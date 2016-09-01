《路透早报》--9月1日

2011年1月26日，在华沙拍摄的美元纸币和一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季企业资本支出(8月31日2350)、前周资本流动数据(8月31日2350)

--韩国8月进出口和贸易收支初值(0000)、8月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0130)

--日本8月日经制造业PMI(0030)

--澳洲第二季资本支出(0130)、7月零售销售(0130)

--中国8月官方制造业PMI(0100)、8月官方非制造业PMI(0100)、8月财新制造业PMI(0145)

--瑞士7月零售销售(0715)、8月制造业PMI(0730)

--意大利8月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国Markit制造业PMI(0750)

--德国8月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区8月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国8月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--美国8月Challenger企业计划裁员岗位(1130)、一周初请失业金人数(1230)、第二季单位劳工成本修正值(1230)、8月Markit制造业PMI终值(1345)、7月建筑支出(1400)、8月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)、8月汽车销量年率(1730)

--加拿大8月RBC经季调制造业PMI(1330)

--韩国第二季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商），至9月2日

--法国财长萨潘(Michel Sapin)举行记者会(0730)

--奥地利央行总裁诺沃特尼参加关于宽松货币政策的小组讨论(1600)，奥地利财长谢林参加一项小组讨论会(1930)

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就“社区发展”发表演说(1625)

--纽约联储共同主办一项网路直播，播出该行消费者预期调查的结果，包括美国民众对通胀、就业前景与获利成长的看法，以及对未来支出与信用管道的预期(1700)

以下为8月31日下午5:00至9月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月民间就业岗位稳健增长，7月成屋待完成销售急升

美国8月民间就业岗位增长步伐稳健，7月成屋待完成销售急升，表明经济增长重拾动能，足以促使美联储在今年升息。另一项数据显示，本月中西部地区工厂活动大幅放缓，因订单减少，暗示制造业仍受到美元上涨和油价急挫的后续影响拖累。

--巴西总统罗塞夫遭参议院罢免下台，代理总统特梅尔宣誓接任

巴西参议院周三通过罢免总统罗塞夫，结束了这个让巴西国内看法两极的弹劾程序。参议院以61-20票的表决结果，判定该国第一位女总统罗塞夫非法动用国有银行资金以支持公共支出，标志着左派劳工党13年来的执政终结。代理总统特梅尔在国会宣誓接任直至2018年的未完总统任期，而他有关民营化、改革巴西慷慨的养老和福利法等议题，可能在街头及国会都遭遇到劳工党的强力反对。

此外，巴西央行决定连续第九次维持指标利率在近10年最高的14.25%不变，但暗示今年稍晚可能降息。

--加拿大第二季GDP环比年率创七年最大降幅，但第三季料反弹

加拿大统计局公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为下降1.6%。这逊于分析师预期的萎缩1.5%，且创2009年第二季以来最差表现，受累于出口下滑和阿尔伯塔省野火引发的石油生产中断，但今年晚些时候经济料反弹。尽管第二季经济萎缩程度略高于市场预期，但周三公布的其他数据显示，加拿大经济在6月恢复增长，令分析师感到鼓舞。

--美国指责欧盟命令苹果补缴税款裁决为与美国争利

美国指责欧盟命令苹果补缴最多145亿美元税款，实际上是与美国争夺税收。而欧盟的这项裁决可能在下周中国举行的国际峰会上引发欧美之间的摩擦。欧盟执委会本周强制取消苹果与爱尔兰之间已经签订的税收协议，称苹果为其获利缴税的税率实际上远低于1%。“我担心，这说明欧盟试图把手伸进美国的税基当中，针对本应向美国缴税的收入征税，”美国财长雅各布·卢周三表示。当时他正在一项活动中，讨论美国政府在中国举行的20国集团(G20)峰会上的立场。

--中国商务部长：增加辽宁、浙江等七个自贸区，制度创新各具特色

中国商务部部长高虎城表示，近日国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。继续紧扣制度创新并各具特色。新华社援引高虎城的话称，下一步商务部将尽快会同相关省市和部门，研究完善新设自贸试验区总体方案，履行必要审核程序后实施。中国此前设立了上海、广东、天津、福建自贸试验区，至此中国自贸区达到11个。

