《路透早报》--8月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国7月外汇市场交易概况数据、7月货物和服务贸易

--法国第二季国内生产总值(GDP)修正值(0530)、8月消费者信心指数(0645)

--德国9月GfK消费者信心指数(0600)

--欧元区7月M3货供额(0800)

--英国第二季GDP修正值/第二季企业投资初值(0830)

--美国7月商品贸易收支初值/第二季企业获利初值/第二季GDP修正值(1230)、8月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人民银行行长周小川在一论坛就普惠金融发表演说(0100)

--美联储主席叶伦将就“美联储的货币政策工具”发表演说(1400)

以下为8月25日下午5:00至8月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--杰克森霍尔会议即将展开，美联储鹰派官员不忘为升息造势

就在全球央行决策官员周四齐聚杰克森霍尔，为即将展开的货币政策年会做准备的时候，美联储几位官员以就业和通胀好转为由，再一次主张升息。达拉斯联储总裁柯普朗对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)说，升息的可能性“逐步增强”。堪萨斯城联储总裁乔治的话更加直白，她对彭博电视称“我认为是加息的时候了。”

--美国7月工厂数据乐观，企业支出出现趋稳的迹象

美国7月耐久财订单连续第二个月增加，因对机械和其它产品的需求增长，这是企业支出下跌趋势开始放缓的初步迹象。美国上周初请失业金人数意外减少1,000人，表明劳动力市场保持强劲，这也提振了经济前景。两份报告支撑了美联储12月升息的观点。

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者聚焦叶伦即将发表的讲话。美元小跌，美股大体持平，美债价格小跌。

--负利率支撑日本房市热度，成为经济黯淡中罕见亮点

日本4-6月住宅投资增速创下五年来最高之后，房市热度料将趋缓，但由于日本央行的负利率措施，房市拉动消费者支出及就业的正面效果，有可能会持续至明年。长期疲软的房地产物业价格上扬，促使一些民众决定提早下手买进，应该会提振家电及家俱等耐用品的需求--这正是打破日本通缩心态的处方。

--沙特能源部长称市场迈向正确方向，为冻产预期降温

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)对路透表示，“市场已迈向正确的方向”；此番言论令该国下月冻产的预期随之降温。“除了让市场供需力量自行发挥作用以外，我们相信毋须对市场进行重大干预，”他在美国-沙特商业协会发表演说后接受访问称。

--英国8月零售销售创六个月来最佳表现，消费者信心略见恢复

英国工业联盟(CBI)公布的数据显示，8月零售销售创出六个月来最强表现，收复了英国公投决定退欧后最初的多数失地。CBI称，8月零售销售差值从7月的负14升至正9，为2月以来的最高水平。9月的销售预计缓和。9月预期销售指数为正3，高于8月的负12。

据YouGov/CEBR调查，8月消费者信心指数上升3.2点，至109.8点，为2013年2月来最大的月度升幅，且已收复退欧公投后流失的约半数跌幅。英国消费者在6月退欧公投后流失的信心略见恢复，这是英国家庭大致从容应对退欧决定的又一信号。

--大众汽车将向美国经销商补偿至少12亿美元--消息

两名消息人士称，大众汽车(Volkswagen)已同意向其650家美国经销商赔偿逾12亿美元，以弥补柴油车排放丑闻给他们造成的损失。大众汽车及其经销商的一名律师在旧金山的一场法庭听证会上宣布，已达成了初步和解，但拒绝透露具体金额。消息人士称，和解协议包括为弥补大众汽车经销商价值减少而支付12亿美元，另外还有对可能无法售出汽车的额外补偿。消息人士还称，大众汽车还同意向经销商继续支付一定金额的奖励金。

--南非总统祖马称相信财长戈尔丹，但不能干预调查

南非总统祖马称他完全相信财长戈尔丹。戈尔丹因税务局一疑似情报部门而遭警方调查。据祖马发布的声明，祖马称他不能干预调查，尽管调查对经济造成负面影响。

祖马声明发布后，南非兰特涨幅扩大至1.3%，但之后恢复跌势，且因戈尔丹是否面临被逮捕仍存在不确定性，而触及一个月低位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收低，医疗保健股和消费类股下滑带来压力，但又有两名美联储官员支持加息，带动金融股小幅上升。道琼工业指数收跌33.07点，或0.18%，至18,448.41点；标准普尔500指数收低2.97点，或0.14%，至2,172.47点；纳斯达克指数下跌5.49点，或0.11%，收报5,212.20点。

--欧洲股市下跌，受累于矿业股和制药股下滑 ，投资者在美联储主席叶伦周五讲话前削减较高风险仓位。泛欧STOXX 600指数收低0.8%，德国Ifo企业景气判断指数意外下跌，也拖累该股指下滑。英股富时100指数收低0.28%，法股CAC指数收跌0.65% ，德股DAX指数收低0.88%。

汇市:

--美元下滑，因部分投资者在全球央行官员在美国怀俄明州杰克森霍尔召开年度会议前轧平头寸，美联储主席叶伦可能为美国货币政策提供新的指引。纽约尾盘，欧元兑美元升0.3%，报1.1293美元，尽管德国IFO调查显示，8月德国企业信心大幅恶化，但欧元仍上涨。

美元兑日圆持平于100.49，最近几日曾跌穿100日圆，本月一直在99.55-102.83日圆的窄幅区间内波动，但部分交易员称，如果叶伦为升息做铺垫，美元兑日圆可能反弹。日圆也可能因对日本央行将在9月的下次会议上采取额外刺激举措的预期升温而承压。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，此前美国七年期公债标售需求下降，市场密切关注周五美联储主席叶伦的讲话。指标10年期公债价格下跌5/32，收益率从周三尾盘的1.56%升至1.58%。

--葡萄牙公债收益率脱离最近触及的一个月高点，此前陷入困境的葡萄牙国有银行CGD达成资本重组协议，缓解了市场对于葡萄牙金融业健康状况的担忧。葡萄牙10年期公债收益率早盘跌至2.98%，收盘持平于2.99%，从本周早些时候触及的一个月高位下跌约10个基点。

欧元区债市整体大致持稳，美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔会议上发表演说前，许多投资人离场观望。

油市:

--油价上涨1%，因美伊两军在波斯湾情势紧张，以及市场臆测美联储主席有关货币政策的讲话将会压低美元。但在沙特能源部长接受路透专访时的讲话，令石油输出国组织(OPEC)冻产前景再度受到质疑后，油价回吐部分升幅。

布兰特原油期货收涨0.62美元，或1.3%，报每桶49.67美元。美国原油期货上扬0.56美元，或1.2%，收报每桶47.33美元。

金属市场:

--黄金触及四周低位，因一系列经济数据良好，市场关注本周稍后美联储主席叶伦的讲话，从中寻找货币政策的线索。现货金收报每盎司1,321.20美元。美国12月期金收跌0.4%，报1,324.60美元。

--镍价跌至逾六周低点，此前对菲律宾因环保关停镍矿会造成镍供应短缺的担忧缓解。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收低1.5%，报每吨9,845美元，为7月11日来最低，延续昨日2.6%的跌势。三个月期铜跌0.1%，报4,626美元。(完)