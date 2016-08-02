《路透早报》--8月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港公布6月零售销售数据 (0830)

--澳洲6月商品/服务贸易收支(0130)、建筑许可(0130)

--日本7月消费者信心指数(0500)

--瑞士6月零售销售(0715)、7月制造业采购经理人指数(PMI)(0730)

--英国7月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区6月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国6月实质个人支出(1230)、7月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)、7月汽车销量年率(1730)

--加拿大7月RBC经季节调整制造业PMI(1330)

--韩国7月外汇储备(2100)

--新西兰第二季劳工成本指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率会议(0430)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表讲话(1015)

--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩发表英国退欧公投后的首次讲话(1145)

重要企业财报：

--宝洁(宝硷,P&G)、美国国际集团(AIG)、辉瑞、 希捷、艺电

以下为8月1日下午5:00至8月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月工厂活动下滑，6月建筑支出降至去年6月来最低

美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长率可能被下修。美国上月供应管理协会(ISM)工厂活动指数下滑0.6%，至52.6。该指数在50以上表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。数据发布后，美债价格缩小跌幅，美元兑一篮子货币走强。

--英国央行料调降利率且可能实施更多刺激，以防经济陷入衰退

英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧盟导致经济陷入衰退。英国央行甚至可能采取更多措施，向金融市场注入资金。自英国央行维持利率不变，令市场颇感意外之后，调查显示经济大幅放缓。周一公布的调查显示，7月英国制造业以逾三年来最快速度收缩，进一步表明英国退欧公投决定正在伤及经济增长。

--欧洲银行业压力测试没有评估多项风险，未能纾缓投资者疑虑

欧盟主要银行最新压力测试结果出炉，未能终结外界对该行业获利能力的疑虑，测试没有评估负利率及英国脱欧等风险，则削弱了这项测试的影响力。分析师们他们指出，这份测试缺乏一些重要的要素，包括负利率对银行获利能力的冲击，及英国脱欧带来的影响。

--英国称希望与中国保持密切关系，此前推迟一核电项目决策

英国表示，希望与中国保持更密切的关系，但顶住中国希望英国尽早就欣克利角核电项目做出决定的压力，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)在最后一刻临时决定推迟就该项目做出最终决策。特雷莎·梅关于重新评估数十年来在英国筹建首个核电站的决定，已经引发外界担心她领导的政府可能对中国投资持更严格的看法，进而可能导致中英关系恶化。

--企业面消息

* 根据IFR，微软发售共计197.5亿美元公司债，为历来规模第五大的公司债发行，且发行规模超过一些市场参与者的预期。分析师表示，微软发行了45亿美元30年期债券和22.5亿美元40年期债券，这对美国30年期公债价格的压力尤其大。

* 日本最大银行--三菱日联金融集团(MUFG)表示，第一季获利减少近三分之一，因日本央行的负利率政策令贷款回报降低，未能鼓励企业增加新贷款。MUFG重申年度净利预期为六年最低，称4-6月净利比上年同期下降32%至1,889亿日圆(18.4亿美元)。

* 特斯拉汽车表示，将以26亿美元股票收购太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp。

* 威瑞森通讯(Verizon Communications)表示，将以约24亿美元现金收购全球卫星定位系统(GPS)车辆追踪公司Fleetmatics Group Plc。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和道琼工业指数微幅收低，因油价下跌拖累能源股走低，而科技公司苹果和Alphabet帮助提振纳斯达克指数。标普500指数盘中触及历史高位，但未能守住涨幅。道琼工业指数收低27.73点，或0.15%，至18,404.51点；标普500指数收跌2.76点，或0.13%，至2,170.84点；纳斯达克指数上升22.07点，或0.43%，至5,184.20点。纳斯达克指数收于2015年7月21日以来的最高点位。

* 欧洲股市收低，在欧洲银行业压力测试中表现不佳的意大利裕信银行和奥地利Raiffeisen等领跌银行股。泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数均收低0.6%。英股富时100指数收低0.45%，法股CAC 40指数收挫0.69%。德股DAX指数微跌0.07%。

汇市:

--美元指数反弹，在上周录得三个月来最大周度跌幅后回升，受助于美元兑日圆上涨。日圆从周五日本央行宽松政策力度不及预期触及的三周高位回落。美元指数上周大跌2%，因美联储没有暗示急于升息，以及周五公布的美国经济增长数据令人失望。纽约尾盘，美元指数上升0.2%，至95.755。美元兑日圆上涨0.3%，至102.325日圆，从三周低位反弹。

债市:

--美国公债收益率从上周五触及的数周低点反弹，因微软进行了历来规模第五大的公司债发行，带走了对避险美债的兴致，且市场出现获利了结。对收益率在上周五大跌后可能反弹的观点也令美债需求降低。美国30年期公债价格尾盘跌1-15/32，收益率报2.2471%，上周五尾盘报2.182%。指标美国10年期公债尾盘跌14/32，收益率报1.5077%，上周五曾触及逾两周低点1.450%。

--意大利公债收益率触及17个月低点，之前该国第三大银行西雅那公布了一项民间资本救助计划，以防遭监管机构清盘关闭。此项救助应能令意大利避免动用公共资金救助西雅那银行。但收盘前收益率走高，因对意大利再度发生银行业危机的担忧持续。意大利10年期公债收益率小涨1个基点，至1.18%，盘中跌至2015年3月以来最低的1.16%；大多数其他欧元区10年期公债收益率持平或小升。德国10年期公债收益率小升1.5个基点，至负0.16%。

油市:

--油价收盘急挫近4%，美元原油4月以来首次跌破每桶40美元，尽管夏季是燃料需求高峰期，但对原油供应过剩的忧虑仍升温。7月美国原油价格急挫15%，为一年来最大单月跌幅，在8月第一个交易日激发了清仓卖盘。美国原油收于40.06美元，下跌1.54美元，或3.7%。布兰特原油收跌1.39美元，或3.2%，报每桶42.14美元。

金属市场:

--金价变动不大，在昨日触及的近三周高位略下方徘徊，因投资人对美国短期内加息的预期降温。但钯金和铂金表现更好，触及逾一年高位，因投资人信心改善。现货金收报1,352.85美元。美国12月期金收高0.2%，报1,359.60美元。钯金延续上个月大涨19%的升势，触及13个月高位722.70美元。铂金触及1,161.20美元的14个月高位。现货银触及三周高位20.64美元，今年迄今暴涨47%，表现优于其他贵金属。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格从一周高位回落，因美元上涨、美国制造业活动放缓及中国制造业数据显示成长迟滞。三个月期铜收低0.9%，报4,882美元。三个月期镍收高0.9%，报10,730美元，稍早升至逾一周最高的10,800美元。三个月期铝跌0.5%，报1,635美元，期锌收高1.1%，报2,268美元。(完)