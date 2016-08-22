《路透早报》--8月22日

2015年3月12日，图为美元和欧元纸币。 REUTERS/Stoyan Nenov

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾7月季调失业率(0030)、7月外销订单年变动率(0800)

--香港7月消费物价指数(CPI)(0830)

--加拿大6月趸售(批发)贸易(1230)

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为8月19日下午5:00至8月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称不排除负利率再往下调--报导

日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，该央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。黑田东彦表示，日本央行的负利率政策尚未达到极限。黑田东彦还称，一旦9月货币政策全面评估的结果出炉，日本央行并将考虑是否调整每年资产购买80万亿日圆的计划。

--加拿大6月零售销售意外下滑，加剧第二季经济萎缩可能性

加拿大零售销售6月意外下滑0.1%，远低于分析师预计的成长0.5%，加剧了该国经济在第二季萎缩的可能性，因经济不振打压了近几来一直是经济主要支柱的消费者支出。此外，7月消费者物价指数同比增幅一如预期放缓，受汽油价格下跌拖累，尽管食品和住宅成本上升。零售销售数据令人失望打压了加元。

--印尼央行维持新指标利率在5.25%不变，印度央行晋升副总裁Urjit Patel为下任总裁

印尼央行维持新的指标利率--七天期逆回购利率在5.25%不变，符合市场预期。此外下调贷款工具利率至6.00%，将其定为较新指标利率高出75个基点；同时维持存款工具利率在4.50%不变。

印度央行称，政府已晋升该央行负责货币政策的副总裁Urjit Patel为下一任总裁，接替现任总裁拉詹，任期三年。Patel领导的小组建议印度货币政策进行具有里程碑意义的改变，包括转至以通胀为目标，以及采用利率制定委员会。

--独家：港交所与Tradeweb洽商债券通，欲将中国债市引入海外市场

三位直接知情人士对路透表示，香港交易所正在与固定收益交易平台Tradeweb洽商，建立所谓的“债券通”，方便海外投资者参与中国国内债市。其中一位消息人士称，磋商是排他性的，目前处在深入阶段。Tradeweb由汤森路透控股，其在逾22家国际店头债券市场上开展固定收益产品的撮合业务。

--辉瑞接近以140亿美元收购癌症药物公司Medivation--消息

知情人士表示，辉瑞(Pfizer)正在与美国癌症药物公司Medivation就以近140亿美元收购后者进行深入谈判，寻求增强肿瘤药物业务；截至目前，辉瑞在竞购Medivation中占上风，而且最早可能周一宣布达成交易，但谈判仍可能在最后一刻破裂。知情人士还称，辉瑞料全部、或至少大部分以现金来支付此次交易。

--路透调查：日本企业不看好安倍刺激政策和央行宽松举措

路透调查显示，多数日本企业认为政府最近推出的刺激措施对于提振经济将没什么作用，而且认为日本央行不应进一步宽松政策。对于努力克服通缩和经济停滞的决策者来说，这样的看法令人沮丧。根据调查，63%的日本企业称政府刺激经济措施效果不大，34%受访企业称毫无影响。37%的受访者预期日本央行有必要进一步宽松，62%则称日本央行不应进一步宽松。

--炸弹客血洗土耳其婚礼致至少51人死亡，自杀式汽车爆炸攻击索马里政府办公室

土耳其东南部城市加齐安泰普市周六发生自杀式炸弹爆炸案，死亡人数升至51人。总统埃尔多安称，可能是伊斯兰国武装份子实施了深夜的袭击，当人们在婚礼上跳舞及庆祝时，炸弹发生了爆炸。

警方表示，索马里半自治Puntland地区Galkayo城镇的地方政府总部发生自杀式汽车爆炸攻击事件。当地居民则表示，该地区发生两次爆炸。目前没有人立即宣布为爆炸案负责。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，由公用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。能源股下跌也向大盘施压，尽管美国原油期货收高。

道琼工业指数收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。本周，道指小幅下跌0.1%，标准普尔500指数微幅下滑0.01%，纳斯达克指数小幅上涨0.1%。指标标普500指数今年迄今仍累积上涨6.8%。

--欧洲股市下跌，本周录得6月中以来最差周度表现，仓储罐集团荷兰孚宝(Vopak)发布业绩后急挫，主要银行股也下跌。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，本周跌幅达1.7%，为6月中以来最大周度跌幅，该指数今年至今已累积下跌7%。英股富时100指数收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.82%，德股DAX指数收降0.55%。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎从近八周低点反弹，此前一美联储官员加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营。美元兑一篮子货币纽约尾盘上涨0.37%，至94.508，但势将录得1.3%的周线跌幅。欧元兑美元下跌0.3%，报1.1319美元，低于周四触及的近八周高位1.1365美元。美元兑瑞郎升0.6%，报0.9599瑞郎，兑日圆上涨0.36%，报100.22日圆。

债市:

--美国公债价格下跌，交易商获利了结，静待下周新债供应和至为重要的全球央行行长会议，美联储主席叶伦将在会议上发表讲话。分析师表示，欧洲国家公债价格下跌，也对美国公债价格施加下行压力。

指标10年期公债价格下跌13/32，收益率报1.582%， 较周四尾盘升5个基点。30年期公债价格跌19/32，收益率报2.288%，较周四上涨3个基点。两年期公债收益率上升4.5个基点，报0.750%。

--葡萄牙公债收益率触及三周高位，料将录得5月以来最大周线涨幅，该国信贷评等前景备受关注。10年期公债收益率上升9.2个基点，报3.01%，本周以来已累计上涨29个基点。

西班牙10年期公债收益率则持于周四所及纪录低位附近，此前该国代理首相拉霍伊在组建新政府方面往前迈出一步，以期终结为期八个月之久的政治僵局。该收益率上升3个基点，至0.95%，较可比德债利差徘徊在大约100个基点。

随着周五交易日推进，多数其他欧元区公债收益率也上涨，部份因臆测英国可能在明年初正式开启退欧程序。德国10年期公债收益率上升3.7个基点，至负0.04%。

油市:

--油价收盘持稳至走高，美国原油录得3月以来最大周度升幅，在逾两周多一点的时间内，急升了近25%，分析师警告称这波升势没有得到基本面支撑。

美国原油期货收高0.30美元，或0.6%，报每桶48.52美元，盘中触及7月5日以来最高的48.75美元；本周上涨9%，涨幅为3月初以来最大，并为连续第二周上涨。布兰特原油收跌0.01美元，报每桶50.88美元，盘中高见两个月高位51.22美元；本周上涨8%，为连续第三周上涨。

金属市场:

--金价下跌逾1%，终结了四连涨走势，之前美联储就升息时机给出了相互矛盾的信号，但本周金价仍将连续第二周上涨。

现货金周五最多跌1.5%，至盘中低位每盎司1,337.37美元，终场收报1,341.22美元。美国期金收跌0.8%至每盎司1,346.2美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜等工业金属下滑，成交缩量，受美元走强、股市和油价回落影响。分析师表示，对下半年铜供应过剩的持续忧虑也令市场承压。

指标LME三个月期铜收低0.3%，报每吨4,798美元，本周期铜升0.8%，之前连跌两周。(完)