《路透早报》--8月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国8月企业景气指数(0645)

--瑞士第二季工业订单(0715)

--德国8月Ifo企业景气判断指数(0800)

--香港7月进出口数据(0830)、7月黄金贸易数据

--英国8月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国7月耐久财(耐用品)订单/一周请领失业金人数(1230)、8月Markit综合及服务业采购经理人指数(PMI)初值(1345)、8月堪萨斯联储制造业指数和综合指数(1500)

--韩国8月消费者信心指数(2100)

--日本7月全国消费者物价指数(CPI)及8月东京地区CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚布力高峰会(至26日)

--中国社科院2016年《二十国集团（G20）国家创新竞争力黄皮书》、《二十国集团（G20）经济热点分析报告》发布会

--英国央行副总裁夏菲克在杰克森霍尔出席一场讨论会，主题为“适应金融市场局势变化”(1450)

以下为8月24日下午5:00至8月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--意大利强震已造成至少159人死亡，救援人员整夜搜救幸存者

意大利中部地区周三凌晨发生的强烈地震导致一些市镇被夷为平地，已造成至少159人死亡，救援人员彻夜搜救，试图寻找埋在瓦砾堆中的幸存者。这次强震达6.2级，罗马东部约140公里多个山区村镇的房屋被夷为平地、道路塌陷。北至博洛尼亚、南至那不勒斯均有震感，这两个地方距离震中都超过220公里。意大利民防部门警告称，死亡人数还可能攀升。

--美国7月成屋销售下降，但房价上涨表明楼市强势依旧

美国7月成屋销售下降3.2%，降幅超预期的下滑0.4%，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。房屋库存同比减少5.8%，房价中值上涨5.3%。

数据公布后，美国公债价格小幅扩大跌幅。美元基本持稳，美股小跌。

--习近平称把推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线

中国国家主席习近平日前表示，要把推进供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期经济发展和经济工作的主线；切实提高供给体系质量和效率，为经济持续健康发展打造新引擎、构建新支撑。习近平称，着力优化现有生产要素配置和组合，着力优化现有供给结构，着力优化现有产品和服务功能。

中国国务院周三称，将推进中央与地方财政事权划分改革，适度加强中央的财政事权；今年并选取国防、国家安全等基本公共服务领域率先启动财政事权和支出责任划分改革。

--日本经济低迷使“安倍经济学”失去光环，家庭买便宜货度日

日本虽然实施了三年所谓的“安倍经济学”，即首相安倍晋三推出的大胆刺激计划，但仍然没有改变日本企业和消费者的通缩思维。随着日本经济再次蹒跚不前，那些曾寄望经济持续复苏而采取了提价措施的公司开始反思自己的策略。许多消费者由于可支配收入有限，选择购买廉价产品，这对于在过去20年经济停滞期间蓬勃发展的折扣零售商而言是个利好消息。

--惠普第四季财测不及分析师预估，因打印机需求低迷

惠普对会计年度第四季的盈利预估不及分析师的预期，因市场对其打印机的需求疲弱。惠普预估当前季度持续业务经调整每股盈利为0.34-0.37美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为0.41美元。但惠普第三季盈利和营收高于预期，因其个人电脑的需求改善。周三盘后惠普股价急挫5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三回落，受材料股和健保股下跌拖累，投资者继续评估未来数月升息的可能性。道琼工业指数收跌65.82点，或0.35%，至18,481.48点；标准普尔500指数收低11.46点，或0.52%，至2,175.44点；纳斯达克指数下跌42.38点，或0.81%，收报5,217.70点。

--欧洲股市收高，受助于银行股大涨，而矿业巨头嘉能可业绩令人失望，拖累矿业股走软。泛欧STOXX 600指数收高0.4%，连升第三日。英股富时100指数收低0.48%，法股CAC指数收高0.32%，德股DAX指数收高0.28%。

汇市:

--美元上涨，交投清淡，受助于美国新屋销售急升，但美元涨幅受限，因美联储主席叶伦周五在央行官员会议上发表讲话前存在不确定性。美元兑一篮子货币上涨0.2%，至94.764。美元兑日圆升0.2%，报100.40日圆。

英镑兑美元升至1.3227美元的三周高位，因最近出炉的一系列英国6月脱欧公投后数据意外强于预期，帮助缓解了英国央行进一步放宽货币政策的预期。欧元下跌0.4%，报1.1264美元，受制于美元普涨。

债市:

--美国公债价格基本持稳，投资者静待美联储主席叶伦本周五将发表的讲话，从中寻找联储升息时机的新线索。指标10年期公债价格跌2/32，收益率(殖利率)报1.56%，周二尾盘为1.55%，自7月中以来该收益率一直陷于1.45%-1.63%区间内。

--斯洛文尼亚公债收益率触及纪录新低，此前该国政府宣布一项债务管理计划，这将扩大符合欧洲央行购买资格的资产池。根据路透数据，斯洛文尼亚10年期公债收益率盘初触及0.73%的纪录低点，但收盘持平于0.76%。其它多数欧元区公债收益率小涨。

油市:

--油价下挫，美国原油期货收低约3%，此前美国公布的库存数据显示，上周原油库存意外大幅增加，令供应过剩的担忧重燃。美国原油收低1.33美元，或2.8%，报每桶46.77美元。布兰特原油收挫0.91美元,或1.8%，报每桶49.05美元。

金属市场:

--金价下跌1%至四周低位，因美元走强，市场期待美联储主席叶伦的讲话，将从中认真研读美国利率政策的线索。现货金收报每盎司1,323.25美元。美国12月期金下跌1.2%，报每盎司1,329.70美元；在美东时间上午8点41分的一分钟时间内，有超过1.2万口合约易手，价格直线下跌9美元，跌穿50日移动均线。

--铜价跌至两个月低位，因亚洲仓库库存急增，加剧了对主要消费国中国未来需求疲弱的担忧。美元走强，减弱了美国以外商品买家的购买意愿，油价下跌也打压工业金属价格。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜急挫1.7%，收于每吨4,632美元， 为6月24日以来最低。(完)