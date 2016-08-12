《路透早报》--8月12日

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布7月工业、投资和消费等数据(约在0200)
--路透/益普索8月中国、日本、韩国、及澳洲主要消费者信心指数(0200)
--德国第二季GDP初值、7月HICP及CPI终值、7月批发物价指数(均为0600公布)
--法国第二季非农就业岗位(0645)
--意大利第二季GDP初值(0800)
--香港第二季GDP(0830)、 6月底止外汇基金境外资产
--英国6月建筑业产出(0830)
--欧元区第二季GDP第二次估值(0900)、6月工业生产(0900)
--美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)、零售销售(1230)
--美国6月企业库存、8月密西根大学消费者信心指数(1400)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国家卫计委召开专题发布会，介绍安徽综合医改试点等。
以下为8月11日下午5:00至8月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储今年应升息
美国旧金山联储总裁威廉姆斯在一篇专访中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。今年威廉姆斯在美联储的政策制定委员会没有投票权，但投资人密切关注他的言论，因他的观点基本被认为与美联储主席叶伦的观点一致。
威廉姆斯的讲话带动美元上涨，美国公债价格下滑。
--产油国可能在阿尔及利亚会议期间讨论稳定油市举措
沙特(沙乌地)阿拉伯周四表示，将与石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家合作帮助稳定油市。一个月后，主要产油国将在阿尔及利亚召开非正式会议。卡塔尔能源部周一表示，OPEC成员国将在9月26-28日国际能源论坛(IEF)在阿尔及利亚召开的间隙开会。
“我们下个月将在阿尔及利亚IEF召开期间举行部长级会议，OPEC和非OPEC主要出口国部长有机会讨论市场形势，包括为稳定油市而需采取的任何可能举措，”沙特能源部长法力赫在声明中称。
--美国初请失业金及进口价格数据显示就业市场持坚但通胀保持温和
美国上周初请失业金人数下降，显示8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。其它数据显示，7月进口价格意外上升，因油价下跌的影响被其它商品成本上涨所抵消，但美元重拾升势预计将限制未来数月潜在通胀。
劳工部公布，截至8月6日当周，一周初请失业金人数经季节调整后下滑1,000人，至26.6万人，前周数字比之前公布的向下修正2,000人。上月进口价格小升0.1%，6月升0.6%，路透调查的分析师原本预计7月进口价格下跌0.3%。
--阿里巴巴季度营收同比大增59%，激励股价创逾一年高位
中国电子商务巨头阿里巴巴集团公布自2014年底上市以来的最大营收增幅，提振股价升至逾一年高位。不过阿里巴巴对于美国证券交易委员会(SEC)调查该公司会计操作一事保持沉默。很长时间以来，该公司一直因为此事遭到批评。
在6月30日止的三个月中，阿里巴巴移动购物业务的营收首次超过个人电脑(PC)端购物，帮助推动公司股价在纽约市场大涨逾5%，至92.10美元的逾一年高位。
--独家：华尔街银行请求美联储再给五年宽限期来落实沃克尔规定
知情人士透露，美国华尔街的大型银行正请求美联储再给他们五年宽限时间，来落实一项金融改革监管规定，即沃克尔规定。如果美联储同意，新增的宽限期可使银行有更多时间退出难以出手、但又不再为上述规定所允许的基金投资。
此前该规定曾被三度延长宽限期，每次延长一年。新增宽限期将从明年开始，直至2022年。根据沃克尔规定落实的相关法规，对于银行按照合同有义务进行投资的“流动性较差的”基金，银行可请求增加五年宽限期。
--梅西百货称将关闭100家店，季度同店营收跌幅小于预期
美国梅西百货公布季度同店营收下滑幅度小于预期，并称将关闭100家店，多数将在2017年初实现。包括授权给第三方部门在内的开业至少一年以上同店营收下滑2%，降幅小于Consensus Metrix调查分析师预估的降4.6%。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周四创下纪录最高收位，因油价大涨，以及百货公司梅西百货和Kohl's业绩强劲，提振投资者信心。
道琼工业指数收涨117.86点，或0.64%，至18,613.52点；标准普尔500指数收高10.3点，或0.47%，至2,185.79点；Nasdaq指数上升23.81点，或0.46%，收报5,228.40点。
--欧洲股市收盘触及两个月高位，香精香料制造商Symrise和消费集团汉高等公司股票触及纪录高位，此前发布强劲业绩报告及令人鼓舞的业绩预告。
欧洲STOXX 600指数收高0.8%，收于5月底以来的最高收盘点位，泛欧FTSEurofirst 300指数收高0.9%。英股富时100指数收高0.7%，法股CAC指数收涨1.17%。德股DAX指数上涨0.9%。
汇市:
--美元上涨，此前旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储在今年加息是恰当的。明日美国将公布零售销售数据。
美元指数上涨0.24%，至95.878。美元兑日圆攀升0.65%，至101.92日圆，兑欧元上扬0.29%，至1.1142美元。
债市:
--美国公债价格下跌，因旧金山联储总裁威廉姆斯称今年应该升息，且油价在周五美国发布零售销售数据前跳涨。指标10年期公债价格下跌20/32，收益率报1.569%，较周三尾盘高7个基点。
--西班牙公债收益率降至纪录低点，代理首相拉霍伊更接近确保连任，这将为近八个月的政治僵局画上句号。西班牙10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.92%，目前与可比德债收益率差为109个基点，为今年最窄。
西班牙公债引领南欧国家公债收益率下跌。意大利10年期公债收益率下跌1.6个基点，触及17个月新低的1.05%，葡萄牙10年期公债收益率触及四个月低位的2.75%。
油市:
--油价劲升逾4%，录得一个月最大单日百分比升幅，此前沙特能源部长称可能采取行动稳定油价，触动一波买盘，且国际能源署(IEA)表示，2016下半年油市将会开始趋紧。
美国原油期货收高1.78美元，或4.3%，报每桶43.49美元。布兰特原油期货收高1.99美元，或4.5%，报每桶46.04美元。两大指标原油期货均创一个月最大单日百分比升幅，盘中都一度大涨逾5%。
金属市场:
--金价跌至1,350美元之下，因美元走强，以及美股道指和标普500指数触及盘中纪录高位，但对美国货币政策前景的不确定性抑制了金市跌幅。
钯金急跌5%，回吐周三录得的巨大涨幅，盘中跌穿700美元的支撑位。现货黄金收报每盎司1,338.39美元。美国12月期金收挫0.1%，报每盎司1,350美元。
--伦敦金属交易所(LME)期镍、期锌和期锡价格下跌，从上日触及的新高位回落，因投机客对这些金属在今年迄今的涨势获利了结。
LME三个月期锌收低0.5%，报每吨2,274美元。三个月期镍收跌1.1%，报每吨10,735美元。三个月期锡收低1.1%，报每吨18,340美元。三个月期铜收高0.5%，报每吨4,848美元。(完)
(整理 李婷仪 审校 白云)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。