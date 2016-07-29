《路透早报》--7月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港6月M-3货币供应(0830)、6月底止外汇基金总资产

--台湾主计总处公布第二季经济成长率概估值(0030)

--新西兰国民银行(NBNZ)7月企业展望指数(0100)

--中国二季度规模以上文化及相关产业生产经营季度报告(0130)

--澳洲第二季生产者物价指数(PPI)(0130)、6月民间部门信贷及房屋信贷(0130)

--日本6月建筑订单、房屋开工(0500)

--法国第二季国内生产总值(GDP)初值(0530)

--德国6月实质零售销售(0600)

--法国6月消费者支出、7月消费者物价调和指数(HICP)初值(0645)

--瑞士7月KOF领先成长指标(0700)

--意大利6月失业率(0800)、7月消费者物价指数(CPI)初值(0800)

--英国6月消费者信贷、M4货供额(0830)

--欧元区6月失业率、7月消费者物价调和指数(HICP)初值、第二季国内生产总值(GDP)首次估值(0900)

--意大利6月生产者物价指数(PPI)(1000)

--加拿大5月国内生产总值(GDP)(1230)、6月工业产品价格(1230)

--美国第二季国内生产总值(GDP)初值(1230)、第二季雇佣成本指数(1230)、7月芝加哥采购经理人指数(1345)、7月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

--日本6月工业生产初值(28-29日2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行宣布利率决定

--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果

--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)

--中国国经中心第八十五期经济每月谈(0100)

--20国集团(G20)智库(T20)会议在北京举行(至7月30日)

--中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议

--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”

重要企业财报

--联合包裹(优比速,UPS)、施乐(全录,Xerox)、默克(Merck)、艾克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龙(Chevron)

以下为7月28日下午5:00至7月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行迫于政府压力正考虑具体宽松举措--消息人士

据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。该消息人士称，日本央行选择在日本政府祭出大规模财政支出计划的同时采取行动，以便将新举措对日本经济的提振最大化。日本财务省正努力说服日本央行进一步放宽政策，并已准备好了一旦央行放宽措施后发表的声明。部分执委委员可能对央行总裁黑田东彦的宽松建议持不同意见，因担心已经推出的大规模刺激计划的成本上升，回报率下降。报导发出后，美元升至104.98日圆的盘中高位。

--美国一周初请失业金人数增幅超预估，但就业市场仍强劲

美国上周初请失业金人数增幅超过预期，但基本趋势仍显示就业市场保持强劲。劳工部数据显示，7月23日止当周美国经季调的初请失业金人数增加14,000人至266,000人。低于30万人就表明就业市场强劲，已经连续72周低于该门槛，为1973年以来最长。路透调查预计上周初请失业金人数增至260,000人。数据公布后，美国公债价格几无变化。美国股指期货下跌，美元指数走软。

--欧洲央行目前的负利率水平利大于弊--执委科尔

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行目前的负利率利大于弊，仍处于安全水准，但欧元区仍有可能陷入低利率陷阱。他警告称，如果超低利率保持太长的时间，对银行和金融稳定的累计影响将会升高。“很难知道低利率将会持续多久，但看来有可能会维持相当长一段时间，”科尔表示。

--甲骨文宣布以93亿美元收购NetSuite

甲骨文表示，已经同意收购云端软件服务供应商NetSuite，交易总值约为93亿美元。该交易将使甲骨文在快速成长的云计算市场占据更大份额。甲骨文对NetSuite每股出价为109美元，较NetSuite周三收盘价溢价19%。NetSuite股价收高约18%至108.41，甲骨文股价涨0.6%。

--英国7月消费者信心指数意外降至负12，创逾26年最大降幅--GfK

市场研究机构GfK周五公布调查显示，在上个月英国公投决定退出欧盟后，英国7月消费者信心创下逾26年来最大降幅，因英国人对经济前景愈来愈悲观。英国7月消费者信心指数从负1降至负12，为1990年以来最大降幅；路透调查预估为负8。英国7月消费者经济前景信心分项指数则降至2012年4月以来最低。

--中国经济转型升级有长路要走，需加大创新支持力度简政放权--新华

新华社周四表示，中国经济发展的着力点需要由速度转向结构，亟待通过转型升级来发掘新需求和引领新的发展方向，但转型升级还有很长的路要走，需加大对创新的支持力度，进一步简政放权。新华社发布本周的第四篇当前经济形势系列述评称，中国经济发展仍面临重重困难和严峻挑战，上半年民间投资增速下滑至2.8%，稳增长任务艰巨；中小企业融资难融资贵问题依旧，实体经济的支撑仍需加强；知识产权保护力度不够，自主创新环境有待改善。

