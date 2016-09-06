《路透早报》--9月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾8月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲第二季经常帐收支(0130)

--瑞士第二季国内生产总值(GDP)(0545)、8月CPI(0715)

--德国7月工业订单(0600)

--欧元区第二季GDP修正值(0900)

--美国8月就业趋势指数/供应管理协会(ISM)8月非制造业指数(1400)

--新西兰第二季制造业销售(2245)

--日本8月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率会议(0430)

--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一经济会议上发表演讲(1615)

--欧洲货币杂志的2016年菲律宾投资论坛，菲律宾央行总裁泰谭柯将出席

--第19次中国－东盟(10+1)领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩(10+3)领导人会议和第11届东亚峰会，至9月9日；中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问

以下为9月5日下午5:00至9月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20会议：承诺协调宏观经济政策促增长，但未见实质举措

来自全球主要经济体的领导人周一在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。全球最有影响力的领导人还一致认为应反对保护主义。

G20领导人在联合公报中警告称，全球经济成长弱于预期，下行风险持续，并重申仅靠货币政策不会带动经济均衡增长。公报称，包括恐怖主义和移民在内的新挑战，令全球经济前景变得更加复杂，G20同意动用所有可用政策工具，推动经济强劲、可持续增长。

中国国家主席习近平表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

--沙特与俄罗斯签署石油合作协议，未来可能会限产

沙特阿拉伯和俄罗斯同意在油市方面进行合作，称双方不会立即采取行动，但未来可能会限制产量。该消息提振油价上扬，市场寄望两大产油国合力解决全球石油供应过剩问题。俄罗斯能源部长诺瓦克称，协议标志着双方结成战略合作伙伴。沙特能源部长法力赫称，目前没有必要冻结产量。

--中国央行：RQFII可通过备案获取不超过其资产规模一定比例的投资额度

中国央行发布通知称，国家外汇管理局对单家人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度实行备案或审批管理，RQFII在取得证监会资格许可后，可通过备案方式获取不超过其资产规模一定比例的投资额度。通知指出，超过上述基础额度的投资额度申请，应当经国家外管局批准。境外主权基金、央行和货币当局等机构的投资额度不受资产规模比例限制，可根据其投资境内证券市场的需要获取相应的投资额度，实行备案管理。

--路透专访：若需进一步放松政策，日央行料将调降负利率--白井早由里

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里告诉路透，如果需要出台更多宽松政策，日本央行可能会选择进一步调低负利率，而不是扩大债券购买规模，因为调降利率的成本要低于扩大规模已经较高的购债计划。她还表示，日本央行很难去购买外国债券，因为这有违20国集团(G20)关于避免货币竞争性贬值的协议。

--IMF工作论文建议强化“安倍经济学”，以应对日本通缩

国际货币基金组织(IMF)工作人员在周一发表的论文中称，日本应当将薪资通胀目标设定在3%左右，以努力结束薪资低增长情况，诱导物价按照央行的通胀目标上涨。该工作论文还呼吁日本央行采用通胀预期目标框架。在该框架中，当通胀预期偏离2%目标时，货币政策做出应对。

--菲律宾完成环保复检，将关停更多矿场

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)表示，菲律宾继下令关停10座矿场后，将关停更多违反环保规定的矿场。目前为止遭勒令关停的10座矿场之中，八座生产镍。洛佩斯表示，新增的矿场关停名单将在下周公布。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一因劳动节假期休市。

--欧洲股市微升并触及八个月高位，延续前一日涨势。瑞士软件生产商Temenos引领领涨，因此前获得一家大投行上调评级。泛欧STOXX 600指数微幅收升0.1%，盘中创下1月初以来高位。英股富时100指数收低0.22%，法股CAC指数微跌0.02%，德股DAX指数下滑0.11%。

汇市:

--美元兑日圆下跌，此前日本央行总裁令投资人感到失望，投资人原本预期会有本月进一步放宽货币政策的明确讯息。美元兑日圆六天来上涨逾4%，周一因美国劳动节假期市场淡静，美元走势迟滞，一度下跌0.8%至103.15日圆。美元指数报95.758，勉力守在周五美国非农就业报告公布后所创下的一周低点95 .189上方。

债市:

--美国债市因劳动节假期休市。

--近几周欧元区公债收益率(殖利率)小涨，缓解了欧洲央行本周开会时解决符合购买资格的债券匮乏这个问题的压力，不过不能排除其采取预先防范举措的可能性。欧元区大多数公债收益率周一表现为持平至下滑3个基点，因上周五逊于预期的美国非农就业数据令投资者调降对美国近期内可能升息的预期。

爱尔兰10年期公债收益率跌幅较大，下跌5.5个基点至0.43%，此前，评级机构DBRS维持爱尔兰评级为A(高)，展望稳定。

油市:

--原油期货触及一周高位，随后回吐涨幅，此前俄罗斯和沙特阿拉伯证实，将合作以稳定油市，点燃未来限产希望。布兰特原油期货收高，报每桶47.63美元，盘中一度触及8月30日来高位49.40美元，受俄罗斯和沙特达成协议憧憬提振。

金属市场:

--金价持稳，接近上个交易日所及一周高位，因美国即将升息的预期消退压低美元，但全球股市走强遏制金价涨幅。现货金收报每盎司1,326.33美元。

--铜价接近两个月低点，库存增加令市场长期信心承压；期锌则创15个月高位。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收低0.1%报每吨4,625美元。美国劳工节长周末假期料抑制交投。期锌持平于2,362美元，此前触及15个月高位2,371美元。(完)