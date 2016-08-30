《路透早报》--8月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月零售销售(29日2350)

--德国7月进口物价(0600)、8月HICP初值(1200)

--瑞士8月KOF领先成长指标(0700)、第二季非农就业岗位(0715)

--意大利6月零售销售(0800)

--英国7月消费者信贷和抵押贷款批准件数(0830)、8月GfK消费者信心指数(2301)

--欧元区8月企业景气指数(0900)

--加拿大第二季经常帐收支(1230)、7月工业产品价格和原材料价格(1230)

--美国6月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1300)、8月消费者信心指数(1400)、8月达拉斯联储服务业营收指数(1430)

--韩国央行9月制造业景气判断指数(2100)、7月工业生产(2300)

--日本7月工业生产初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印美战略与商业对话。美国国务卿克里与美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)造访印度，进行双边战略与商业对话。

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月31日)。

以下为8月29日下午5:00至8月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月消费者支出稳健，提振美联储升息前景

美国7月消费者支出连续第四个月上涨，因对汽车的需求强劲，直指经济加速增长，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息铺平道路。商务部称，上月消费者支出上涨0.3%，增幅符合分析师预期，6月上涨0.5%。这表明消费者支出维持了第二季的大部分上涨动能。这一快速上涨帮助缓解了库存大幅减少和企业投资长时间下滑带来的部分影响。

7月的消费者支出数据乐观，提振美元走强；美股受金融类股上涨提振；美债走高。根据CME Group的FedWatch，金融市场目前消化的美联储在9月20-21日会议上升息的可能性为30%，在12月会议上升息的可能性为57.2%。

尽管上月消费者支出上涨，通胀却没有增长迹象。扣除波动较大的能源和食品的个人消费支出(PCE)物价指数仅小涨0.1%，与6月的增幅一致。在截至7月的12个月内，核心PCE增长1.6%，自3月以来一直维持在此水平。

--独家：德国外贸协会将2016年出口增速预测大幅下调至1.8-2.0%

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周一表示，大幅调降对2016年出口增长的预估，预测之后的海外销售将迟滞，因英国退欧延后出现的影响为国内带来冲击。他表示，全球对德国商品的需求明显放缓，因为包括英国决定退欧在内的多项因素导致不确定性升高，且令投资决策变得复杂。他称，BGA现在预测2016年德国出口增长1.8-2.0%。这与4月公布的预测相比相差很大，当时的预测是增长4.5%。

--忠旺美国收购爱励以进军美国铝市，交易价值约23亿美元忠旺美国(Zhongwang USA LLC)周一表示将收购美国爱励铝业公司(Aleris Corp)。忠旺美国的拥有者为中国铝业大亨刘忠田，他看好美国的汽车用铝将成为业界下一个大型增长市场。本项并购案价值23.3亿美元。这项并购案将是近几年中美贸易关系紧张升温以来，中资企业进军美国铝业市场的最大手笔。该交易料将在2017年第一季完成。

--日本政府将改革地区银行监控体系以振兴地方经济--消息

直接知情人士周一对路透表示，日本政府计划对地方银行监控体系进行改革，以提升后者的获利能力并促进对当地企业的信贷。消息人士称，根据该项计划日本金融厅将在新的监控体系下把地区银行分成两组。一组主要是由主要的地区银行业者组成，旨在加强他们的中介功能，以便提振放贷。另外一组主要由较小型银行业者组成，目的是在可持续的业务模式下加强它们的获利能力，以便支持利基市场和特色企业。未能立即联系到日本金融厅官员就此事予以评论。

--穆迪警告，中国中小银行对同业拆借的依赖带来系统性风险

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一警告，中国中小型银行对银行间同业拆款的依赖度大幅上升，给中国金融体系带来系统性风险。穆迪在报告中称，这些银行流动性最好的资产基本都已经被作为银行间资产持有，因此他们需要从其他银行撤回资金以满足自己的资金需求，这可能引发蔓延。穆迪指出，四大行之外的业者近几年对于短期融资的依赖度均升高，对于个别银行而言，融资成本急窜等融资中断的风险增加。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收高，金融和商品类股领涨标普500指数，市场交投清淡，此前发布的数据显示，美国7月消费者支出连续第四个月上涨，直指美国经济增长加速。道琼工业指数收高107.59点，或0.58%，至18,502.99点；标准普尔500指数收高11.34点，或0.52%，至2,180.38点；纳斯达克指数收涨13.41点，或0.26%，收报5,232.33点。

--欧洲股市下跌，因美联储官员的讲话提振美国今年加息预期，而法国阿尔斯通股价上涨，没有跟随大盘的跌势，此前宣布赢得一份合约。泛欧STOXX 600指数收跌0.15%，回吐部份上日录得的涨幅，英国市场因假休市，欧洲股市整体交投清淡。法股CAC指数收跌0.4%，德股DAX指数收低0.41%。

汇市:

--美元持平，回吐稍早升幅，因投资人聚焦本周美国将公布的就业数据，美联储副主席费舍尔曾表示，该数据对美联储决定是否在短期内加息至关重要。

美元兑一篮子主要货币盘中触及两周高位95.834，之后回落至95.607，欧元兑美纽约尾盘变动不大，报1.1189美元，之前一度跌至1.1159美元。美元兑日圆微升0.09%，报101.93日圆，稍早升至8月9日来最高的102.39日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，因海外投资者涌入市场购买公债，此前美债在上周五遭到抛售。分析师称，美联储主席叶伦和副主席费舍尔上周五的言论，被看做提高了今年提升短期利率的可能性，激发了公债卖盘，给觊觎美国公债的海外投资者提供了购买窗口。指标10年期公债价格升20/32，收益率报1.566%，30年期公债升1-23/32，收益率报2.216%。

--德国10年期公债收益率涨至英国退欧公投以来最高，因为美联储官员的鹰派讲话被解读为，为最早在下月升息埋下伏笔。德国10年期公债收益率升逾6个基点至负0.025%，创下6月24日以来最高水准。随后收益率缓慢削减涨幅，但在下午交易中仍上涨2个基点至负0.07%。其它欧元区公债收益率上升2-3个基点，市场交投清淡，因伦敦市场适逢公共假日休市。

油市:

--油价收跌逾1%，结束两日连涨，因市场对中东地区产量急速攀升持谨慎态度，且美国短期内升息的臆测提振美元。尼日利亚叛军承诺，结束针对石油行业的敌对行动，看似这也为该国出口反弹铺路。布兰特原油期货收跌0.66美元，或1.3%，报每桶49.26万桶。美国原油期货收挫0.66美元，或1.4%，报每桶46.98美元。

金属市场:

--金价受美元回落带动，从近五周低位反弹，摆脱稍早因美联储高阶官员的讲话而面临的压力。美联储主席叶伦和副主席费舍尔的讲话点燃了美联储会尽早升息的臆测。现货金盘中触及7月26日以来最低1,314.70美元，尾盘收涨0.16%，报1,323.01美元，结束过去六日的连跌颓势。美国12月期金收涨0.09%，报每盎司1,327.10美元。

--沪铜持于近两个月低点，美联储官员讲话暗示今年有可能升息，这推高了美元。0705GMT，沪铜涨0.2%至每吨36,420元人民币。LME市场适逢假日令市场缺乏方向，该市场将于周二重新开市。(完)