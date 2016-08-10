《路透早报》--8月10日

2010年10月12日，泰国曼谷一家银行的工作人员在清点英镑。 REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月机械订单(9日2350)、7月企业物价指数(9-10日2350)

--澳洲8月消费者信心指数(0030)、6月房屋融资(0130)

--韩国6月L货币供应额(0300)

--法国6月工业生产(0645)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)、6月JOLTS职位空缺数(1400)、7月联邦预算(1800)

--美国、加拿大8月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500)

--英国7月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新西兰央行利率决定(2100)

以下为8月9日下午5:00至8月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国劳动生产率连续第三季下降，企业利润和就业增长前景堪忧

美国第二季非农生产力环比年率意外下跌，显示生产率持续疲弱，可能引发对企业利润和公司维持近期强劲招聘步伐能力的担忧。

劳工部公布，第二季非农生产力环比年率初值为下滑0.5%，为连续第三个季度下跌，是自1979年以来最长跌势。商务部的另外一份报告显示，6月趸售(批发)库存增加0.3%，受此影响，政府第二季GDP初估值可能会被小幅上修。

--英央行首次购买长债未获足额供应，英债收益率挫至纪录新低

英国央行进行购买15年期以上英债的操作，计划购买规模为11.7亿英镑(15.2亿美元)，但未获足额供应，受此影响，英债收益率全线跌至纪录新低。英国央行称，收到价值11.18亿英镑的供应，这意味着央行在暂停近四年后，重启量化宽松资产购买计划进行的首次购买长债的逆向标售，未能吸引到足够的供应。央行称，将于周三0800GMT宣布将如何应对此次标购的结果。

--威朗制药宣布拟出售非核心资产以重组业务，股价应声大涨25%

威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)执行长表示，公司将出售数以十亿美元计的非核心资产，且可能接受对其主要业务的收购要约，期盼在一年来坏消息不断传来之后能重新挽回投资者信心。

威朗制药公布重组及业务剥离计划、并且确认全年财测后，其在美上市股票大涨超过25%且触及两个月高点。但尽管如此，股价仍较上年同期下跌将近90%。

--迪士尼获利及营收均优于预期

迪士尼公布季度获利与营收双双好于预期，受助于电影业务表现强劲。迪士尼表示，截至7月2日第三季净利上升至26亿美元，或每股盈余1.59美元，上年同期分别为24.8亿美元或1.45美元。营收从131亿美元增至142.8亿。不过该公司股价在盘后下跌约2%。

迪士尼也表示，将以10亿美元收购由美国职业棒球大联盟(Major League Baseball)成立的视频流公司BAMTech的33%股权。迪士尼并获得在未来数年取得该公司大部份股权的选项。

--中国钢铁出口不存在倾销，1-7月去产能仅完成今年目标的47%

中国国家发改委称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。

--EIA上调今年全球石油日需求增长预估，但下调明年增长预估

美国能源资料协会(EIA)在其月度预估中将今年全球原油日需求增长预估上调1万桶，至145万桶，但下调了明年全球原油日需求增长预估4万桶，至145万桶。EIA并预计今年美国原油产量降幅小于之前预估，但上调明年产量降幅预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二微幅收高，纳斯达克指数创下纪录收盘高位，而其他主要股指徘徊的近期触及的纪录高位附近，今日成交清淡。

道琼工业指数收高3.76点，或0.02%，至18,533.05点；标准普尔500指数收高0.85点，或0.04%，至2,181.74点。纳斯达克指数上涨12.34点，或0.24%，至5,225.48点，超过上周五所创的纪录高位。

--德国股市主要股指触及年内新高，受助于美股创下新高和慕尼黑再保等公司业绩强劲。德股DAX指数收涨2.5%，盘中触及10,701.33点，此为2015年最后一个交易日以来的最高水准。

STOXX欧洲600指数上涨0.9%，连升第五天，离收复6月23日英国公投退欧后录得的所有跌幅只差0.4%。英股富时100指数收高0.62%，法股CAC指数收升1.19%。

汇市:

--美元走软，因投资人评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的可能性，在周五美国公布零售销售报告前没有其他重大经济数据出炉。

纽约尾盘，美元指数跌0.24%，报96.174，美元兑日圆跌0.53%，报101.88日圆。英镑兑美元跌0.30%，报1.2999美元，稍早跌至7月11日来最低的1.2957美元。新西兰元兑美元升0.10%，报0.7143美元。

债市:

--较长期美国公债价格上涨，此前美国公布了疲弱的生产率报告，且英国央行购买长债未获足额供应，带动了对美国公债的需求。

指标10年期公债价格升11/32，收益率报1.547%，30年期公债价格升29/32，收益率报2.259%。

--西班牙10年期公债收益率跌至纪录低位0.973%，寻找回报的买需盖过对西班牙政治的担忧，西班牙过去逾八个月都没能组成联合政府。

所有欧元区公债收益率下跌1-4个基点不等，爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低点0.36%，葡萄牙10年期公债收益率触及四个月低点2.80%。英国长期公债收益率跌至纪录新低。

油市:

--油价收盘下跌1%，因对全球石油供应持续过剩的担忧盖过了预计上周美国原油库存下降带来的影响。布兰特原油收跌0.41美元，或近1%，报每桶44.98美元。美国原油收跌0.25美元，或0.6%，报每桶42.77美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元兑一篮子货币下滑，对全球经济前景的担忧部分削弱了美联储今年可能升息的预期。1857 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,340.47美元，摆脱了之前的低位1,330.03美元；美国12月期金收高0.4%，报每盎司1,346.7美元。

--期铜跌至四周最低，受主要金属消费国中国的季节性需求疲弱和可能不会很快降息预期打击。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.7%，报每吨4,779美元，盘中触及7月12日以来最低的4,761美元。(完)