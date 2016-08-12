《路透早报》--8月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布7月工业、投资和消费等数据(约在0200)

--路透/益普索8月中国、日本、韩国、及澳洲主要消费者信心指数(0200)

--德国第二季GDP初值、7月HICP及CPI终值、7月批发物价指数(均为0600公布)

--法国第二季非农就业岗位(0645)

--意大利第二季GDP初值(0800)

--香港第二季GDP(0830)、 6月底止外汇基金境外资产

--英国6月建筑业产出(0830)

--欧元区第二季GDP第二次估值(0900)、6月工业生产(0900)

--美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)、零售销售(1230)

--美国6月企业库存、8月密西根大学消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家卫计委召开专题发布会，介绍安徽综合医改试点等。

以下为8月11日下午5:00至8月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储今年应升息

美国旧金山联储总裁威廉姆斯在一篇专访中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。今年威廉姆斯在美联储的政策制定委员会没有投票权，但投资人密切关注他的言论，因他的观点基本被认为与美联储主席叶伦的观点一致。

威廉姆斯的讲话带动美元上涨，美国公债价格下滑。

--产油国可能在阿尔及利亚会议期间讨论稳定油市举措

沙特(沙乌地)阿拉伯周四表示，将与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家合作帮助稳定油市。一个月后，主要产油国将在阿尔及利亚召开非正式会议。卡塔尔能源部周一表示，OPEC成员国将在9月26-28日国际能源论坛(IEF)在阿尔及利亚召开的间隙开会。

“我们下个月将在阿尔及利亚IEF召开期间举行部长级会议，OPEC和非OPEC主要出口国部长有机会讨论市场形势，包括为稳定油市而需采取的任何可能举措，”沙特能源部长法力赫在声明中称。

--美国初请失业金及进口价格数据显示就业市场持坚但通胀保持温和

美国上周初请失业金人数下降，显示8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。其它数据显示，7月进口价格意外上升，因油价下跌的影响被其它商品成本上涨所抵消，但美元重拾升势预计将限制未来数月潜在通胀。

劳工部公布，截至8月6日当周，一周初请失业金人数经季节调整后下滑1,000人，至26.6万人，前周数字比之前公布的向下修正2,000人。上月进口价格小升0.1%，6月升0.6%，路透调查的分析师原本预计7月进口价格下跌0.3%。

--阿里巴巴季度营收同比大增59%，激励股价创逾一年高位

中国电子商务巨头阿里巴巴集团公布自2014年底上市以来的最大营收增幅，提振股价升至逾一年高位。不过阿里巴巴对于美国证券交易委员会(SEC)调查该公司会计操作一事保持沉默。很长时间以来，该公司一直因为此事遭到批评。

在6月30日止的三个月中，阿里巴巴移动购物业务的营收首次超过个人电脑(PC)端购物，帮助推动公司股价在纽约市场大涨逾5%，至92.10美元的逾一年高位。

--独家：华尔街银行请求美联储再给五年宽限期来落实沃克尔规定

知情人士透露，美国华尔街的大型银行正请求美联储再给他们五年宽限时间，来落实一项金融改革监管规定，即沃克尔规定。如果美联储同意，新增的宽限期可使银行有更多时间退出难以出手、但又不再为上述规定所允许的基金投资。

此前该规定曾被三度延长宽限期，每次延长一年。新增宽限期将从明年开始，直至2022年。根据沃克尔规定落实的相关法规，对于银行按照合同有义务进行投资的“流动性较差的”基金，银行可请求增加五年宽限期。

--梅西百货称将关闭100家店，季度同店营收跌幅小于预期

美国梅西百货公布季度同店营收下滑幅度小于预期，并称将关闭100家店，多数将在2017年初实现。包括授权给第三方部门在内的开业至少一年以上同店营收下滑2%，降幅小于Consensus Metrix调查分析师预估的降4.6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四创下纪录最高收位，因油价大涨，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心。

道琼工业指数收涨117.86点，或0.64%，至18,613.52点；标准普尔500指数收高10.3点，或0.47%，至2,185.79点；Nasdaq指数上升23.81点，或0.46%，收报5,228.40点。

--欧洲股市收盘触及两个月高位，香精香料制造商Symrise和消费集团汉高等公司股票触及纪录高位，此前发布强劲业绩报告及令人鼓舞的业绩预告。

欧洲STOXX 600指数收高0.8%，收于5月底以来的最高收盘点位，泛欧FTSEurofirst 300指数收高0.9%。英股富时100指数收高0.7%，法股CAC指数收涨1.17%。德股DAX指数上涨0.9%。

汇市:

--美元上涨，此前旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储在今年加息是恰当的。明日美国将公布零售销售数据。

美元指数上涨0.24%，至95.878。美元兑日圆攀升0.65%，至101.92日圆，兑欧元上扬0.29%，至1.1142美元。

债市:

--美国公债价格下跌，因旧金山联储总裁威廉姆斯称今年应该升息，且油价在周五美国发布零售销售数据前跳涨。指标10年期公债价格下跌20/32，收益率报1.569%，较周三尾盘高7个基点。

--西班牙公债收益率降至纪录低点，代理首相拉霍伊更接近确保连任，这将为近八个月的政治僵局画上句号。西班牙10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.92%，目前与可比德债收益率差为109个基点，为今年最窄。

西班牙公债引领南欧国家公债收益率下跌。意大利10年期公债收益率下跌1.6个基点，触及17个月新低的1.05%，葡萄牙10年期公债收益率触及四个月低位的2.75%。

油市:

--油价劲升逾4%，录得一个月最大单日百分比升幅，此前沙特能源部长称可能采取行动稳定油价，触动一波买盘，且国际能源署(IEA)表示，2016下半年油市将会开始趋紧。

美国原油期货收高1.78美元，或4.3%，报每桶43.49美元。布兰特原油期货收高1.99美元，或4.5%，报每桶46.04美元。两大指标原油期货均创一个月最大单日百分比升幅，盘中都一度大涨逾5%。

金属市场:

--金价跌至1,350美元之下，因美元走强，以及美股道指和标普500指数触及盘中纪录高位，但对美国货币政策前景的不确定性抑制了金市跌幅。

钯金急跌5%，回吐周三录得的巨大涨幅，盘中跌穿700美元的支撑位。现货黄金收报每盎司1,338.39美元。美国12月期金收挫0.1%，报每盎司1,350美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍、期锌和期锡价格下跌，从上日触及的新高位回落，因投机客对这些金属在今年迄今的涨势获利了结。

LME三个月期锌收低0.5%，报每吨2,274美元。三个月期镍收跌1.1%，报每吨10,735美元。三个月期锡收低1.1%，报每吨18,340美元。三个月期铜收高0.5%，报每吨4,848美元。(完)