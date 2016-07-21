《路透早报》--7月21日

2008年3月25日，资料图为英国央行内以马赛克铺成的英镑货币符号。 REUTERS/Luke MacGregor

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月银行结售汇数据和银行涉外代客收付款数据

--瑞士6月贸易收支(0600)

--中国6月海关进出口主要商品统计信息(0630)

--法国7月企业景气指数(0645)

--香港6月消费者物价指数(CPI)(0830)

--英国6月公共部门净借款和收支短差/6月零售销售(0830)

--加拿大5月趸售(批发)贸易(1230)

--美国一周请领失业金报告/7月费城联邦储备银行制造业指数(1230)、5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)、6月成屋销售/6月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办就2016年上半年外汇收支数据有关情况举行发布会

--印尼央行公布利率决定(0700)

--欧洲央行管委会会议，之后公布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)

--美国财长杰克卢与希腊财长察卡洛托斯会谈

--南非央行宣布利率决定(1300)

重要企业财报

--通用汽车、美国电话电报公司(AT&T)、星巴克、斯伦贝谢和纽约梅隆银行

以下为7月20日下午5:00至7月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英央行称尚无明确证据显示退欧冲击经济，一委员称不急于降息

英国央行表示，尚未发现明显证据显示公投后英国企业受到影响，央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯亦称，她需看到更多减速的迹象后才会支持降息。这番言论推动英镑进一步上涨，表现优于其他主要货币，并降低了15亿英镑20年期公债标售中的认购需求。

--日本7月制造业信心持稳但前景不乐观，受英国脱欧影响--路透短观

路透短观调查显示，日本7月制造业信心持稳，但未来三个月或降至0，因英国脱欧决定进一步令日本出口导向型经济前景蒙阴。调查还显示，服务业信心7月降至2013年4月以来最低水平。

共同社援引消息人士报导称，日本政府考虑推出逾20万亿日圆的刺激举措以支持经济。

--土耳其总统宣布国家进入三个月的紧急状态；标普下调评级展望

土耳其总统埃尔多安宣布国家进入紧急状态，扩大对安全部队、司法、政府和学术界的清洗，已牵涉数万人。埃尔多安称紧急状态为期三个月。紧急状态在土耳其政府公告发布后即生效，将允许总统和内阁绕过议会颁布新的法律，并在他们认为必要时限制或暂停权利和自由。

标普将土耳其外币信贷评等下调至“BB/B”，展望由稳定下调至负面，同时将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政治单极化趋势进一步削弱了国家的制衡机制。受此影响，土耳其里拉兑美元大跌，美元周三攀升至纪录高位3.0960里拉。

--美国商务部认定从中国进口的大型家用洗衣机在美倾销

美国商务部发布声明称，已经认定从中国进口的大型家用洗衣机在美国倾销。美国家电制造商惠而浦去年12月呼吁政府对韩国三星电子和LG电子在中国生产的洗衣机加征关税，称这些洗衣机在美国售价低于生产成本。惠而浦发布声明称，根据该裁定，三星电子和LG电子将需为其在中国生产的洗衣机支付现金保证金。三星电子需支付111.09%的现金保证金，LG电子需支付49.88%。

--新西兰央行强化宽松倾向并称本币需走贬；巴西央行重申没有降息空间

新西兰央行重申其货币政策将继续保持宽松，暗示未来将进一步降息。央行还强调，新西兰元汇率偏高，“使得该央行难以实现通胀目标”。声明公布后，新西兰元下跌，因其声明提升了在8月11日会议上降息的可能性，而且今年可能会继续降息。

巴西央行一如预期连续第八次维持指标利率Selic在14.25%不变，为近10年最高。这是该行新的一届货币政策委员会作出的首个决定。委员会承诺以高利率对抗通胀，尽管经济衰退。央行还在政策声明中重申没有降息的空间。

--德国经济形势良好，但英国脱欧后风险增大--财政部月报

德国财政部表示，德国经济依然保持稳健增长，受益于国内需求强劲，但在英国决定脱离欧盟之后，外部风险增大。政府预计，活跃的国内需求将推动整体经济在2016年成长1.7%，与去年持平，并指出年初经济增长强劲主要是受暖冬有利于建筑业活动等特殊因素推动。

--主要企业财报：

* 多年来一直努力改善债券交易业务的摩根士丹利可能终于迎来了转机，该行公布第二季获利下降，但好于分析师预期。其债券交易营收相对强劲，且削减了开支。截至6月30日止当季，普通股净利为14.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.75美元。上年同期经调整后获利为16.9亿美元，EPS为0.79美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期第二季EPS为0.59美元。

