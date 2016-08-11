《路透早报》--8月11日

2016年6月24日，纽约证交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布7月M2等金融数据

--法国7月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--意大利7月CPI和HICP终值(0800)、6月对欧盟/对全球贸易收支(0900)

--美国7月进出口物价(1230)、一周请领失业金数据(1230)

--加拿大6月新屋价格指数(1230)

--韩国7月进出口物价(2100)

--日本一周资本流动数据(2350)

--新西兰第二季零售销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决定(0100)

--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)

以下为8月10日下午5:00至8月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--新西兰央行降息至2%的纪录新低，并暗示会再次降息

新西兰央行将指标利率下调25个基点至2.00%的纪录新低，并暗示至少需要再降息一次。新西兰央行总裁惠勒表示，该行并未认真考虑周四降息50个基点，但预计未来会进一步放宽政策。“我们认为进一步降息是可能的，并且我们已经把60个基点的降息幅度纳入预期，”惠勒对记者称。

央行公布利率决议声明后，新西兰元兑美元走强，交投在0.7292美元。

--OPEC月报：沙特石油产量创纪录新高，2017年全球供应料过剩

全球最大石油出口国沙特对石油输出国组织(OPEC)表示，7月其产量提高至纪录高位，表明沙特仍专注于市场份额，而不是减产来抑制供应量。OPEC的这份月报还称，该组织14个成员国7月产量创下新高，表明全球供应过剩的局面可能将持续至明年。

--日本央行将在9月政策评估中辩护量化质化宽松

熟知日本央行思维消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣示。评估草案概要认为油价下跌、消费税调高是阻碍物价目标达成的因素。

初步概要看来并未对未来货币政策方向提出直接建议，不过整体论调将暗示日本央行不太可能缩减大规模的刺激措施。

--中国央行年底前将确定阿联酋人民币业务清算行花落谁家

一位中资银行高管表示，中国人民银行将在年底前挑选一家中资银行担任阿联酋的人民币业务清算行，这将增强中国和中东之间不断深化的经济联系。在阿联酋设立清算行可能对海湾地区的贸易和投资产生很大影响，因为迪拜是该地区最大的商业中心。这位高管称，中国四大国有银行--农业银行、工商银行 、中国银行和建设银行中将有一家成为阿联酋人民币业务清算行。

--港交所CEO称深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”

香港交易及结算所(港交所)行政总裁李小加称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”。李小加在业绩简报会上表示，没有将深港通放进公司策略简介，是因为深港通“肯定要做”，并指深港通“没有消息就证明消息愈来愈近”。但他没有为深港通的推出时间做预测。

--数据面消息

* 美国7月预算赤字为1,130亿美元，上年同期为赤字1,490亿美元。

* 美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示6月经季节调整后职位空缺升至562.4万。

* 英国皇家测量师学会（RICS）7月房价差值为正5 ，为2013年4月以来最低，路透调查预估为正6。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收跌，从纪录高位回落，因油价回落拖累能源股走低，盖过了迪士尼急升给大盘带来的提振。

道琼工业指数收跌37.39点，或0.2%，至18,495.66点；标准普尔500指数收挫6.25点，或0.29%，至2,175.49点，本月标普500指数四破历史高位。Nasdaq指数回落20.90点，或0.4%，收报5,204.59点。

--欧洲股市收低，Novozymes第二季业绩令人失望拖累股价大跌，且德国公用事业公司意昂集团公布净亏损，股价走低。

泛欧STOXX 600指数收跌0.2%，此前连续五天上涨。英股富时100指数收高0.22%，德股DAX指数收跌0.39%，法股CAC指数下滑0.36%。

汇市:

--美元下滑，在没有新的重大经济报告能为经济强度提供线索的情况下，投资人静待美联储主席叶伦本月稍后的讲话。

纽约尾盘，美元指数跌0.53%，报95.673，之前跌至上周四来最低的95.442。美元兑日圆下滑0.64%，报101.24日圆，兑欧元跌0.47%，报1.1170美元。

债市:

--美国公债价格上涨，今日美国10年期公债标售需求强劲，在经济数据有限和对全球央行政策成效的担忧加剧之际，投资者对避险美国公债的兴致上升。

指标10年期美国公债价格尾盘上涨11/32，收益率报1.509%。30年期美国公债价格上升21/32，收益率报2.229%。

--欧元区公债收益率下跌，此前英国央行周二未能达到购债目标，凸显出适用于央行货币刺激计划的债券缺乏，给高评级固定收益市场带来提振。

德国10年期公债收益率下跌3个基点，至负0.17%，30年期公债收益率跌3个基点至0.39%。英国10年期公债收益率约为0.52%，创纪录低点，与同比德债收益率差徘徊在两年来最窄水平。

油市:

--油价下跌约2%，在上周美国汽油库存录得今夏第二大周度降幅的同时，美国原油库存意外增加。而全球最大石油出口国沙特产量在7月创下纪录新高，也令市场重新担忧全球原油供应过剩的问题。

美国原油期货收低1.06美元，或2.5%，报每桶41.71美元。布兰特原油期货收低0.93美元，或2%，报每桶44.05美元。

金属市场:

--钯金和铂金大幅上涨，因在价格突破关键技术水平后，对价格下跌的押注遭到逆转，市场交投清淡。金价上扬，因美元遭疲弱的美国数据打击。

现货钯金盘中升4.1%，收盘报723美元。钯金在亚洲交易时段一度升至746.10美元。铂金收报1,173.24美元，盘中升至逾17个月最高的1,191.70美元。现货金收盘报1,346.27美元。交投最活跃的美国12月期金收高0.4%，报1,351.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌升至约15个月最高，因投资人仍担心矿场供应短缺，而其他金属价格也因美元下滑而上涨。

三个月期锌收高0.5%，报每吨2,286美元，稍早触及去年5月中来最高的2,314.50美元，今年迄今锌价暴涨43%。三个月期铜收高0.9%，报4,822美元，盘中升至一周高位4,888.50美元。(完)