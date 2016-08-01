《路透早报》--8月1日

图为2010年9月9日拍摄的欧元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国7月贸易收支初值(0000)、7月日经/Markit制造业PMI(0130)、7月外汇储备(2100)、7月CPI(2300)

--澳洲7月MI通胀指标(0030)、6月HIA新屋销售(0100)

--中国7月官方制造业/非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、财新7月制造业PMI(0145)

--台湾7月日经制造业PMI(0230)

--日本7月日经制造业PMI(0200)

--意大利7月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、6月工业生产(0800)

--法国7月Markit制造业PMI(0750)

--德国7月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区7月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国7月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--美国7月Markit制造业PMI终值(1345)、6月建筑支出(1400)、7月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无

以下为7月29日下午5:00至8月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--企业削减库存导致美国第二季成长意外疲弱，但料下半年增长加速

美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，首季环比增长年率被下修至0.8%。另外，第四季增长年率预估第五次被下修，至0.9%。经济连续三季成长疲弱，表明成长动能大幅放缓，面临停滞不前的风险。但分析师预计，经济成长将在下半年加速，因消费者支出强劲，油价下滑和美元走强等过去几个季度拖累成长的因素，其影响力正在逐步消退。他们预计下半年平均增速将略高于2%。

美国达拉斯联储总裁柯普朗称，美联储不应对第二季GDP数据反应过度，在考虑再次升息之前需要研究更多的数据。其他美联储决策者也强调，考虑到不确定的全球背景可能导致美国经济成长在未来数年放缓，任何进一步升息举措都将是谨慎和渐进的。

美国密西根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0，略低于路透调查预估为的90.5。7月初值为89.5，6月终值为93.5。

--西雅那银行公布不良贷款出售方案，传已获欧洲央行批准

全球最古老银行--意大利第三大银行西雅那周五公布了一份计划，以防已有几百年历史的业务遭监管机构清盘关闭，该国希望这项由民间提供融资的整顿计划有助稳定该国的银行业。西雅那银行是在欧洲银行业管理局公布压力测试结果前不久，宣布了其计划。压力测试结果显示，若遭遇严重经济衰退，西雅那银行的资本缓冲将完全被吃掉。

西雅那银行称已获得承销者支持其计划，计划将出售92亿欧元(103亿美元)不良贷款并增资50亿欧元。接近本案的消息人士称，欧洲央行原则上已批准前述计划，但西雅那银行表示该行仍需提出更详细提案。

--日本央行9月将评估刺激政策，重燃直升机撒钱预期

日本央行计划在9月评估其货币刺激计划，令市场再度预期它可能采取某种形式的“直升机撒钱”做法，为政府刺激通胀的支出计划印制钞票。日本央行周五的会议决议令人失望，宽松力度小于市场的预期。这更加令人认为，央行在现有的政策框架下，提升物价和结束20年来通缩压力的选项正在告罄。由于三年来大规模货币宽松计划效果乏善可陈，分析师认为日本央行总裁黑田东彦所说的“全面评估”政策，可能推动央行更紧密地配合首相安倍晋三。

--路透调查显示7月OPEC日产量升至3,341万桶，为开始调查以来最高

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产量有望创近期历史最高水平。调查显示，OPEC最大出口国沙特的产量保持在接近纪录高位，因国内季节性需求增加，且其政策为不以减少供应来提振价格，而是聚焦维护市场份额。根据行业人士提供的船运数据和信息进行的调查显示，7月来自OPEC的日供应量升至3,341万桶，6月日供应量修正后为3,331万桶。

另一项路透调查显示，石油分析师仍预计今年原油价格上涨，因需求改善料可帮助抵销供应过剩难解的偏空逆境。布兰特原油2016年均价将为每桶45.51美元，比上月调查时的预估值45.20美元小幅上升。美国原油期货今年均价预料将为每桶44.12美元，高于上月预估的43.90。

--周五公布其他的重要经数据：

* 欧元区第二季经济增速减半，较前季成长0.3%，低于第一季的0.6%增速。法国陷入零成长。另外，欧元区6月失业率守在略高于10%，7月HICP初值较上年同期上升0.2%。