* 晶片巨擘英特尔公布季度营收不及市场预期，因其用于数据中心的微晶片销售强劲，未能抵消个人电脑晶片需求长期下滑的影响。英特尔传统的个人电脑业务营收第二季下滑3%，至73亿美元。截至7月2日的会计年度第二季净利降至13.3亿美元或每股盈利0.27美元，上年同期分别为27.1亿美元或0.55美元。

* 高通公布2016会计年度第三季营收为60亿美元，公认会计原则(GAAP)每股收益为0.97美元，非GAAP每股收益为1.16美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第三季每股收益0.97美元，营收为55.9亿美元。高通预计第四季营收为54-62亿美元，GAAP每股收益为0.84-0.94美元；分析师预计每股收益1.08美元，营收为57.3亿美元。

[市场摘要]:

股市：

--美国股市周三上涨，标普500指数和道指再创纪录新高，因微软业绩强劲，提振三大股指，进一步显示美国企业季报可能没有担忧的那么差。

道琼工业指数上涨36.02点，或0.19%，至18,595.03点，连升九个交易日，为2013年3月来最长升势。标准普尔500指数收升9.24点，或0.43%，至2,173.02点。纳斯达克指数收高53.56点，或1.06%，至5,089.93点。

--欧洲股市上涨，由科技股领涨，此前思爱普(SAP)和ASML公布强于预期的季度业绩。泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均收涨1%，但两者今年迄今跌幅分别为7%和6%。

英股富时100指数收升0.47%，德国DAX指数收涨1.61%，法股CAC 40指数收升1.15%。

汇市:

--美元走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美联储将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策。美元指数在欧洲交易时段触及97.323的峰值，为3月10日以来最高；纽约尾盘报97.073，日内基本持平。美元兑日圆升0.77%，触及6月13日以来最高107.01日圆，重新站上英国退欧公投前的水平。

在欧洲央行周四举行政策会议前，欧元兑美元基本持稳。分析师称，预计决策者将宣布保持政策不变，但可能暗示，倾向于在未来祭出进一步货币刺激政策。英镑跑赢其它主要货币，英镑兑美元升0.8%，报1.3216美元，之前英国央行调查显示，没有明确迹象显示英国公投退欧后经济活动放缓；央行货币政策委员福布斯亦称可以不急于降息。

土耳其里拉兑美元大跌，之前标普将该国主权信用评级展望从稳定下调至负面，称政治单极化趋势进一步削弱了国家的制衡机制。美元攀升至纪录高位3.0960里拉。

债市：

--美国公债收益率(殖利率)在清淡交易中走高，受助于全球股市上涨，以及美联储年底前至少升息一次的预期增强，尽管最近的地缘政治事件可能带来风险。

尾盘，指标10年期公债价格下跌6/32，收益率报1.578%，高于周二尾盘的1.558%。30年期公债价格下跌21/32，收益率报2.303%，周二尾盘报2.274%。两年期公债价格下滑1/32，收益率报0.714%。

--欧元区公债收益率上扬，收复早盘失地，因向好的企业业绩提振欧美股市，拖累债市表现。德国10年期公债收益率升2个基点，至负0.074%，逆转稍早的跌势。多数其它欧元区公债收益率也上扬1-2个基点。

欧元区二线国家公债是个例外，西班牙和葡萄牙公债收益率回落2-3个基点。10年期西班牙/德国公债收益率差因而收窄至约122个基点，为四个月最窄水平。

油市:

--油价上涨最多1%，美国原油从两个月低点反弹，此前美国政府公布原油库存连续第九周减少。

近月布兰特原油收涨0.51美元，或1%，报每桶47.17美元。美国8月原油合约到期，收涨0.29美元，或0.7%，报每桶44.94美元。9月美国原油也收升0.7%，该合约将在周四开始成为美国原油近月合约。

金属市场:

--金价跌至三周来最低水平，因股市上涨，美元触及四个月来最高水平，此前美国发布强劲经济数据，增加了美联储今年底前升息的预期。现货金收报1,315.51美元。美国期金收跌1%，报每盎司1,319.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝下滑，因美元升至四个月高位，期铜投资人对供应增加迹象的担忧也不断升温。期锌则刷新14个月高位，因锌矿产出减少。

三个月期铜收低0.4%，报4,966美元。期铝下滑1.3%，报三周最低的1,625美元。期锌触及14个月高位2,254美元，收盘报2,246美元，升0.2%。(完)