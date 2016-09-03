《路透早报》--9月3日

以下为9月2日下午5:00至9月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓，数据压制了美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的预期。美国劳工部周五称，上月非农就业岗位增加15.1万个，7月数据被上修至增加27.5万个，失业率持平于4.9%。路透调查的分析师预计，8月增加18万个工作岗位，失业率下跌0.1个百分点至4.8%。商务部周五发布的第二份报告显示，7月贸易逆差收窄11.6%，至395亿美元，因出口增长至10个月来最高水平，提振第三季经济前景。

就业数据公布后，路透对一级市场交易商进行的调查结果显示他们仍预计美联储今年将升息一次，最有可能是在12月。根据CME的Fedwatch程序，交易商认为9月升息可能性从周四的24%降至21%，不过，对12月升息可能性从周四的53.6%上升至54.2%。

* 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称8月就业报告表明，美国就业市场供应仍在收紧，支持尽早升息。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 加拿大第二季劳动生产率下降0.3%，第一季修正后仍为增长0.4%。

* 欧盟统计局公布，欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，路透调查预估为上升0.1%。欧元区7月生产者物价指数(PPI)较上年同期下降2.8%，路透调查预估为下降2.9%。

--知情消息人士表示，日本央行本月政策会议将讨论刺激计划所带来的意外影响，像是收益率曲线趋平，也将讨论购买交易所上市基金(ETF)的潜在危险。据要求匿名的消息人士称，日本央行可能会在9月20-21日的政策会议上微调政策工具来解决上述问题，例如在购买债券方面变得更有弹性等。

--俄罗斯总统普京在接受彭博采访时表示，俄央行正在独立行动，而且卢布汇率管理工作做得很好。

--标普确认瑞典AAA/A-1+评等，展望为稳定。

* 惠誉确认芬兰AA+评级，展望为稳定。

* 惠誉确认希腊CCC评级，预计希腊2017年GDP增长1.8%。

--中国央行行长周小川表示，打造一个富有深度和广度的银行间市场是十三五时期金融改革发展的重要内容。下一阶段要发挥公司信用类债券部际协调机制作用，统筹协调债券发行管理规则和制度安排，形成集中统一、监管有效的债券市场执法机制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，弱于预期的就业报告压低美联储9月加息的预期，不过，又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。道琼工业指数收升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数收高22.69点，或0.43%，至5,249.90点。本周，道琼工业指数和标普500指数均上升0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。

* 欧洲股市上涨，一主要地区股指升至5月底以来最高点，因弱于预期的美国就业数据令投资者削弱美国升息临近的押注。泛欧STOXX 600指数收盘上涨近2%，报350.44点，为5月底以来最高水平，该指数也录得6月底以来最大单日百分比升幅。英股富时100指数收高2.2%，法股CAC指数升2.31%，德股DAX指数收高1.42%。

汇市:

--美元走强，扳回稍早跌幅，因投资者认为，尽管8月就业增长幅度令人失望，但美联储仍可能在未来几个月升息。美元指数上扬0.21%，至95.667，稍早跌至上周五以来最低95.189。美元兑日圆也跳涨0.71%，报104.27日圆，稍早攀升至7月29日以来最高104.31日圆。

债市:

--美国长期公债收益率上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美联储不可能在本月升息。两年期公债价格基本持稳，收益率报0.797%，数据公布后，触及8月23日以来最低0.746%。10年期公债价格跌10/32，收益率报1.604%。数据公布后，收益率触及8月26日以来最低1.543%。美国30年期公债收益率盘中触及一周高位2.29%，尾盘价格回落1-2/32，收益率报2.278%。

--欧元区公债收益率上涨，稍后的一些事件可能影响市场，包括穆迪对葡萄牙的评等检视和西班牙议会第二轮信心投票。尽管美国非农就业数据不及预期，但欧元区公债收益率上升。德国10年期公债收益率上涨2.6个基点，至负0.04%。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，至3.06%，但从8月中旬以来已累计上涨约36个基点。西班牙10年期公债收益率跌至1.04%，但仍远高于本周初触及的0.93%。

油市:

-- 油价收涨近3%，此前疲弱的美国就业报告打压美元，提振商品价格，美国活跃钻机数基本持稳也支撑油价。但油价本周仍大幅下挫，受供应过剩忧虑拖累。布兰特原油收高1.38美元，或3%，报每桶46.83美元，本周下跌6%，为五周来的最大周线跌幅。美国原油收高1.28美元，或3%，报每桶44.44美元，本周跌近7%，为八周来最大周线跌幅。

金属市场:

--金价升逾1%，此前美国8月就业数据弱于预期，削弱了美联储本月升息的可能性，但金价在美元转升后缩小涨幅。现货金在发布非农就业岗位数据后跳升至盘中高位的1,328.73美元，1820 GMT,现货金上涨0.7%，报1,322.36美元。本周将上涨0.15%。美国期金收高0.7%，报1,326.70美元。

--伦敦期铜变动不大，因投资人消化了低于预期的美国就业增长数据，但期铅、期锌和期锡触及数月高位，因供应不断收紧、环保限制和中国公布了强劲的制造业数据。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.04%，报每吨4,628美元，本周期铜上扬0.2%。三个月期锌触及去年5月来最高的2,369.50美元，收高1.1%，报2,363美元。期铅升至去年6月来高位1,955美元，收高0.7%，报1,943美元。三个月期锡也升至去年1月来高位19,335美元，因库存不断减少。(完)