* 加拿大5月GDP较前月下降0.6%，创2009年3月以来最大跌幅。

--SABMiller董事会建议股东批准百威英博加码后并购提议

SABMiller周五表示，董事会将建议股东批准百威英博加码后的收购提议，这宗消费产业历来规模最大的并购案结果如何终将见分晓。百威英博周二将现金收购价码每股拉高1英镑，以平息股东的不满情绪。这项规模达790亿英镑(1,049亿美元)的交易尚待股东投票表决；由于董事会打算要求股东分成两个级别，且皆需同意收购条件，使得此项交易扫除障碍的难度升高。其中一大股东--安本资产管理已对加码后的收购提议表达反对立场，指称其仍低估公司的价值。

此前，百威英博收购SABMiller一案获得中国当局有条件批准。

--企业面消息：

* 中国财团同意44亿美元收购Caesars在线游戏业务

* 联合包裹季度获利增长，因营收成长且缩减成本

* 制药大厂默克第二季营收增长1%，净利大涨至12.1亿美元

* 施乐(全录,Xerox)第二季营收下降4.4%，为连续第六季下滑

[市场摘要]:

股市:

--美国股市涨跌互见，标普500指数微幅收高，在本月来第七次创下纪录盘中高位，因科技巨擘Alphabet和亚马逊上涨盖过能源股下跌带来的压力。标普500指数上升最多0.3%，触及历来最高的2,177.09点，且创下连续第五个月月线上涨。

道琼工业指数周五收低24.11点，或0.13%，至18,432.24点；标准普尔500指数收高3.54点，或0.16%，至2,173.60点；纳斯达克指数上升7.15点，或0.14%，至5,162.13点。本周，道指跌0.75%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克指数涨1.2%。在7月，道指上升2.8%，标普500指数涨3.6%，纳斯达克指数劲涨6.6%。

* 欧洲股市上涨，受助于部分企业季报令人鼓舞。金融股走坚，STOXX Europe 600银行指数升幅居首，劲涨2.1%，周五收市后欧洲银行压力测试结果将出炉。泛欧绩优股STOXX 600指数上涨0.7%，本周连续第三周录得周线上升。英股富时100指数收涨0.05%，法股CAC 40指数收升0.44%。德股DAX指数上升0.61%。

汇市:

--美元大跌，因数据显示美国第二季经济增速不及预期，日圆急升，此前日本央行公布的刺激计划力度低于投资者预期。美元兑一篮子六种主要货币骤降1.22%，至96.566，为7月5日来最低水准。日圆兑美元飙升3.05%，至102.04日圆，为7月11日来最高水准。

债市:

--美国公债价格跳涨，指标公债收益率触及两周低位，因美国经济增长数据令人失望，令交易员对美联储在未来几个月内升息的预期降温。指标10年期公债价格升17/32；收益率报1.451%，为7月12日以来最低。两年期公债收益率下跌5.5个基点，报0.663%，为逾一周来最低。

--欧元区公债收益率(殖利率)跟随全球其它指标公债收益率一道上涨，此前日本央行公布的新货币刺激计划不及市场预期。德国10年期公债收益率上涨2个基点，至负0.13%。意大利10年期公债收益率升1个基点，报1.21%，大部分其他欧元区公债收益率日内均上涨1-2个基点。尽管欧元区公债收益率上涨，但仍接近纪录低位，因预计央行普遍将放宽政策。

油市:

--油价涨跌互见，本周大跌后本月重挫近15%，美国原油期货月线跌幅为一年最大，因供应过剩问题持续。周五两大指标原油期货均追平4月低点，之后交投最活跃的合约反弹收高，交易商称因投资人空头回补，对空头押注锁定获利。

到期的9月布兰特原油期货收低0.6%，结算价报42.46美元，本月大跌14.5%，为12月来最大月度跌幅。交投更活跃的10月布兰特原油期货升0.30美元，结算价报43.53美元，稍早跌至4月19日来最低的42.52美元。9月美国原油期货收高0.46美元或1%，报每桶41.60美元，稍早跌至4月20日来最低的不到41美元。本月该合约收挫14%，为去年7月来最大月线跌幅。

金属市场:

--金价升至近三周最高水平，此前远低于预估的美国第二季经济增长率重压美元，金价录得连续第二个月线上涨。现货金盘初下跌，在美国数据发布后升至7月12日以来最高的1,353.90美元，终场收报1,350.59美元。美国期金收高1.3%，报1,349美元。

--伦敦期镍下跌，因基金和交易商轧平仓位，逆转对价格上涨的押注，且市场担心近期因菲律宾供应忧虑带动的升势是否已经过度。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收低0.6%，报10,630美元，今年迄今已经大涨约20%。其他工业金属受美元下滑提振。三个月期铜收高0.6%，报每吨4,925美元。(完)