--沙特能源部长：石油产量并无特定目标水准

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示，沙特的石油产量并无特定目标水准，产量是根据客户需求而定。在对中国进行的正式访问中，法力赫表示尽管原油价格处在低位，但“原油需求情况并未让我担心”，并称中国的原油需求仍“非常稳健”。

另外，路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)8月原油日产量较7月增加4万桶，因中东成员国增产盖过了非洲成员国减产的影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘下跌，因能源股跟随油价走低，标普500指数自2月以来录得首次月线下跌。8月纳斯达克指数升1%，标普500指数跌0.1%，在该指数8月中触及历史高位后表现出了韧性，周三收盘水准较纪录收盘高位仅差不到1%。

道琼工业指数收低53.42点，或0.29%，至18,400.88点；标准普尔500指数收跌5.17点，或0.24%，至2,170.95点；纳斯达克指数收低9.77点，或0.19%，收报5,213.22点。

--欧洲股市小跌，受矿业股和能源股下挫拖累，但银行股延续近期升势，因传闻在受困的银行业内有并购意向。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，受矿业股下挫以及油价大跌打压。英股富时100指数收低0.58%，法股CAC指数收低0.43%，德股DAX指数下滑0.61%。

汇市:

--美元兑一篮子货币从三周高位回落，因疲弱的制造业数据在一定程度上削弱了对美国经济成长的乐观情绪，市场翘首期待周五公布的非农就业报告。上周美联储主席叶伦和副主席费舍尔发表鹰派言论，加强了美联储更接近升息的预期。美元指数盘中高见96.255，为8月9日来最高，后回落至96.005，日内小幅下跌。美元兑日圆上涨至103.39日圆，之前触及7月29日来最高103.53日圆。欧元稍早跌至8月10日来最低1.1121美元，后反弹至1.1152美元。

债市:

--美国指标10年期公债收益率变动不大，但本月升幅为逾一年最大，因美国经济数据强劲且市场波动有限，投资人对避险美债的需求降低。指标10年期美债收益率8月大涨近11个基点，为去年6月来最大月度升幅。两年期公债收益率本月劲升约13个基点，升幅也为12月来最大。指标10年期公债价格升3/32，收益率报1.56%，两年期公债价格升1/32，收益率报0.79%。

--西班牙公债收益率大幅上升，指标公债收益率重回1%之上。代首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在周三议会信任投票中未获得足够支持，导致西班牙更加接近一年内举行三次大选。西班牙10年期公债收益率涨6个基点，至1.01%，其他二线欧元区公债收益率上涨2-3个基点。

油市:

--油价下跌3%左右，导致本月稍早录得的较大涨幅收窄，之前政府公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外急增，而汽油降幅小于预期。原油期货8月上涨多达11%，录得4月以来最佳月度表现，受助于市场臆测OPEC和其它产油国可能于9月在阿尔及利亚开会时同意限产。但油价本周走低，因美元走强和预期OPEC牵头的冻产努力将会无疾而终。

布兰特原油期货收跌1.33美元，或2.8%，报每桶47.04美元，本月上扬近11%。美国原油期货回落1.65美元，或3.6%，收报每桶44.70美元，本月涨幅超过7%。

金属市场:

--金价跌至两个月低位，此前发布的美国民间就业数据好于预期，提振了美联储可能推进升息计划的预期，一度将美元指数推升至三周高位。现货金收报1,308.45美元，盘中跌至1,304.91美元，为6月24日以来的最低价，该日前一天英国公投决定脱离欧盟。现货金8月月线下跌3.1%。美国期金下跌0.4%，收报1,311.40美元。

--伦敦期铜上升，因投资者回补空头，但8月月线大跌6%，因亚洲仓库库存增加，暗示最大消费国中国需求不振。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.2%，报4,617美元，基金和交易商轧平空头头寸，助力期铜上涨。期锡收涨0.4%至18,875美元，为2月6日来最高。期锡在本月上涨5%，是8月表现最好的金属；今年迄今上升了29%，因担心供应和LME库存减少。完)