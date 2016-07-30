《路透早报》--7月30日

[重大数据或新闻]

-- 美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。美国商务部周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，首季增长年率被下修至0.8%。分析师认为，油价下滑和美元走强等过去几个季度拖累成长的因素，其影响力正在逐步消退。他们预计，下半年经济的平均增速将略高于2%。

--美国达拉斯联储总裁柯普朗称，不应对逊于预期的美国第二季GDP数据反应过度，数据会被修正的。他说，美联储在向其目标取得的进展缓慢且乏力。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯预计，今年继续升息是合理的，可能看到数据支持今年升息一到两次。他说，升息决定取决于通胀和就业数据继续改善。威廉姆斯也表示，基调乐观的美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明证实数据改善。

--在欧盟银行业压力测试中，意大利西雅那银行、奥地利的Raiffeisen、Banco Popular以及爱尔兰的两家主要银行表现最差。此次压力测试旨在清理银行的资产负债表，以提振银行业给欧元区经济提供的信贷。有51家欧元区银行参加了此次压力测试，协调机构欧洲银行业管理局(EBA)周五称，测试结果显示，银行业需采取进一步举措完善资本状况。

--一项路透调查周五显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产量有望创近期历史最高水平，因伊拉克产量增加，尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击，出口仍小幅增加。调查显示，OPEC最大出口国沙特的产量保持在接近纪录高位，因国内季节性需求增加，且其政策为不以减少供应来提振价格，而是聚焦维护市场份额。根据行业人士提供的船运数据和信息进行的调查显示，7月来自OPEC的日供应量升至3,341万桶，6月日供应量修正后为3,331万桶。

* 路透调查显示，石油分析师仍预计今年原油价格上涨，因需求改善料可帮助抵销供应过剩难解的偏空逆境。布兰特原油2016年均价将为每桶45.51美元，比上月调查时的预估值45.20美元小幅上升。美国原油期货今年均价预料将为每桶44.12美元，高于上月预估的43.90。今年迄今美国原油期货均价为40.47美元。

--俄罗斯央行周五维持指标利率在10.5%不变，将在评估通胀风险的基础上，考虑进一步降息的可能性。俄罗斯央行称，通胀形势和经济活动初步复苏符合自身的基本预估。

--周五公布其他的重要经数据包括：

* 一份报告显示，密西根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0，路透调查预估为90.5，7月初值为89.5，6月终值为93.5。

* 加拿大统计局公布，5月国内生产总值(GDP)较前月下降0.6%，创下2009年3月以来最大跌幅。

* 欧元区第二季经济增速减半，法国陷入零成长，另外欧元区6月失业率守在略高于10%。欧盟统计局指出，欧元区4-6月国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，低于第一季的0.6%增速。欧元区第二季GDP较上年同期成长1.6%，略低于第一季上修后的1.7%增幅。

* 欧盟统计局公布，欧元区6月失业率为10.1%，路透调查预估为10.1%。

--美股业绩：

* 联合包裹(优比速,UPS)公布季度净利增长，因各业务部门营收全面增长，且受惠于缩减成本措施。

* 美国制药大厂默克(Merck & Co Inc)公布季度营收增长1%，受其癌症药物Keytruda销售增长带动。

* 办公设备生产商施乐(全录,Xerox)季度营收下降4.4%，为连续第六季下降，因其打印机和复印机销售进一步下滑，而且美元走强在美国以外的市场损及其营收。

--百威英博收购SABMiller一案周五已取得中国监管当局批准，为此收购案扫除重大障碍。SABMiller周五称，董事会将建议股东批准百威英博提出的最终收购建议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互见，标普500指数微幅收高，在本月来第七次创下纪录盘中高位，因科技巨擘Alphabet和亚马逊上涨盖过能源股下跌带来的压力。标普500指数上升最多0.3%，触及历来最高的2,177.09点，且创下连续第五个月月线上涨。道琼工业指数周五收低24.11点，或0.13%，至18,432.24点；标准普尔500指数.SPX收高3.54点，或0.16%，至2,173.60点；纳斯达克指数.IXIC上升7.15点，或0.14%，至5,162.13点。本周，道指下跌0.75%，标普500指数微幅下跌0.07%，纳斯达克指数上涨1.2%。在7月，道指上升2.8%，标普500指数大涨3.6%，纳斯达克指数劲涨6.6%。

* 欧洲股市上涨，受助于部分企业季报令人鼓舞，Kering攀升，因旗下时尚品牌Gucci销售强劲。金融股走坚，STOXX Europe 600银行指数升幅居首，劲涨2.1%，周五收市后欧洲银行压力测试结果将出炉。泛欧绩优股STOXX 600指数周五上涨0.7%，本周连续第三周录得周线上升。

汇市:

--美元大跌，因数据显示美国第二季经济增速不及预期，日圆急升，此前日本央行公布的刺激计划力度低于投资者预期。美元兑一篮子六种主要货币骤降1.22%，至96.566，为7月5日来最低水准。日圆兑美元飙升3.05%，至102.04日圆，为7月11日来最高水准。

债市:

--美国公债价格跳涨，指标收益率触及两周低位，因美国经济增长数据令人失望，令交易员对美联储在未来几个月内升息的预期降温。指标10年期公债收益率价格升17/32，收益率报1.451%，为7月12日以来最低。两年期公债收益率下跌5.5个基点，报0.663%，为逾一周 来最低。

--欧元区公债收益率(殖利率)周五跟随全球其它指标公债收益率一道上涨，此前日本央行公布的新货币刺激计划不及市场预期。德国10年期公债收益率上涨2个基点，至负0.13%；日本10年期公债收益率上涨9个基点，至负0.19%；美国10年期公债收益率上涨2个基点，报1.53%。意大利10年期公债收益率周五升1个基点，报1.21%，大部分其他欧元区公债收益率日内均上涨1-2个基点。尽管欧元区公债收益率上涨，但仍处于接近纪录低位，因预计央行普遍将放宽政策。

油市:

--油价涨跌互见，本周大跌后本月重挫近15%，美国原油期货月线跌幅为一年最大，因供应过剩问题持续。周五两大指标原油期货均追平4月低点，之后交投最活跃合约反弹收高，交易商称因投资人空头回补，对空头押注锁定获利。

到期的9月布兰特原油期货收低0.6%，结算价报42.46美元，本月大跌14.5%，为12月来最大月度跌幅。交投更活跃的10月布兰特原油期货升0.30美元，结算价报43.53美元，稍早跌至4月19日来最低的42.52美元。9月美国原油期货收高0.46美元或1%，报每桶41.60美元，稍早跌至4月20日来最低的不到41美元。本月该合约收挫14%，为去年7月来最大月线跌幅。

金属市场:

--金价升至近三周最高水平，此前远低于预估的美国第二季经济增长率重压美元，金价势将录得连续第二个月月线上涨。现货金盘初下跌，在美国数据发布后升至7月12日以来最高的1,353.90美元，1859GMT，升1.4%，报1,353.44美元。美国期金收高1.3%，报1,349美元。

--伦敦期镍下跌，因基金和交易商轧平仓位，逆转对价格上涨的押注，且市场担心近期因菲律宾供应忧虑带到的升势是否已经过度。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收低0.6%，报10,630美元，今年迄今已经大涨约20%。其他工业金属受美元下滑提振。三个月期铜收高0.6%，报每吨4,925美元。三个月期铝升2.1%，报1,643美元。(完)