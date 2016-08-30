《路透早报》--8月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本工业生产(30日2350)

--香港7月底M-3货币供应(0830)

--香港7月底外汇基金总资产

--澳洲7月HIA新屋销售(0100)、7月民间部门信贷(0130)

--新西兰8月国民银行(NBNZ)企业展望指数(0100)、第二季贸易条件(2245)

--日本7月建筑订单和房屋开工(0500)、第二季企业资本支出(2350)、前周资本流动数据(2350)

--德国7月实质零售销售(0600)、8月失业人数和失业率(0755)

--英国8月Nationwide房价(0600)

--瑞银集团(UBS)7月瑞士消费指数(0600)

--法国7月消费者支出(0645)、8月消费者物价调和指数(HICP)初值(0645)、7月生产者物价指数(PPI)(0645)

--意大利7月失业率(0800)、7月薪资指数(0800)、8月HICP初值(0900)

--欧元区8月HICP初值(0900)、7月失业率(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)、8月ADP民间就业岗位变动(1215)、8月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、7月成屋待完成销售(1400)

--加拿大6月和第二季国内生产总值(GDP)(1230)

--韩国8月消费者物价指数(CPI)(2300)、7月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席上海高级金融学院主办的会议(0715)；欧洲央行执委普雷特出席此次会议的一项小组讨论会(0715)

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一场讨论会(1200)

--日本央行审议委员布野幸利发表演说并举行新闻发布会

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在FX Week Asia发表演说

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一项会议中发表演说(0600、1230)

--巴西央行宣布利率决定(2200)

以下为8月30日下午5:00至8月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储副主席：美国经济十分接近充分就业，加息步伐取决于经济表现

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。在接受彭博电视采访时，费舍尔并未对美联储下次加息的时间做置评，但称“我们根据数据来决定步伐”，并表示美国“就业状况非常接近充分就业”。费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的非农就业报告。

--美国8月消费者信心升至11个月高位，6月房价继续上涨

美国8月消费者信心升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观，进一步显示美国经济在经历了步履蹒跚的上半年后正重拾动能。尽管周二公布的另一项数据显示6月房价升幅放缓，但涨势可能仍足以提振家庭财富，并继续支撑消费者支出，且令房价对首次购房者来说更能承受。一连串强劲的经济报告可能给美联储今年加息提供弹药，即便通胀压力仍温和。详细数据如下：

美国8月消费者信心指数为101.1，创去年9月以来最高--世企研

美国6月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比增幅小于预估

--法国称将要求中止TTIP谈判,达成协议的前景蒙阴

法国周二的表态给欧盟与美国达成自由贸易协议的前景带来重大疑虑。本来德国国内就对该协议持反对态度，且美国民众对此的疑虑也不断升温。法国贸易部长Matthias Fekl表示，他将在下个月欧盟成员国贸易部长会议上要求中止TTIP谈判。此前德国经济部长加布利尔周末时说TTIP谈判“实际上已经失败”。

美国和欧盟原本正式承诺在美国总统奥巴马1月任期届满之前达成跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)，但随着美国和欧盟国家大选临近，以及英国6月公投决定退欧，达成协议的希望越来越渺茫。

--专访：日本首相顾问滨田宏一称，日本央行可考虑购买外债弱化日圆

日本首相安倍晋三的一位顾问滨田宏一称，如果美国认为日本政府对汇市的干预行为是在操纵汇率，则日本央行可能考虑购买外国债券，作为弱化日圆的一个选项。“日本货币当局干预汇市的方式不应该是改变日圆的大致走势，而是在日圆过度上涨时，打击对日圆涨势押注过多的投机客，”同时还是耶鲁大学经济学名誉教授的滨田宏一在接受路透专访时表示。

--中国经济进入全面深化改革施工高峰期，按照既定时间路线推进--习近平

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议强调，当前和今后一个时期，是全面深化改革的施工高峰期，要按照既定的时间表、路线图，更加注重发挥经济体制改革的牵引作用，更加有针对性解决各领域各层面各环节的矛盾和问题，坚定不移把全面深化改革推向前进。

