逼近三周高位，投资人出脱因土耳其军方人员企图发动政变带动的大规模避险交易。土耳其里拉也扭转了之前的颓势，兑美元急升达3%，从上周五传出政变消息后触及的三个月低点反弹。里拉兑美元纽约尾盘大涨1.75%，报2.9660里拉。

英国政局缓和及英国央行官员讲话提振英镑，英镑兑美元升0.55%，报1.3265美元。欧元兑美元升0.3%，报1.1067美元。美元指数变动不大，报96.560。

释然性升势和扭转英国退欧公投前的交易，提振美元和英镑兑日圆的走势。有报导称，日本央行已开始讨论为政府增加支出提供直接融资的可能性，也就是所谓的“直升机撒钱”， 日圆也因此承压。英镑兑日圆在过去八个交易日劲升9%，美元兑日圆则升约5%。

债市：

--美国公债收益率(殖利率)收盘变动不大，此前触及四周高位，因股市小幅反弹，且在上周五土耳其政变造成不确定性期间买入公债的投资人缩减仓位。

尾盘，指标10年期公债收益率报1.581%，略低于上周五尾盘的1.594%，盘中稍早升至6月24日英国退欧公投翌日以来最高水准1.604%。30年期公债收益率报2.294%，低于上周五尾盘的2.302% ，稍早触及三周高位2.323%。两年期公债收益率报0.689%，略低于上周五尾盘的0.706%。

--欧洲央行本周稍晚将召开会议。近来欧元区公债收益率大幅下挫，导致适用于欧洲央行规模1.7万亿欧元刺激计划的债券缺乏，央行要应对这一问题的压力加大。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至负0.08%。

除了西班牙公债收益率小幅上涨外，其他所有欧元区公债收益率下跌。

油市:

--油价下跌逾1%，此前原油和精炼燃料油库存增加，加剧了对再次出现库存严重过剩状况的担忧。

布兰特原油收跌0.65美元，或1.4%，报每桶46.96美元。美国原油收跌0.71美元，或1.6%，报每桶45.24美元。

金属市场:

--金价下跌多至1%，因美股徘徊在接近纪录高位的水平，土耳其政变企图被挫败后，投资者的紧张情绪得到平复。现货金稍早跌至盘中低位每盎司1,323.43美元，收报1,328.39美元。美国8月期金收高0.1%，报每盎司1,329.30美元。

现货银跌至每盎司20.02美元。现货铂金涨0.6%，报每盎司1,092.5美元。现货钯金报每盎司643.5美元，从上周五触及的八个半月高位652美元回落。

--期铜收高，因美元下跌，但铜价涨幅受限，此前中国发布的房屋价格增长放缓，加重了对世界最大金属消费国需求的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.4%，报4,939美元。

期铝上涨0.1%，报每吨1,660美元。期锌收高0.6%，报每吨2,218美元。期镍收高2.7%，报10,545美元。期锡收跌1.2%，报每吨17,925美元。期铅下滑1%，报1,854美元。(完)