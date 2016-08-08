《路透早报》--8月8日

2015年5月28日，图为欧盟旗帜和地图背景前的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月经常帐收支(7日2350)、7月银行放款(7-8日2350)

--日本7月服务业景气判断指数

--中国海关公布7月进出口贸易数据(0200左右)

--澳洲7月ANZ报纸招聘广告(0130)

--德国6月工业生产(0600)

--瑞士7月消费者物价指数(CPI)(0715)

--台湾7月进出口数据 (0800)

--欧元区8月Sentix投资者信心指数 (0830)

--加拿大6月建筑许可(1230)

--美国7月就业趋势指数(1400)

--英国7月BRC同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布7月政策会议意见总结(7日2350)

以下为8月5日下午5:00至8月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月就业数据强劲，擦亮经济前景

美国7月新增就业岗位数量超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息可能性提高。美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。7月失业率持平于4.9%。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个，失业率下跌0.1个百分点至4.8%。

出炉的其他重要美国经济数据包括：

* 6月贸易逆差为445.1亿美元，预估为逆差431亿美元。

* 6月消费者信贷增加123.2亿美元，预估为增加170亿美元，5月修正为增长179.1亿，前值为增加185.6亿美元。

--非农就业数据强劲，有更多华尔街银行预期今年美国将升息

路透调查显示，在7月就业数据表现强劲，显示经济继上半年表现疲弱，但下半年有望温和回暖之后，有更多华尔街大型银行预期美联储将在2016年升息。

21家直接与美联储有业务往来的初级市场交易商或公司中，有13家认为美联储将在今年底之前将指标利率上调25个基点。13家受访银行的预估中值显示，美联储在12月会议上升息的机率为50%。

--专访：英国央行副总裁称将支持再次降息

英国央行副总裁布罗德班特表示，他将支持今年再度降息，但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率。“万一经济发展情况与预测一致，我们预期将会再次投票赞成降息，而我将加入赞成行列，”布罗德班特在英国央行接受专访时表示。

--中国央行：强化价格型调节和传导机制，频繁降准易强化政策放松预期

中国央行发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。央行网站刊登的该报告并强调，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

--中国7月末外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元

中国央行公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元，6月为环比增加134.26亿美元。而以SDR计值的7月外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR，上月为增加161.6亿SDR。央行同时公布，7月末官方储备资产中黄金储备为788.9亿美元，环比增加14.61亿美元。

--加拿大7月就业意外减少，6月贸易逆差触及纪录高位

加拿大7月就业意外减少，失业率上升，尽管找工作的人数有所减少，此外6月出口增长乏力，激起对该国央行对经济前景的看法是否过于乐观的疑问。7月就业岗位减少3.12万个，远逊于分析师预估的增加1万个。7月失业率小升至6.9%，就业参与率下降至65.4%。

--AC米兰被中国财团收入囊中，贝卢斯科尼时代终落幕

前意大利总理贝卢斯科尼同意将AC米兰足球俱乐部卖给一个由中国投资者组成的财团，拱手让出他对这支拿过七次欧洲冠军的球队把持了30年之久的所有权。初步协议中，对AC米兰足球俱乐部的估值为7.4亿欧元，其中包括2.2亿欧元债务。出手购买的中国投资者包括海峡汇富产业投资基金管理有限公司、以及中欧体育投资管理长兴有限公司主席李勇鸿。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五创一个月来最佳单日表现，标普500指数和纳斯达克指数均刷新纪录收盘高位，此前美国连续第二个月公布强劲的就业市场数据，对美国经济成长正在加速的乐观情绪升温。道琼工业指数收高191.48点，或1.04%，至18,543.53点；标准普尔500指数收高18.62点，或0.86%，至2,182.87点；纳斯达克指数上扬54.87点，或1.06%，至5,221.12点。纳斯达克指数打破了2015年7月创下的纪录高位。本周道指升0.6%，标普500指数升0.4%，纳斯达克指数涨1.1%。

--欧洲股市上涨，受助于水泥生产商拉法基豪瑞等公司盈利强劲，但苏格兰皇家银行业绩疲弱拖累股价下滑。泛欧STOXX 600指数收高1.1%，在好于预期的美国就业数据公布后扩大涨幅，该指数本周跌0.2%，且在本年迄今仍下跌7%。英股富时100指数周五收高0.79%。法股CAC 40指数收升1.49%，德股DAX指数收涨1.36%。

汇市:

--美元全线上涨，此前发布的数据显示，美元7月新增就业岗位超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美美联储今年升息可能性提高。在就业数据发布后，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑日圆转跌为升。纽约汇市尾盘，美元指数升0.5%至96.212。美元兑日圆升0.6%，报101.77日圆，录得逾一周来最大单日升幅。美元兑瑞郎尾盘报0.9796瑞士法郎，升0.6%。欧元兑美元最新报1.1088美元，下跌0.3%。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)跳涨，10年期和10年以下年期公债的收益率录得5月中以来最大单日升幅，此前美国7月就业报告强劲，提振了美联储年内升息的预期。

美国10年期和七年期公债收益率触及逾一周高位1.589%和1.410%，较短期公债收益率触及一周来最高水平。五年期公债收益率尾盘升近11个基点，升幅最大。两年到10年期公债收益率势将录得5月18日以来最大单日升幅，30年期收益率有望创下逾三周来最大单日升幅。

美国30年期公债价格周五尾盘下跌1-12/32，收益率报2.318%，周四尾盘为2.255%，指标10年期公债价格尾盘下跌25/32，收益率报1.590%，周四尾盘为1.502%。

--欧元区公债收益率上升，此前强于预期的美国就业数据重燃了美国年底前升息预期。德国10年期公债收益率在数据发布前已上涨，数据发布后升2个基点，在尾盘上升3.3个基点至负0.13%。其他多数欧元区公债收益率未对美国就业数据作出明显反应，西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌1个基点，分别至1.02%和1.14%。

油市:

--油价收盘几无变动，尾盘的回补空头，使油价扳回部份稍早录得的跌幅。强劲的美国就业数据带动美元上涨，令油价稍早承压。美国9月近月原油合约收低0.13美元，或0.3%，报每桶41.80美元，稍早大跌近2%。布兰特近月原油合约仅收低0.02美元，报每桶44.27美元，稍早跌至43.51美元。本周，布兰特原油势将上涨约3%，美国原油小跌。

金属市场:

--金价大跌1.7%，因在美国公布7月非农就业岗位增幅大于预期后，美联储今年加息的可能性增加，带动美元走强。1848 GMT，现货金下挫1.7%，报每盎司1,338.25美元，稍早触及一周低位1,336.46美元。现货金今日表现为7月12日来最弱，本周收低0.9%。交投最活跃的美国12月期金收低1.7%，报每盎司1,344.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价下滑，因在美国公布数据显示就业增长胜预期，提升对今年美国升息的预期后，美元上涨。指标三个月期铜收低0.9%，报4,790美元，本周迄今大跌约3%，为6月初来首周下滑。(完)