--企业面消息

* 欧盟反垄断机构要求苹果向爱尔兰政府支付最高130亿欧元(145亿美元)的税款。这一金额较前几次欧盟执委会的追税案高出近40倍。苹果和爱尔兰均已表示，将对上述裁决上诉。

* 加拿大Agrium以及Potash Corp of Saskatchewan表示双方正在讨论合并。若合并成功将创建一家价值超过250亿美元的化肥和农业零售巨擘，但该交易也将引来美国监管机构的严格审查。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收跌，苹果给大盘带来的压力最大，欧盟反垄断机构周二要求苹果向爱尔兰政府补缴约145亿美元的税款及利息。但银行股上涨抵消部分跌幅。标普500指数在五个交易日内第四次收低，但仍离本月稍早触及的纪录收盘高位不到1%。道琼工业指数收低48.69点，或0.26%，至18,454.30点；标准普尔500指数收跌4.26点，或0.20%，至2,176.12点；纳斯达克指数收低9.34点，或0.18%，收报5,222.99点。

--欧洲股市攀升至两周高位，美国加息预期不断升温推高金融股。欧洲银行股指数上扬1.8%，为涨幅最大的板块。银行股的良好表现扶助提振泛欧STOXX 600收涨0.5%，盘中升至8月中以来最高。英股富时100指数收低0.25%，法股CAC指数收高0.75%，德股DAX指数收涨1.07%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至三周高位，兑日圆升至一个月高位，因投资者等待本周即将发布的关键就业数据，以寻找美联储下次升息线索。美元指数最高涨至96.143，为8月9日以来最高水平，后回落至96.062，全日上涨0.50%。美元兑日圆上涨1.1%，报103.01日圆，稍早升至103.13日圆，为7月29日以来最高，决策者对最近日圆升势表示担心的言论也给日圆带来压力。

债市:

--美国公债价格基本未变，因投资者普遍维持原有头寸，此前美联储副主席费舍尔的言论令市场聚焦周五将发布的就业报告。公债价格窄幅波动，因投资者等待周五将发布的美国经济数据，此前费舍尔在电视采访中称，美国就业市场接近全面就业，他还指出，升息步伐取决于美国经济表现。指标10年期公债价格下跌1/32，收益率报1.570%，两年期公债也徘徊在接近周一尾盘的水平，收益率报0.801%。

--欧元区公债收益率小幅下跌，因一美联储官员的讲话使市场焦点转向本周的美国就业数据，且意大利以纪录低位的收益率发售公债，反映投资者对该国仍有信心。德国8月通胀年率初值意外放缓，扶助推动10年期德债收益率进一步远离周一触及的两个月高位。根据Tradeweb，德国10年期公债收益率跌1个基点至负0.09%，在费舍尔讲话前触及负0.07%高位。

油市:

--油价走低，布兰特原油期货下跌近2%，受累于美元走强和供应过剩忧虑。分析师预计上周美国原油库存增加，且伊朗表示，其石油产量将在年底达到制裁前水平。布兰特原油期货收跌0.89美元，或1.8%，报每桶48.37美元。美国原油期货收挫0.63美元，或1.3%，报每桶46.35美元。

金属市场:

--黄金收低，此前美联储官员就利率发表鹰派言论，提振美元，市场焦点转向本周稍后公布的美国非农就业数据，寻找升息步伐的进一步线索。现货金收跌0.9%，报1,310.65美元。美国12月期金收跌0.8%，报每盎司1,316.5美元。

--期铜连续第七日陷于接近10周低位，因库存上涨，市场聚焦本周稍晚将发布的美国非农就业数据，以寻找美国升息时机的线索。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.2%，报每吨4,607美元，稍早降至6月24日以来最低的4,600美元，自7月中以来铜价已经下跌逾8%。(完)