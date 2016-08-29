《路透早报》--8月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利8月消费者信心指数(0800)、8月企业信心指数(0800)

--香港公布7月零售销售数据(0830)

--美国7月实质个人支出(1230)、8月达拉斯联储制造业活动指数(1430)、7月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

--新西兰7月建筑许可(2245)

--日本7月所有家庭支出(2330)、7月失业率(2330)、7月零售销售(2350)

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为8月26日下午5:00至8月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称升息可能性增强，但投资者对近期行动仍将信将疑

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。

不过，美联储副主席费舍尔对CNBC表示，9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的，但他也指出，这要看未来经济数据的表现。

根据CME的FedWatch，叶伦和费舍尔讲话后，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息的可能性从早晨的57%增加至逾60%。

--全球央行官员请求政府帮助，协力货币政策发挥作用

全球主要国家央行官员在杰克森霍尔三天的会议上深入讨论了货币市场存在的问题和利率问题，并向政府的同僚提出了共同的请求：帮帮忙吧。面对低增长、低通胀、以及低利率的环境，美联储、日本央行和欧洲央行的官员表示，如果当选的国家领导人不进一步采取大胆举措，那么央行通过货币政策提振经济的努力可能止步不前。这些举措包括日本的移民改革，还有欧美进行结构性调整以期提高生产率和经济增长等。

--库存减少拖累美国第二季GDP增长，但预计经济第三季将强劲反弹

美国第二季经济增长速度被下修，企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。美国商务部称，国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%，略低于上月公布的1.2%的初估值。经济在第三季开局表现强劲，商品贸易逆差大幅收窄，7月居民住宅建设增加。7月耐久财订单急升，暗指企业支出长期下滑的趋势开始减弱。虽然7月零售销售数据疲弱，但强劲的劳动力市场应该能继续支撑消费者支出，预计企业在第二季消化掉积压库存后会再次补充库存，这也会提振增长率。详细数据如下：

* 美国第二季GDP环比年率下修至增长1.1%，与预估持平

* 美国第二季税后企业获利下滑2.4%

* 美国8月密西根大学美国消费者信心指数终值为89.8，为4月以来最低

--中国7月工业利润增速创四个月新高，但复苏前景仍面临考验

受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增速加快至四个月高点；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。统计局公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5,230.1亿元人民币，同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创3月以来最高水准；1-7月累计实现利润35,235.9亿元，同比增长6.9%，比1-6月加快0.7个百分点。

--独家：若同库尔德人谈判失败，伊拉克计划借道伊朗出售石油

伊拉克石油副部长Fayadh al-Nema对路透表示，如果同库尔德自治地区就石油收入分成问题不能达成一致，政府将考虑通过伊朗出售原油。他在周五晚间接受采访时表示，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)计划与库尔德地方政府(KRG)举行会谈，时间可能在下周，讨论通过土耳其出口伊拉克石油的问题。“如果谈判结束时”没有达成协议，“我们将开始想办法通过伊朗或者其他国家出售我们的石油，因为我们需要钱，”他在电话中说。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大多收低，盘中交易震荡，在平盘上下游走，因投资者在包括美联储主席叶伦在内的联储官员讲话中努力寻找升息时机的线索。道琼工业指数收跌53.01点，或0.29%，至18,395.40点；标准普尔500指数收低3.43点，或0.16%，至2,169.04点；纳斯达克指数收涨6.71点，或0.13%，收报5,218.92点。

--欧洲股市上扬，之前美联储主席叶伦未明确暗示何时可能升息，这在本周稍早其它联储决策者发表鹰派讲话后，给市场一定的鼓舞。泛欧STOXX 600指数上扬0.5%，绝大多数板块收高。该指数在叶伦讲话前不久上涨0.1%。英股富时100指数收高0.31%，法股CAC指数收涨0.8%，德股DAX指数上扬0.55%。

汇市:

--美元兑日圆和瑞郎反弹至两周高位，盘中交易震荡，投资者聚焦美联储主席叶伦的讲话，她称美国经济状况改善，增强了升息的可能性。当叶伦开始讲话后不久，美元回吐涨幅，因叶伦没有暗示升息临近。但当交易员再次评估她的讲话，并考虑到联储副主席费舍尔的鹰派言论，美元随后上涨。

美元指数在下午交易时段上涨0.8%，至95.563，稍早触及10日高位。美元兑日圆触及两周高位的101.93日圆，纽约尾盘上涨1.3%，报101.88日圆。美元兑瑞郎上升1.2%，报0.9788瑞郎，欧元兑美元下跌0.9%，报1.1180美元。

债市:

--美国公债收益率攀升至逾一个月高位，因在美联储主席叶伦讲话后，投资者斟酌联储是否可能在9月会议上升息。市场认为，叶伦的讲话偏鹰派，但对升息时间含糊其辞。指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报1.63%，为6月24日以来最高，高于讲话前的1.56%。叶伦更偏鹰派的讲话基调最初推动10年期公债收益率升至1.60%，后转升为跌，低见1.53%。两年和30年期公债收益率差收窄至142个基点，为2007年以来最窄水平。

--在美联储主席叶伦称近几个月升息的可能性增强后，欧元区公债收益率最初上涨，但叶伦对升息时机上仍然含糊，令公债收益率应声回落，公债收益率全日仍为下跌。根据汤森路透数据，德债期货在叶伦讲话后应声下跌22个跳动点后反弹，日内上涨17个跳动点，至167.64。Tradeweb数据显示，德国10年期公债收益率在叶伦讲话后一度攀升，后回落，日内下跌1.7个基点，至负0.09%。

油市:

--油价小幅收高，盘中交投震荡，交易商对美联储主席叶伦的讲话作出反应，且报导称也门导弹击中沙特的产油设施。油市跟随美元走势而动，美元在叶伦讲话后表现反复。盘中，指标原油价格上升最多2%，之后回落。布兰特原油期货收涨0.25美元，或0.5%，报每桶49.92美元。美国原油期货收升0. 31美元，报47.64美元。

金属市场:

--金价削减涨幅，而美元转升，投资者今日绞尽脑汁，希望透过美联储主席叶伦和其它联储官员的讲话，破解升息时机的密码。叶伦称，美国升息的可能性增强，不过，升息应循序渐进地进行。叶伦发表讲话后，现货金急升1.5%，报每盎司1,341.60美元。美元指数则回落0.6%，但在美联储副主席费舍尔发表讲话后，金价稍后回吐所有涨幅，美元上扬0.7%。费舍尔表示，可能在今年升息。

现货金收盘小跌，报每盎司1,320.85美元，周线下跌1.5%，之前两周连涨。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,325.90美元。

--伦敦期锌触及15个月最高，因看空的投机者纷纷结清仓位，但一些投资者怀疑价格大幅攀升是否得到充份理据支撑。伦敦金属交易所(LME)期锌升至2015年5月来最高每吨2,333美元，之后回落，在收盘时没有成交，最后买盘报2,314美元，上涨0.7%，使今年迄今升幅扩大至44%。其他基本金属表现不一，此前美联储主席叶伦表示，美国升息的可能性增强。LME期铜收低0.2%，至每吨4,615美元。(完)