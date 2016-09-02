《路透早报》--9月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月消费者信心指数(0500)

--意大利第二季国内生产总值(GDP)终值(0800)

--英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区7月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国8月非农就业岗位(1230)、7月国际贸易收支(1230)、8月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)、7月工厂订单和耐久财订单(1400)

--加拿大7月贸易收支(1230)、第二季劳动生产率(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注问题(0200)

--奥地利央行总裁诺沃特尼举行记者会(0630)；奥地利央行副总裁Andreas Ittner参加主题为金融监管的小组讨论会(0830)；奥地利央行举行记者招待会，总裁诺沃特尼将出席(1100)

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“利率指标”发表演说(1700)

以下为9月1日下午5:00至9月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月制造业活动六个月来首次萎缩，但8月裁员人数减少

美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降，但裁员处于低水准继续显示第三季经济成长提速。尽管制造业仍受限于美元走强和油价大跌的余波影响，但就业市场保持强劲可能进一步促使美联储今年稍晚加息。周五美国将公布备受关注的8月就业报告，分析师表示，该数据可能决定是否美联储会在本月稍晚或12月加息。

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，升息已是势在必行

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美国就业市场处于充分就业状态，美联储需逐步升息。“在我看来，将利率从目前的极低水平逐步提升似乎已是势在必行，”梅斯特在莱克星顿对记者表示，但并未说明她是否会在本月稍后的联储政策会议上支持升息。她的讲话强化了部分政策制定者之前释放的信号，即如果数据显示经济日益强劲，那么美联储就会越来越倾向于升息。

--IMF总裁拉加德：或再度下修2016年全球增长预估，因贸易活动消沉

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF可能再度调降其2016年全球经济增长预估，因需求疲弱，贸易和投资下滑，以及增长不均衡打压了经济前景。拉加德接受路透专访时说，20国集团(G20)领导人需要采取更多措施刺激需求，振兴贸易及全球化，并且对抗不均衡。

另外，IMF呼吁20国集团(G20)领导人采取更有力措施以提振需求，帮助下滑的贸易活动重整旗鼓，对经济进行延宕已久的结构性改革，更大范围地分享增长。IMF在给G20领导人会议的一份简报中称，G20经济远远落后于2014年设定的五年内整体经济增长率提高两个百分点的目标。2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。

--新加坡疫情：寨卡病毒感染病例超过150例，中国加强口岸防控

中国加强口岸防控，增强对来自新加坡的人员和货物的检查，因新加坡寨卡病毒疫情蔓延，而且已经确认马来西亚至少出现一个感染病例。新加坡当局表示，截至周四中午，已经发现151人感染寨卡病毒，其中包括两名孕妇。

--IEA署长：油市将在2017年实现供需平衡，清洁能源投资料增长

国际能源署(IEA)署长比罗尔在韩国出席会议期间表示，随着当前石油过剩局面慢慢缓解，IEA预计油市将在2017年达到供需平衡。比罗尔还表示，鉴于油价长期低迷，有人担心上游油气投资下滑可能会加大油价的波动性。他还称，巴黎会议之后新气候协议的启动，将激励清洁能源技术的研发投资，太阳能、风电和电动汽车领域料将实现迅猛增长。

--标普确认日本主权债信评级，因负利率减轻政府债务负担

标准普尔周四确认日本主权债信评级为“A+/A-1”，并维持稳定展望，尽管日本背负沉重的债务负担，该机构表示，日本政局和金融体系稳定抵消了财政负担的影响。标普预计日本的名义经济增长率平均为2%，新发债券的负利率将在未来两年减轻和稳定政府的债务负担。

--企业面消息：

* 知情人士透露，惠普企业(HPE)正与收购公司Thoma Bravo洽谈，出售其软件部门，希望获得80-100亿美元资金。

* 沃尔玛称将裁减约7,000个后勤岗位，主要是美国门店里的会计和出纳岗位；这是沃尔玛继6月宣布裁减西海岸地区此类岗位后的又一动作。

* 环球综合企业--长江和记实业旗下3意大利与VimpelCom旗下WIND成立合资控股企业，以合并两者在意大利的流动电讯业务，周四获得欧盟委员会批准。长和表示，合资企业将在意大利的数码基建上投放70亿欧元资金。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘基本持平，因科技类股的上涨帮助投资者摆脱了对制造业活动数据疲弱和油价下挫的担忧，但在周五发布关键就业数据前投资人保持谨慎。道琼工业指数上升18.42点，或0.1%，至18,419.3点；标准普尔500指数跌0.09点，至2,170.86点；纳斯达克指数升13.99点，或0.27%，至5,227.21点。

--欧洲股市收盘持平，制药和石油类股施压，银行类股受助于美国收紧货币政策预期，延续近期升势。泛欧STOXX 600指数收高0.04%，回吐稍早涨幅，此前美国制造业数据令人失望，使投资人对美国经济力道产生一些疑虑。英股富时100指数收低0.52%，法股CAC指数微升0.03%，德股DAX指数下滑0.55%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，此前美国发布的数据显示8月制造业活动意外萎缩，令人对美国经济力道产生了一些疑虑。美元指数下跌0.40%，至95.635，稍早最高升至96.239。美元兑日圆也下跌，至103.28日圆，稍早升至104.00日圆，为7月29日以来最高。英镑兑美元跳升1%，兑欧元触及一个月高位。

债市:

--美国公债收益率变动不大，此前疲弱的美国制造业数据，同强劲的海外制造业数据和优于预期的美国初请失业金数据形成鲜明对比，在周五美国公布非农就业报告前投资人尽力布仓。指标10年期公债收益率报1.571%，较周三尾盘水准变动不大，两年期公债收益率也持稳在0.789%。

--西班牙公债收益率上升至近一个月最高水准，因新债供应和西班牙代首相拉霍伊在议会对他的信任投票中失败，导致西班牙可能在一年内举行第三次大选。西班牙10年期公债收益率升6个基点，至1.06%。西班牙与德国公债收益率差徘徊在113个基点左右，上个月该收益率差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊或许能够组建新政府。

油市:

--油价下跌逾3%，势将录得1月来最大单周跌幅，因投资者不理会石油输出国组织(OPEC)可能冻产的磋商，焦点放在不断上升的美国原油库存。布兰特原油期货下滑1.44美元，或3.07%，收报每桶45.45美元。美国原油期货收跌1.54美元，或3.45%，报每桶43.16美元。本周迄今，这两份原油合约均下跌约9%，将为1月中来最大单周跌幅。

金属市场:

--金价在触及逾两个月最低点后转升，因美元受美国8月制造业数据意外疲弱打击下跌，数据令人们对美国经济力道产生了一些质疑。投资者现在聚焦将于周五发布的美国8月非农就业报告，以判断美联储是否仍处在今年升息的轨道上。现货金收盘上涨，报1,313.47美元，盘中一度触及6月24日以来最低的1,301.91美元。美国期金收高0.4%，报1,317.10美元。

--伦敦期锌升至逾15个月高位，其他基本金属也上涨，因中国制造业PMI指数强劲，重回荣枯线之上，且美元下跌引发买盘。期锡跳升至19个月高位，因库存下跌。期铅升至逾14个月以来最高，但期铝跌至一个月低位，因忧虑供应过剩。LME期铜收涨0.3%，报每吨4,630美元。(完)