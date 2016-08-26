《路透早报》--8月27日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，保留了早至下月就升息的可能性。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。

不过，美联储副主席费舍尔周五对CNBC表示，9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的，但他也指出，这要看未来经济数据的表现。

根据CME的FedWatch，叶伦和费舍尔讲话后，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息的可能性从早晨的57%增加至逾60%。

--今日还有多位美联储官员发表讲话，表达对升息的看法。美联储理事鲍威尔接受彭博电视访问时表示，他支持谨慎、循序渐进地升息。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，今年最多可能升息两次。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美联储应该开始逐步升息。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储今年可能会加息，并指出美联储必须要当心科技股及市场其他部分出现高风险的金融泡沫。

--美国第二季经济增长速度被下修，企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。美国商务部称，国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%，略低于上月公布的1.2%的初估值。另外，政府报告称，第二季企业税后获利下滑2.4%，第一季修正后为增长8.1%，获利疲弱可能限制预期的企业支出反弹力度。

--密西根大学8月美国消费者信心指数终值为89.8，为4月以来最低，路透调查预估为90.6，初值为90.4，7月终值为90.0。

--中国证监会周五就内地与香港股票市场交易互联互通机制征求意见，规定沪港通和深港通投资者的适当性管理应遵循属地管理原则。投资者通过内地与香港股市交易互联互通机制买卖股票，应以人民币与证券公司或经纪商进行交收。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大多收低，盘中交易震荡，在平盘上下游走，因投资者在包括美联储主席叶伦在内的联储官员讲话中努力寻找升息时机的线索。道琼工业指数收跌53.01点，或0.29%，至18,395.40点；标准普尔500指数收低3.43点，或0.16%，至2,169.04点；纳斯达克指数收涨6.71点，或0.13%，收报5,218.92点。

* 欧洲股市上扬，之前美联储主席叶伦未明确暗示何时可能升息，这在本周稍早其它联储决策者发表鹰派讲话后，给市场一定的鼓舞。泛欧STOXX 600指数上扬0.5%，绝大多数板块收高。该指数在叶伦讲话前不久上涨0.1%。英股富时100指数收高0.31%，法股CAC指数收涨0.8%，德股DAX指数上扬0.55%。

汇市:

--美元兑日圆和瑞郎反弹至两周高位，盘中交易震荡，投资者聚焦美联储主席叶伦的讲话，她称美国经济状况改善，增强了升息的可能性。当叶伦开始讲话后不久，美元回吐涨幅，因叶伦没有暗示升息临近。但当交易员再次评估她的讲话，并考虑到联储副主席费舍尔的鹰派言论，美元随后上涨。

下午交易时段，美元指数上涨0.8%，至95.563，稍早，该指数触及10日高位。美元兑日圆触及两周高位的101.93日圆，纽约尾盘上涨1.3%，报101.88日圆。美元兑瑞郎上升1.2%，报0.9788瑞郎，欧元兑美元下跌0.9%，报1.1180美元。

债市:

--美国公债收益率周五攀升至逾一个月高位，因在美联储主席叶伦讲话后，投资者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦今日的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。叶伦更偏鹰派的讲话基调最初推动10年期公债收益率升至1.60%，后转升为跌，低见1.53%。两年和30年期公债收益率差收窄至142个基点，为2007年以来最窄水平。

--在美联储主席叶伦称近几个月升息的可能性增强后，欧元区公债收益率最初上涨，但叶伦对升息时机上仍然含糊，令公债收益率应声回落，公债收益率全日仍为下跌。根据汤森路透数据，德债期货在叶伦讲话后应声下跌22个跳动点后反弹，日内上涨17个跳动点，至167.64。Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率在叶伦讲话后一度攀升，后回落，日内下跌1.7个基点，至负0.09%。

油市:

--油价小幅收高，盘中交投震荡，交易商对美联储主席叶伦的讲话作出反应，且报导称也门 导弹击中沙特的产油设施。油市跟随美元走势而动，美元在叶伦讲话后表现反复。盘中，指标原油价格上升最多2%，之后回落。布兰特原油期货收涨0.25美元，或0.5%，报每桶49.92美元。美国原油期货收升0. 31美元，报47.64美元。

金属市场:

--金价削减涨幅，而美元转升，投资者今日绞尽脑汁，希望透过美联储主席叶伦和其它联储官员的讲话，破解升息时机的密码。叶伦称，美国升息的可能性增强，不过，升息应循序渐进地进行。叶伦发表讲话后，现货金急升1.5%，报每盎司1,341.60美元。美元指数则回落0.6%，但在美联储副主席费舍尔发表讲话后，金价稍后回吐所有涨幅，美元上扬0.7%。费舍尔表示，可能在今年升息。

1900 GMT，现货金微升0.02%，报每盎司1,321.52美元。本周势将下跌1.5%，之前两周连涨。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,325.90美元。

--伦敦期锌周五触及15个月最高，因看空的投机者纷纷结清仓位，但一些投资者怀疑价格大幅攀升是否得到充份理据支撑。伦敦金属交易所(LME)期锌升至2015年5月来最高每吨2,333美元，之后回落，在收盘时没有成交，最后买盘报2,314美元，上涨0.7%，使今年迄今升幅扩大至44%。其他基本金属表现不一，此前美联储主席叶伦表示，美国升息的可能 性增强。LME期铜收低0.2%，至每吨4,615美元。(完)