《路透早报》--8月4日

2011年1月26日，图为在华沙拍摄的美元纸币和欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月零售销售/第二季零售贸易(0130)

--中国公布二季度国际收支平衡表(初步数)

--瑞士第三季消费者信心指数(0545)

--美国7月Challenger企业计划裁员岗位(1130)

--美国7月30日当周初请失业金人数(1230)

--美国6月工厂订单(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行发布经济月报(0800)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

--英国央行8月利率决定并发布通胀报告(1100)

--日本央行副总裁岩田规久男发表演说

以下为8月3日下午5:00至8月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--路透专访：美国芝加哥联储总裁称，今年升息一次可能“合适”

美国芝加哥联储总裁埃文斯对今年稍晚升息给予温和支持，尽管他担心通胀仍低于2%的通胀目标。埃文斯称，“我认为美国实体经济表现相当好，尤其是考虑到我们面临的所有阻力，”包括欧洲和中国经济增长放缓。他并表示，“我确实认为今年升息一次可能是合适的...即使我倾向于通胀表现更强之前不要升息。”

--美7月民间就业岗位增幅高于分析师预估，服务业PMI终值与前月持平

民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师的预估。路透调查访问的分析师平均预计增加17.0万个，预估区间介于增加1 4万至19万个。ADP数据公布后，美国劳工部将于周五公布非农就业数据，其中包括公共和民间部门的就业岗位。该数据扶助美股与美元走高。

此外美国7月服务业采购经理人指数(PMI)终值为51.4，与6月持平，但高于初值的50.9。

而美国供应管理协会(ISM)公布的7月非制造业指数为55.5，预估为56.0，6月为56.5。

--日相安倍称新内阁的优先要务是经济，将竭尽所能摆脱通缩

日本首相安倍晋三表示，重组后内阁的优先要务是经济，他将竭尽所能帮助经济摆脱通缩。安倍内阁周二批准了13.5万亿(兆)日圆(1,332.5亿美元)财政措施，此后安倍对内阁进行有限重组，大多数高级职位保持不变。他在新闻发布会上称，“最优先的要务就是经济。”

--美国上周汽油库存降幅远超预期，提振油价跳升

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外连续第二周增加，汽油库存降幅远超预期，馏分油库存也意外大增。上周美国原油库存增加141.3万桶，至5.2255亿桶。汽油库存减少326万桶至2.3819亿桶，市场预估仅为减少20万桶。馏分油库存增加115.2万桶，至1.5316亿桶，市场预估为减少48.2万桶。该报告激励油价急升3%，美国原油重回40美元之上。

--中国央行：下半年继续实施稳健货币政策，保持人民币汇率基本稳定

中国央行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。进一步完善人民币汇率形成机制，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制初步建立，人民币对美元双边汇率弹性增强，对一篮子货币汇率基本稳定。

--特斯拉连13季亏损，下半年仍将交付5万辆新车

特斯拉汽车(Tesla)公布季度亏损超过预期，主要因汽车和电池生产方面开支增加，但该公司表示计划在全球加快开店速度。连续第13个季度的亏损，凸显出公司在实现其宏伟目标的过程中所遭遇的财务问题。特斯拉表示，今年下半年准备交付约50,000辆Model S和Model X新车。该公司重申，今年将花费22.5亿美元资本开支，为即将问世的Model 3做准备。特斯拉第二季扣除特殊项目的每股亏损为1.06美元，分析师此前平均预期为亏损0.52美元。季度净亏损扩大至2.932亿美元，或每股亏损2.09美元；总营收上升33%至12.7亿美元。该公司周三盘后股价变动不大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小幅收高，油价大涨提振能源股，且优于预期的就业市场数据扶助金融股走强。道琼工业指数收高41.23点，或0.23%，至18,355.00点；标准普尔500指数收高6.76点或0.31%，至2,163.79点；纳斯达克指数上扬22.01点或0.43%，至5,159.74点。

--欧洲股市收盘变动不大，因之前大跌的银行股反弹，且汽车生产商菲亚特克莱斯勒大涨，扶助抵消了业绩不佳的个股下挫的影响。STOXX欧洲600指数收平，过去两日收低。该指数今年迄今仍跌8%。英股富时100指数收低0.17%，法股CAC 40指数微跌0.16%。德股DAX指数收高0.26%。

汇市:

--美元上涨，此前一天触及六周低位，投资者在周五美国发布非农就业报告前轧平头寸，非农就业报告应该有助于投资人判断美联储下次升息的时机。美元指数在纽约尾盘升0.5%，至95.563。英镑兑美元下跌0.3%，报1.3311美元。美元兑日圆升0.3%，报101.16日圆。

债市:

--美国公债收益率持稳，昨日受日本新的财政刺激计划刺激跳升，投资者静待周五关键的美国就业报告出炉。日本、德国和英国公债收益率在周二攀升后下滑，抑制美国公债收益率的涨势。

30年期公债价格尾盘跌2/32，收益率从周二尾盘的2.286%升至2.289%。指标10年期公债价格尾盘小跌，收益率从周二尾盘的1.537%升至1.539%。

--德国公债收益率收益率小跌，在周二遭受今年最大抛售潮之一中后恢复平静，此前德国政府顺利标售两年期公债。德国10年期公债收益率小跌至负0.09%。德国30年期公债收益率持平于0.44%。

欧元区其它政府公债中，西班牙10年期公债是少数收益率走高的债券之一，上涨11个基点至1.09%。

油市:

--油价跳升逾3%，美国原油重回每桶40美元之上，此前美国汽油库存降幅远超预期，抵消了原油库存意外增加带来的影响。美国原油期货收高1.32美元，或3.3%，报每桶40.83美元；布兰特原油收高1.30美元，或3.1%，报每桶43.10美元。

金属市场:

--黄金下跌，从昨日触及的三周高位回落，因美国经济数据强劲提振美元上涨。现货金收报每盎司1,357.50美元；美国12月期金GCv1收低0.6%，报1,364.70美元。

--期铜触及两周低位，因美元反弹，以及对全球央行政策仍感到担心，此前中国表示正在考虑放松货币政策，但没有提及何时行动。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.3%，报每吨4,875美元，稍早触及7月12日以来最低的4,820美元。(完)