《路透早报》--8月20日

[重大数据或新闻]

--本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者给出了相互矛盾的升息信号。旧金山联储总裁威廉姆斯加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营，带动美元兑欧元和瑞郎周五从近八周低点反弹，投资者静待下周在杰克逊霍尔召开的全球央行总裁年会，美联储主席叶伦将发表讲话。

--周五公布的经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大6月零售销售较前月下滑0.1%，至441.4亿加元，5月修正后为较前月持平(前值为增长0.2%)。

* 加拿大统计局公布，加拿大7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上涨 1.3%。7月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨2.1%。

--英国首相特雷莎·梅发言人称政府立场没有改变，年底前不会正式启动脱欧谈判。

--印尼央行周五维持新的指标利率--七天期逆回购利率在5.25%不变，符合市场预期。路透访问的20位分析师中，有12人预计印尼央行在启用新指标利率时维持不变。其他八人预期降息25个基点。

--惠誉确认葡萄牙'BB+'信贷评等，展望为稳定。葡萄牙公债收益率触及三周高位，料将录得5月以来最大周线涨幅，该国信贷评等前景备受关注。

--三位直接知情人士对路透表示，香港交易所正在与固定收益交易平台Tradeweb洽商，建立所谓的“债券通”，方便海外投资者参与中国国内债市。其中一位消息人士称，磋商是排他性的，目前处在深入阶段。Tradeweb由汤森路透控股，其在逾22家国际店头债券市场上开展固定收益产品的撮合业务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，由公用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。能源股下跌也向大盘施压，尽管美国原油期货收高。道琼工业指数收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。本周，道指小幅下跌0.1%，标准普尔500指数微幅下滑0.01%，纳斯达克指数小幅上涨0.1%。指标标普500指数今年迄今仍累积上涨6.8%。

* 欧洲股市下跌，本周录得6月中以来最差周度表现，仓储罐集团荷兰孚宝(Vopak)发布业绩后急挫，主要银行股也下跌。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，本周跌幅达1.7%，为6月中以来最大周度跌幅，该指数今年至今已累积下跌7%。英股富时100指数周五收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.82%，德股DAX指数收降0.55%。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎从近八周低点反弹，此前一美联储官员加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营。美元兑一篮子六种货币尾盘上涨0.37%，至94.508，但势将录得1.3%的周线跌幅。欧元兑美元尾盘下跌0.3%，报1.1319美元，低于周四触及的近八周高位1.1365美元。美元兑瑞郎升0.6%，报0.9599瑞郎，兑日圆上涨0.36%，报100.22日圆。

债市:

--美国公债价格下跌，交易商获利了结，静待下周新债供应和至为重要的全球央行行长会议，美联储主席叶伦将在会议上发表讲话。分析师表示，欧洲国家公债价格下跌，也对美国公债价格施加下行压力。指标美国10年期公债价格下跌13/32，收益率报1.582%， 较周四尾盘升5个基点。美国30年期公债价格跌19/32，收益率报2.288%，较周四上涨3个基点。两年期美国公债收益率上升4.5个基点，报0.750%。

--葡萄牙公债收益率触及三周高位，料将录得5月以来最大周线涨幅，该国信贷评等前景备受关注。相比较而言，西班牙10年期公债收益率则持于周四所及纪录低位附近，此前该国代理首相拉霍伊在组建新政府方面往前迈出一步，以期终结为期八个月之久的政治僵局。葡萄牙10年期公债收益率上升9.2个基点，报3.01%，本周以来已累计上涨29个基点。

随着周五交易日推进，多数其他欧元区公债收益率也上涨，部份因臆测英国可能在明年初正式开启退欧程序。德国10年期公债收益率上升3.7个基点，至负0.04%，评等较低的西班牙10年期公债收益率上升3个基点，至0.95%，较可比德债利差徘徊在大约100个基点。

油市:

--油价收盘持稳至走高，美国原油录得3月以来最大周度升幅，在逾两周多一点的时间内，急升了近25%，分析师警告称这波升势没有得到基本面支撑。美国原油期货收高0.30美元，或0.6%，报每桶48.52美元，盘中触及7月5日以来最高的48.75美元，本周美国原油上涨9%，涨幅为3月初以来最大，并为连续第二周上涨。布兰特原油收跌0.01美元，报每桶50.88美元，盘中高见两个月高位51.22美元。本周上涨8%，为连续第三周上涨。

金属市场:

--金价下跌逾1%，终结了四连涨走势，之前美联储就升息时机给出了相互矛盾的信号，但本周金价仍将连续第二周上涨。现货金周五最多跌1.5%，至盘中低位每盎司1,337.37美元，但随后扳回部分失地，1857GMT，下跌0.7%，报1,342.62美元。本周金价将上涨约0.6%。美国期金收跌0.8%至每盎司1,346.2美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜等工业金属下滑，成交缩量，受美元走强、股市和油价回落影响。分析师表示，对下半年铜供应过剩的持续忧虑也令市场承压。指标LME三个月期铜收低0.3%，报每吨4,798美元，本周期铜升0.8%，之前连跌两周。(完)