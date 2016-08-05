《路透早报》--8月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月外汇储备(4日2350)

--日本6月加班工资(0000)

--台湾公布7月消费者物价指数(CPI)(0030)

--德国6月工业订单(0600)

--法国6月经常帐/经季节调整的贸易收支(0645)

--英国7月Halifax房价指数(0730)

--意大利6月工业生产(0800)

--台湾公布7月底外汇存底(0810)

--香港公布7月底止外汇储备资产(0830)

--美国7月非农就业岗位/6月国际贸易收支(1230)

--加拿大7月就业岗位变动/6月贸易收支(1230)

--美国6月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

--美国6月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无

以下为8月4日下午5:00至8月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行砸下刺激重锤，势要在脱欧后救经济于水火

英国央行降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。正如其首席经济学家希望的那样，英国央行以“重锤砸核桃”的方式来刺激经济，降息25个基点，至0.25%的纪录低位。这是英国央行2009年以来首次降息。央行同时还承诺，将在未来六个月内印钞购买600亿英镑(790亿美元)政府公债，并推出两个新机制。一是购买100亿英镑的高评级公司债，二是确保银行将降息产生的借贷成本节省毫无保留地转移给借款人，该机制的规模可能高达1,000亿英镑。央行决定宣布后，英镑兑美元最多下跌1.6%，英债收益率触及纪录低位，英股富时100指数攀升1.6%。

--美国上周初请失业金人口小幅增加，7月计划裁员人数急增

上周美国初请失业金人口意外增加，能源行业裁员再度急增，导致7月美国雇主裁员人数大幅攀升。虽然初请失业金人口增加，但美国就业市场体质仍然强健，且可能在今年剩余时间继续支持经济增长。尽管今日公布的另一项数据显示，6月工厂订单连续第二个月减少，但数据中也出现企业投资企稳的迹象。数据公布后，美元兑一篮子货币小涨。美股小幅回落，美国公债价格上扬。

详细数据：

* 表格：美国6月工厂订单较上月减少1.5%，预期为减少1.8%

* 表格：美国一周初请失业金人数为26.9万人，预估为26.5万人

--REC调查显示，公投退欧后英国就业市场呈“直线下降”

一项调查周五显示，英国劳动力市场在公投退欧后呈现“直线下降，”招聘企业上月招聘的固定岗位数目出现2009年5月以来最大降幅。英国招聘与就业联合会(REC)发布的月报显示，7月固定岗位起薪增幅为逾三年来最低。整体而言，这份调查进一步证明企业信心及活动在英退后大幅放缓。REC执行长Kevin Green指出。“公投退欧后的经济动荡无疑为根本原因所在。”不过Green表示，不要根据单月数据就草率得出结论，这很重要。

--达拉斯联储总裁称，中国恐得背负更多债务才能达到GDP目标

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在上海表示，看来中国需要提高债务相对于国内生产总值(GDP)的比例，才能达成其经济成长目标。柯普朗周二在北京曾表示，他正在观察美国以外主要经济体成长放缓、过剩产能偏高、以及债务相对于GDP偏高的情况，及可能对美国经济情势造成的影响。

--卡夫亨氏季度获利激增三倍，得益于节本措施和成本减少

卡夫亨氏公布，季度获利激增三倍，得益于大规模削减成本的措施，以及大宗商品价格下跌带动的成本减少。该公司股价在周四盘后交易中上涨4.3%。7月3日止当季归属公司的净利激增至7.7亿美元，合每股0.63美元。上述数据是假设卡夫与亨氏一直为同一实体的估计数字。上年同期该公司获利为1.86亿美元，合每股0.15美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘基本持平，因投资者在周五发布美国就业报告前保持观望。道琼工业指数收跌2.95点，或0.02%，至18,352.05点；标准普尔500指数收高0.46点，或0.02%，至2,164.25点；纳斯达克指数上扬6.51点，或0.13%，至5,166.25点。

--欧洲股市收高，受Aviva和西门子等大型金融股和工业股大涨提振。STOXX欧洲600指数收高0.7%，但今年迄今仍跌7.7%，在英国央行自2009年来首次降息并重启购债计划后，该指数扩大升势。英股富时100指数收高1.59%。法股CAC 40指数和德股DAX指数均收升0.57%。

汇市:

--英镑急挫，兑美元录得一个月来最大单日跌幅，之前英国央行降息，并重启购债计划，以缓解英国公投退欧给经济造成的冲击。美元兑一篮子货币连涨第二日，因在周五美国非农就业报告公布前，投资者继续平衡头寸。纽约尾盘，英镑下跌1.5%报1.3122美元。美元指数升0.1%报95.674，持于本周稍早触及的低位95.003之上。

债市:

--美国公债收益率大跌，一些中短期公债收益率触及逾三周最低，此前英国央行自2009年来首次降息，并将购买公债。英国降息拖累英国10年期公债收益率跌至纪录低点 ，令可比美债收益率更具吸引力。

两年期、三年期和五年期美国公债收益率触及逾三周最低，分别报0.643%、0.745%和1.017%。指标10年期公债收益率跌至三日最低的1.484%，30年期公债价格升逾一大点，收益率也触及三日低点2.233%。

--欧元区公债收益率大跌，受英债收益率急挫拖累，此前英国央行降息，并重启购债计划，以缓和英国6月公投退欧对经济的冲击。德国10年期公债收益率大跌6个基点，报负0.16%。英国五年期和10年期公债收益率跌逾10个基点，分别报0.222%和0.675%的纪录低点。

油市:

--油价跳涨近3%，美国原油在每桶40美元大关之上坚定上行，受助于回补空头和美国原油交割地的库存出现小幅下降。布兰特原油收高1.19美元，或2.8%，报每桶44.29美元。美国原油收高1.10美元，或2.7%，报每桶41.93美元。

金属市场:

--金价转跌为升，受助于英国央行2009年来首次降息，但美元受周三公布的强劲美国民间数据提振走强，令金价涨幅受限。现货金收高报每盎司1,360.80美元，脱离稍早触及的低位1,348.50美元。美国12月期金收涨0.2%，报每盎司1,367.40美元。

--锌价反弹势头暂停，因市场等待评估中国需求力度，但矿厂关停导致的供应短缺料将进一步推高锌价。伦敦金属交易所(LME)指标期锌下跌0.8%，报2,255美元。三个月期铜收跌0.9%，报每吨4,831美元，期铝下跌1.1%，报1,622.5美元。(完)