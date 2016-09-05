《路透早报》--9月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月加班工资(0000)

--澳洲8月MI通胀指标(0030)、第二季企业库存/8月ANZ报纸与网络招聘广告(0130)

--中国8月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--香港8月日经PMI(0230)

--意大利8月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国8月Markit服务业与综合PMI(0750)

--德国8月Markit服务业与综合PMI(0755)

--欧元区8月Markit服务业与综合PMI终值(0800)、9月Sentix投资者信心指数(0830)、7月零售销售(0900)

--台湾8月底外汇存底(0810-0820)

--英国8月Markit/CIPS服务业PMI(0830)、 8月BRC同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016年G20领导人峰会，至9月5日

--布莱德战略论坛(Bled Strategic Forum)于卢布尔雅那举行

以下为9月2日下午5:00至9月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美8月非农就业岗位增速不及预期，实际上排除美联储9月升息可能

美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增加15.1万个，增幅弱于预期的18万个，薪资增长亦放缓，数据实际上排除了美联储本月升息的可能性。但上月就业岗位增长可能仍足够促使美联储在12月升息。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，尽管招聘步伐放缓，美国就业市场仍处于上升之路，升息可能性只会增强，除非就业增长“在未来几个月明显”放缓。

非农数据公布后的路透调查显示，华尔街大型银行业者仍押注美联储今年将升息一次，最有可能的升息时点为12月。

--G20会议：各国应加强宏观经济政策协调，推动国际贸易投资便利化--习近平

中国国家主席习近平周日在20国集团(G20)领导人杭州峰会开幕致辞中称，面对全球经济的挑战，各国应加强宏观政策协调，创新增长方式，完善全球经济金融治理，推动国际贸易和投资便利化，促进全球经济包容和联动式发展。

新华社周日援引中美元首杭州会晤中方成果清单称，中美双方承诺采取包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具提振信心和促进增长。中美双方共同重申在G20达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性的目的来盯住汇率。

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚表示，全球各大央行刺激经济的能力“快接近”其极限。古里亚在杭州G20会议之前接受路透专访时说，在缺乏“突破性、协作性”政策的情况下，全球经济增长有可能保持疲弱。

--日本央行9月会议将讨论如何应对收益率曲线趋平--消息

知情消息人士称，日本央行本月政策会议将讨论刺激计划所带来的意外影响，像是收益率曲线趋平，也将讨论购买交易所上市基金(ETF)的潜在危险。据要求匿名的消息人士称，日本央行可能会在9月20-21日的政策会议上微调政策工具来解决上述问题，例如在购买债券方面变得更有弹性等。但他们也称，对于什么是最好方案，央行官员尚未达成共识。消息人士说，由于在是否还有扩大刺激的空间问题上，九名委员存在分歧，可能要到政策会议前几天才有最终决定。

--英国政府下周将公布脱欧后如何处理与欧盟关系的计划

英国首相特雷莎·梅在周日播出的采访中称，英国政府将在未来一周公布在脱欧之后如何处理与欧盟关系的计划。“他(英国脱欧事务大臣戴维斯)本周将向议会陈述夏季政府的工作，以及我们将怎样处理与欧盟的关系，”特雷莎·梅在前往中国参加G20峰会前接受BBC采访称。她还称英国经济将会受到脱欧的冲击，即便最近的经济数据显示影响不像一些人预期的那么严重。

英国工业联盟(CBI)称，英国经济似乎大致已避免了6月公投退欧的剧烈冲击，目前在以稳定步伐增长，各大企业对前景的看法也变得略微更乐观一些。其他企业调查也显示，英国经济避开了退欧公投的急剧冲击，但一些企业投资指标显示，2017年经济有可能放缓。

--新加坡当局证实新增26例本土感染寨卡病例

新加坡卫生部及国家环境局周六发布联合声明，当中证实新增26例本土感染寨卡(兹卡/Zika)病毒病例。两大机构表示，在26名新增病例当中，24名是与既有群聚感染地有关，另外两例则未发现任何与既有群聚感染地的关联性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，弱于预期的就业报告压低美联储9月加息的预期，不过，又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。道琼工业指数上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。

--欧洲股市上涨，一主要地区股指升至5月底以来最高点，因弱于预期的美国就业数据令投资者削弱美国升息临近的押注。泛欧STOXX 600指数收涨1.97%，报350.44点，为5月底以来最高，该指数也录得6月底以来最大单日百分比升幅。英股富时100指数收高2.2%，法股CAC指数升2.31%，德股DAX指数收高1.42%。

汇市:

--美元走强，扳回稍早跌幅，因投资者认为，尽管8月就业增长幅度令人失望，但美联储仍可能在未来几个月升息。美元指数上扬0.21%，至95.667，稍早跌至上周五以来最低95.189。美元兑日圆也跳涨0.71%，报104.27日圆，稍早攀升至7月29日以来最高104.31日圆。

债市:

--美国长期公债收益率(殖利率)上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美联储不可能在本月升息。

两年期公债价格基本持稳，收益率报0.797%，数据公布后曾触及8月23日以来最低0.746%。10年期公债价格跌10/32，收益率报1.604%；数据公布后，该收益率触及8月26日以来最低1.543%。30年期公债收益率盘中触及一周高位2.29%，尾盘价格回落1-2/32，收益率报2.278%。

--欧元区公债收益率大多上涨，稍后的一些事件可能影响市场，包括穆迪对葡萄牙的评等检视和西班牙议会第二轮信心投票。此前公布的美国非农就业数据不及预期。

德国10年期公债收益率上涨2.6个基点，至负0.04%。不过葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，至3.06%，但从8月中旬以来已累计上涨约36个基点。西班牙10年期公债收益率跌至1.04%，但仍远高于本周初触及的0.93%。

油市:

--油价收涨近3%，此前疲弱的美国就业报告打压美元，提振商品价格，但油价本周仍大幅下挫，受供应过剩忧虑拖累。布兰特原油收高1.38美元，或3%，报每桶46.83美元；本周，布兰特原油下跌6%，为五周来最大周线跌幅。美国原油收高1.28美元，或3%，报每桶44.44美元；本周下跌近7%，为八周来最大周线跌幅。

金属市场:

--金价升逾1%，此前美国8月就业数据弱于预期，削弱了美联储本月升息的可能性，但金价在美元转升后缩小涨幅。现货金在发布非农就业岗位数据后跳升至盘中高位1,328.73美元，收盘报1,324.65美元。美国期金收高0.7%，报1,326.70美元。

--伦敦期铜变动不大，因投资人消化了低于预期的美国就业增长数据，但期铅、期锌和期锡触及数月高位，因供应不断收紧、环保限制和中国公布了强劲的制造业数据。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.04%，报每吨4,628美元，本周上扬0.2%。期锌触及去年5月来最高2,369.50美元，终场收高1.1%，报2,363美元。期铅升至去年6月来高位1,955美元，收高0.7%，报1,943美元。期锡也升至去年1月来高位19,335美元，因库存不断减少。(完)