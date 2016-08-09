《路透早报》--8月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布7月CPI和PPI(0130)

--澳洲国民银行7月企业状况指数(0130)

--瑞士7月失业率(0545)

--德国6月贸易收支(0600)

--法国6月预算收支(0645)

--英国6月工业生产/制造业产出(0830)、6月对全球/对非欧盟地区贸易收支(0830)

--全美独立企业联盟(NFIB)7月小型企业信心指数(1000)

--加拿大7月房屋开工年率(1215)

--美国第二季单位劳工成本初值(1230)、6月趸售库存修正值(1400)

--韩国失业率(2300)

--日本6月机械订单(2350)、7月企业物价指数(9-10日2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印度央行召开货币政策委员会会议

以下为8月8日下午5:00至8月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--LME拟在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约

伦敦金属交易所(LME)周二表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜和铝的产品队伍。这家拥有139年历史的老牌交易所正与世界黄金协会(WGC)合作，并且获得五家银行与自营交易商OSTC的支持。伦敦目前主宰全球黄金场外交易市场，每年交易量估计为5万亿(兆)美元，黄金期货指标则由纽约商品期货交易所(COMEX)期约订定。

--沃尔玛将以约33亿美元收购Jet.com，以强化电子商务部门

沃尔玛表示，将以约33亿美元收购线上零售业者Jet.com，以提振旗下电子商务部门，这笔交易将强化其与亚马逊AMZN.O和其他线上零售商的竞争地位。沃尔玛称，将支付30亿美元现金，其中有一部分将过一段时间再支付，另外3亿美元则是以股票支付。

--英国7月零售支出反弹，创六个月最大增幅

英国零售业联盟(BRC)的调查显示，英国7月零售销售反弹，因商品促销及好天气的影响力，更甚于当下对英国决议脱欧后果的担忧。BRC称，7月零售支出较上年同期增加1.9%，为六个月来最大增幅，且远高于6月的成长0.2%，当时数据受到坏天气及6月23日公投变数的影响。7月同店零售销售较上年同期成长1.1%，6月则为下滑0.5%。

--澳新银行九个月现金获利下降3%，因调整软件支出计算方式

澳新银行(澳盛银行,ANZ)公布，九个月现金获利下降3%，受累于其调整软件支出的计算方式。衡量获利能力的一个重要指标--净利差(NIM)持稳，因机构业务增长抵消了融资成本上升及同业在利率方面激烈竞争的影响。

--达美航空电脑系统停摆问题已解决，航班逐渐恢复正常

达美航空发布新闻稿指出，稍早出现大规模电脑系统问题，是因为亚特兰大地区停电。但现在有限的航班已开始恢复运营。达美表示，“亚特兰大自美东时间2点38分(0638GMT)起停电，已经冲击达美电脑系统及全球各地运营，导致今日航班延迟及取消。达美航空盘初股价小涨，终场收低0.6%，报37.44美元。

--新三板提供非公开发行优先股转让服务，采用定价和成交确认申报

中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）周一表示，自今日起为非公开发行优先股提供转让服务，转让可采取定价申报和成交确认申报方式，每股票面金额为100元人民币，申报价格最小变动单位为0.01元。买卖优先股的申报数量应当为1,000股或其整数倍。

[市场摘要]:

股市:

-- 美国股市周一从纪录高位回落，因医疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的提振。

道琼工业指数收跌14.24点，或0.08%，至18,529.29点；纳斯达克指数下挫7.98点，或0.15%，至5,213.14点。标普500指数开在纪录高位，之后转为小幅下跌，终场收跌1.98点，或0.09%，至2,180.89点。

--欧洲股市收高，受大型银行股和其他金融股上涨支撑，荷兰PostNL在公布业绩后走强。欧洲STOXX 600银行指数升1.4%，受助于巴克莱大涨3.6%，此前ExaneBNP Paribas将巴克莱投资评级由“中性”上调至“表现优于同业”。

泛欧STOXX 600指数微幅收高0.04%，英股富时100指数收高0.23%。法股CAC 40指数收升0.11%，德股DAX指数收涨0.63%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，因上周五发布的强于预期的美国7月就业报告提振了美联储更加接近升息的预期。

纽约尾盘，美元指数上扬0.21%，报96.293。美元兑日圆上涨0.62%，报102.44日圆。高收益率货币也走高，因投资者寻求高回报。澳元兑美元上涨0.38%，报0.7652美元。

债市:

--美国公债收益率小涨，较长期公债收益率触及逾两周最高，因对美联储可能在年底前升息的预期有所升温。

指标10年期公债价格回落2/32，收益率报1.586%。30年期公债价格升6/32，收益率报2.302%。上述两个年期的公债收益率盘中均触及7月21日以来最高。两年期公债价格基本持稳在上周五收盘水平，收益率报0.73%。

--欧元区公债收益率上扬，美国上周五公布的强劲就业数据引发资金从固定收益资产向风险较大资产转移。南欧国家公债压力尤重，因评等机构DBRS将意大利评等列入观察名单。

意大利10年期公债收益率一度涨1.5个基点，至1.16%，但涨势逐渐消逝，并遭逆转，收益率尾盘下跌1.2个基点，至1.13%，接近上周触及的17个月低点。德国10年期公债收益率持平于负0.12%。

油市:

--油价收涨近3%，有关石油输出国组织(OPEC)将尝试限产的臆测重燃，缓解对供应过剩的担忧。美国原油期货收涨1.22美元，或2.9%，报每桶43.02美元。布兰特原油期货上扬1.12美元，或2.5%，收报每桶45.39美元。

金属市场:

--金价在跌至一周低点后回稳，因上周五美国公布强于预期的就业数据引发的金价跌势失去动能，投资人对全球经济信心的担忧也提供支撑。1939 GMT，现货金升0.07%，报每盎司1,335.99美元，稍早触及7月27日来的最低1,329.55美元。纽约盘收报1335.10美元。交投最活跃的美国12月期金收低0.2%，报每盎司1,341.30美元。

--期铜上涨，和股市一起攀升，美国7月就业数据扶助市场人气，不过，对中国需求的担忧使铜价徘徊在四周低位附近。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.4%，至每吨4,810美元，稍早跌至4,789美元，接近周五触及的7月12日来最低4,783美元。(完)