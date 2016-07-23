《路透早报》--7月23日

2014年10月28日，在巴黎拍摄的美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

[重大数据或新闻]

--在接近周五纽约市场收市时，德国慕尼黑一大型购物中心发生枪击事件，目击者说有三名枪手，造成至少八人死亡，警方证实仍有枪手在逃。德国电视台NTV称慕尼黑进入紧急状态。德国总理的幕僚长称，德国无法排除或证实慕尼黑枪击事件为恐怖袭击。目前还没有组织宣称对该事件负责，但伊斯兰国支持者已在社交媒体上庆祝。该事件令欧元兑美元跌幅扩大，在纽约尾盘下跌0.6%，报1.0962美元，且刺激美国长债买盘增加。

--欧洲央行管委诺沃特尼称，对于量化宽松是否会逐渐淡出目前仍持开放态度，将在第四季提供市场未来走向的讯号。他预期英国退欧对欧元区生产总值(GDP)的影响将小于国际货币基金会(IMF)预估。

--英国财政大臣哈蒙德周五在北京向企业领袖表示，针对上个月英国公投退欧所引发的市场动荡，英国有所需要的回应工具。

* 欧盟执委会副主席乔治瓦表示，在启动第50条退欧程序前，英国别指望与欧盟进行“哪怕是非正式的”磋商。英国有望获得对其退欧决定既不奖励也不惩罚的公平的交易。

* 欧洲央行发布的专业预测机构调查显示，欧元区经济成长速度可能要低于先前的预期，主要归因于英国公投退出欧盟的影响。欧洲央行对51家预测机构的季度性调查显示，预计欧元区明年经济成长1.4%，低于之前预期的1.6%，同时将2018年增幅预估由1.7%下调至1.6%。对2016年国内生产总值(GDP)的预估仍维持在1.5%不变。

--周五公布其他的重要经数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.9，为2015年10月以来最高，6月终值为51.3，路透调查的分析师的预估为51.6。

* 加拿大统计局公布，加拿大5月零售销售较上月上升0.2%，至442.8 亿加元，主要受食品、饮料及汽油价格上涨推动。

* 加拿大统计局公布，6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.5%。6月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨2.1%。

--惠誉周五确认了包括德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、瑞士、俄罗斯、希腊等欧洲多国长期本币发行人违约评等及展望，但下调了土耳其评等。

--美股业绩：

* 美国通用电气(奇异,GE)公布季度获利好于预期，因电力业务营收上扬。

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔(Honeywell)公布季度获利成长7.4%，受助于自动化与控制解决方案业务的强劲表现。

* 惠而浦(Whirlpool)公布净利优于预期，因营收成长及删减成本的行动抵销北美不利的外汇条件。北美为该公司最大市场。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘上扬，连续第四周录得周线上涨，受助于电信巨头美国电话电报公司(AT&T)和威瑞森通讯股价上涨。道琼工业指数收高53.62点，或0.29%，至18,570.85点；标准普尔500指数收升9.86点，或0.46%，至2,175.03点；纳斯达克指数收涨26.26点，或0.52%，至5,100.16点。

* 欧洲股市下滑，受压于西班牙银行Banco de Sabadell下跌，但沃达丰在发布最新业绩后上涨。泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，FTSEurofirst 300指数收盘持平。英股富时100指数收高0.46%，法股CAC 40指数收高0.11%，德国DAX指数收挫0.09%。

汇市:

--美元指数升至逾四个月高位，因利好的美国经济数据和疲弱的海外数据促使投资者重新评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性，而预计其它央行将下调利率或增加刺激措施。美元指数连续第五周周线上扬。美元指数周五升0.5%，触及3月10日以来最高的97.487。欧元兑美元跌至6月23日英国公投当日触及的最低水平，在慕尼黑发生枪击事件导致多人死亡后跌幅扩大，尾盘下跌0.6%，报1.0962美元。英镑是主要货币中给美元指数上涨带来推动最大的货币，兑美元下跌1%，至1.3099美元。

债市:

--美国长期公债收益率下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。指标10年期公债价格跌1/32，收益率报1.568%，高于周四尾盘的1.565%。周四该收益率触及6月24日来最高的1.628%。美国30年期公债价格升12/32，收益率报2.283%，周四尾盘报2.301%。美国两年期公债价格跌1/32，收益率报0.706%，周四尾盘报0.69%。

--投资人转投欧元区较长期债券，预期面临可买债券稀缺的欧洲央行，将把购债计划聚焦于收益较高的公债。30年期德国公债收益率下跌3个基点，至0.50%，两年期德债收益率日内上涨1个基点至负0.61%。

油市:

--油价收低，本周下跌4%，因美国活跃钻机数连续第四周上升，对全球原油供应过剩担忧加重。布兰特原油收低0.51美元，或1.1%，报每桶45.69美元，此前跌至5月11日来最低45.17美元。本周布兰特原油下降4%。美国原油收低0.56美元，或1.3%，报每桶44.19美元，本周下挫3.8%。

金属市场:

--金价走低，是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量在金市角力结果。1916 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,323.16美元，本周可能累积下降约1%。美国8月期金收跌0.6%，报每盎司1,323.4美元。

--伦敦金属交易所(LME)工业金属价格受到美元走强打压，期镍还因部分投资人在近期镍价大涨后获利了结而承压。指标三个月期镍收挫3.2%，报10,420美元，周四大涨1.7%，触及10个月高位10,900美元。三个月期铜收低1.1%，报4,920美元，本周升至7月15日来最高的5,000美元。三个月期铝逆势收高0.7%，报1,611美元，因在铝价从上周五触及的一年高位1,703美元回落后，消费者逢低买入。(完)