《路透早报》--8月23日

2013年2月28日，图为在东京拍摄的日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

- [今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--瑞士7月贸易收支(0600)

--法国8月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0700)

--德国8月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0730)

--台湾7月工业生产指数(0800)

--欧元区8月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0800)、8月消费者信心指数初值(1400)

--英国8月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--美国8月Markit制造业PMI初值(1345)、7月新屋销售/8月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数(1400)

--新西兰7月进出口及贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国发改委“十三五”规划重大工程项目实施有关情况发布会(0100)

以下为8月22日下午5:00至8月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府拟追加3.2869万亿日圆预算为刺激计划注资--草案根据路透周一看到的一份草案，日本政府正在准备一份330亿美元的追加预算，以为首相安倍晋三的经济刺激计划提供资金帮助，这些资金主要通过发售建设债券来筹集。这份3.2869万亿日圆(327.5亿美元)的追加预算，是4月开始的当前财年第二份追加预算，其中包括发售建设债券筹资2.75万亿日圆。

--辉瑞以140亿美元收购Medivation，壮大抗癌药业务

美国最大制药商辉瑞击败众多竞标企业，称已同意以140亿美元现金收购美国抗癌药生产商Medivation，得到了后者年收入22亿美元的畅销前列腺癌药物Xtandi，壮大肿瘤药物业务，这是大型药企诸多交易中最新的一项交易。Medivation股价跳涨近20%，辉瑞股价下跌0.4%。

--新西兰央行仍暗示可能降息，以平衡各项风险新西兰央行表示，当前的利率轨道包括进一步下调以平衡各项风险；同时带动消费者物价指数的增幅升高。央行总裁惠勒称，“我们目前的判断是当前的利率轨道，包括料将进一步降息35个基点、平衡令经济承压的各项风险；同时带动CPI增幅升向1-3%目标区间的中点。”

--中国多举措降低实体经济成本，三年左右合理下降企业综合成本--国务院

中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

--标普确认香港评级为“AAA/A-1+”和“cnAAA/CNA-1+”

标准普尔确认香港评级为“AAA/A-1+”和“cnAAA/CNA-1+”，展望仍为负面；同时认为未来三年香港经济增速可能将高于高收入经济体的平均水准。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持平，因油价下跌打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。道琼工业指数收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点；标准普尔500指数收跌1.23点，或0.06%，至2,182.64点；纳斯达克指数收高6.23点，或0.12%，收报5,244.60点。

--欧洲股市上涨，因瑞士化工公司先正达上涨，此前美国监管机构批准中国化工收购该公司。先正达股价急升10.6%，在STOXX Europe600成份股中涨幅最大。STOXX 600指数升0.1%。英股富时100指数收跌0.44%，法股CAC指数收挫0.24%，德股DAX指数收降0.47%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币大致持稳，在美联储主席叶伦周五讲话前，投资人对押注犹豫不决，而联储副主席的讲话令美元保持稳定。美元指数纽约尾盘微升0.03%，报94.539，稍早一度升0.3%后缩减涨幅。欧元兑美元跌0.04%，报1.1320美元。美元兑瑞郎微升0.04%，报0.9613瑞郎。

美元兑日圆小涨，部分因日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，日本央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。纽约尾盘，美元兑日圆升0.06%，报100.26日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，美联储主席叶伦将于周五发表讲话，投资者将仔细研读，寻找何时进行下次升息的线索。财政部本周将标售880亿美元中短期债券。指标10年期公债价格升12/32，收益率报1.54%，上周五尾盘为1.58%。

--葡萄牙10年期公债收益率自三周高位小幅回落，此前该国通过了一项信贷评等评估，缓解了外界关于其可能处于评等被调降边缘的担忧。该收益率持稳于3.03%，从上周五触及的三周高位3.08%略微回落。

Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率下跌3.5个基点，至负0.08%。其它欧元区公债收益率全日下跌1-4个基点。

油市:

--油价收低超过3%，从上周触及的两个月高位回落，因担心中国燃料出口急增、伊拉克和尼日利亚原油出口上升及美国活跃钻机数不断增加。布兰特原油期货下跌1.72美元，或3.4%，收报每桶49.16美元。

美国原油近月9月合约下跌1.47美元，或3%，收报每桶47.05美元；该合约到期。交投更活跃的次月合约10月合约收跌1.70美元，或3.6%，报47.41美元。

金属市场:

--金价下跌，触及两周低位，因美联储官员对经济的乐观评论增强了尽早而不是延后升息的预期。现货金收报每盎司1,338.27美元， 盘中触及8月9日以来最低1,331.35美元。交投最活跃的美国12月期金收跌2.8美元，或0.21%，报每盎司1,343.4美元。

--伦敦期铜跌至五周低点，因在美联储官员发表鹰派言论后美元走强、库存增加以及中国出口跳增令市场愈发担心全球最大铜消费国的需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1%，报4,748.5美元，稍早期铜跌至7月11日来最低的4,735美元。(完)