主要企业财报：

--Alphabet季度营收劲增21.3%，股价盘后升6.5%

谷歌母公司Alphabet第二季营收上升21.3%，优于分析师预期。该科技巨头庞大的广告业务继续转向移动领域，且受益于视频市场的强劲增长。Alphabet股价在周四的盘后交易中上涨了6.5%至816美元。

--亚马逊第二季营收超预期，因云服务销售急

全球最大在线零售商--美国亚马逊第二季营收超预期，受助于云服务部门的迅猛成长。亚马逊的美国及国际在线零售销售亦高于预期，且第三季营收展望亦高于市场的预期。亚马逊股价在盘后交易中上涨2%。

其他主要企业财报：

* 百度季度获利出现上市以来最大降幅，受医疗广告丑闻拖累

* 福特汽车美国和中国销售不济拖累获利，盘前股价下跌

* 康菲石油国际第二季亏损扩大，因原油价格维持在低位

* 淡水河谷第二季净利为11.1亿美元，净营收为66.3亿美元

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四涨跌互见，标普500指数上涨，因投资者放下令人失望的福特汽车业绩，买入苹果股票；科技巨擘Alphabet和亚马逊在盘后公布季报后大涨。

道琼工业指数收低15.82点，或0.09%，至18,456.35点；标准普尔500指数收高3.48点，或0.16%，至2,170.06点；纳斯达克指数上升15.17点，或0.3%，至5,154.98点。

--欧洲股市下挫，英国莱斯银行领跌疲弱的银行板块，且包括石油巨擘荷兰皇家壳牌在内的多家企业业绩和财测令人失望，也构成拖累。泛欧STOXX 600指数下滑0.9%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌1%。

英股富时100指数收低0.44%，法股CAC 40指数收挫0.59%，德股DAX指数下滑0.43%。

汇市:

--日圆下跌，此前路透报导，日本央行迫于政府压力，正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。对日本将出笼更多刺激举措的预期过去两周主导汇市交易，且令日圆波动性上升，日本央行周五将结束为期两天的政策会议。

在路透报导上述消息后，日圆兑美元从104.79日圆跌至105.50，此为美国交易时段盘中低位，尾盘报105.24。欧元兑美元尾盘涨0.17%报1.1074。

债市:

--美国公债价格基本持平，较长期公债收益率跌至两周低位，因日本央行可能采取更多刺激举措的预期，抵消了疲弱的商品贸易和初请失业金人数数据的影响。

两年期公债收益率尾盘下跌1.5个基点，报0.715%。指标10年期公债升1/32，收益率报1.506%，较周三尾盘下跌1个基点。30年期公债持平，收益率报2.228%。

--投资人周四买入超过80亿欧元意大利新债，意大利10年期公债收益率在新债标售后小跌至1.21%，多数其他欧元区10年期公债收益率则持平至小跌，尽管欧元区最大经济体德国公布的通胀数据优于预期。

德国10年期公债收益率保持在接近周三的收盘水准，对美联储一如预期维持利率不变的结果无甚反应。

油市:

--油价收跌近2%，触及4月低位，美国原油可能录得一年来最大月跌幅，因对全球供应过剩的忧虑与日俱增。美国原油期货收跌0.78美元，或1.9%，报每桶41.14美元，稍早触及4月20日以来最低41.04美元。布兰特原油期货收挫0.77美元，或1.8%，报每桶42.70美元，盘中触及4月18日以来最低42.56美元。

金属市场:

--金价在触及两周高位后转跌，因美元缩小跌幅，美股从低位攀升，料日本央行周五将宣布扩大货币刺激举措。现货金收在每盎司1,335.47美元，盘中升至两周高位的1,345.21美元。美国8月期金收涨0.4%，报1,332.30美元。

--期铜攀升，受助于美元下跌，此前美联储维持利率不变，且部分人士预计主要消费国中国的需求稳定。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1%，报每吨4,896.5美元，周三触及两周低位的4,830美元。

期镍收高3.2%，报每吨10,695美元，因担心菲律宾的镍矿石供应，中国山东临沂市的一家镍生铁冶炼厂因环境污染被关停。三个月期铝升1.1%，报1,609美元；期锌收高1.3%，报2,205美元；期铅涨0.2%，报1,803美元；期锡升0.4%，报17,775。(完)