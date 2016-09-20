《路透早报》--9月20日

2011年8月8日，图为一张瑞郎纸币上的欧元硬币和瑞郎硬币。 REUTERS/Christian Hartmann

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季房价指数(0130)

--瑞士8月贸易收支(0600)

--德国8月生产者物价指数(PPI)(0600)

--美国8月建筑许可年率(1230)

--韩国8月PPI(2100)

--日本8月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-8月以及8月当月商务运行情况(0200)

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议

--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)

--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)

--英国央行金融政策委员会召开会议

--瑞典央行第一副总裁约希尼克将出席午餐会，并讨论当前的货币政策(1015)

--瑞典央行总裁英韦斯将出席阿根廷央行安排的会议，并发表演讲(1145)

--法国政府公布主要经济指标预测，2017年预算将据此编制(1200)

--英国央行官员Andrew Hauser发表讲话(1310)

--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话(1635)

以下为9月19日下午5:00至9月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--一财团以73亿美元收购澳洲墨尔本港，背后闪现中资背景

一家由国内外基金组成的财团同意以高出预期的97亿澳元(73亿美元)收购澳洲最繁忙的港口--墨尔本港，暗示股权市场投资艰难，帮助刺激了投资者对基础设施的热情。这家财团背后的支持者中包括中国投资有限责任公司。

澳洲领导人也希望这笔交易能够显示出，他们依然欢迎中国前来投资基础设施。这次交易的价格虽然比不上澳洲历史最高纪录，仍然算得上名列前茅。

--首相特雷莎·梅与美国商界领袖会面，讨论退欧后投资

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周一在纽约与包括高盛、IBM及亚马逊等公司领导人会面，试图在英国公投意外退出欧盟后安抚投资人。特雷莎·梅称将会为英国争取到合适的协议，并称希望听到企业表达在英国退欧协商中他们希望能解决的问题。

--中国发生的三星盖乐世Note7电池起火事件是外部热源所致

韩国三星电子称，中国发生的一起盖乐世(Galaxy)Note7电池起火事件是外部热源损坏手机所致。三星的电池供应商Amperex Technology Limited稍早时表示，它调查了受损三星手机，并确定电池并非起火的直接来源。

--阿里巴巴旗下菜鸟网络暂无新融资计划，海外布局东南亚是重点

为配合电商巨头阿里巴巴的扩张步伐，其物流分支菜鸟网络亦将跨境物流和农村物流列入未来业务拓展重点。菜鸟网络首席执行官(CEO)童文红在杭州总部接受记者访问时表示，未来肯定有融资需求，只是下一轮融资目前尚没有时间表，目前公司现金储备仍显充裕。

--纽约爆炸案嫌犯被捕，就逮前与警方发生枪战

一位涉嫌在纽约市引爆炸弹造成29人受伤、以及在纽约和新泽西州安装其它爆炸装置的阿富汗裔美国人周一被抓，就逮之前还与警方发生了枪战。调查人员称他犯案动机不明。

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)称，当局并无理由相信该名嫌犯的背后有组织共谋运作。

--德国央行警告第三季增速可能放缓，因制造业出口需求疲软

在一连串表现乏力的数据后，德国央行调降对德国经济前景的看法，央行指出，德国第三季经济增速可能放缓，主要是由于制造业出口需求疲软。德国最近几个月意外面临工业生产及贸易数据欠佳打击信心问题，暗示原本预期经济增速平平的看法，可能仍然过于乐观。

--独家新闻：谷歌可能需要向印尼补缴逾4亿美元2015年税款

印尼一位高级税务官员告诉路透，该国计划追查Alphabet旗下谷歌过去五年的欠税，如果发现谷歌逃税，仅2015年一年就可能面临逾4亿美元的帐单。

谷歌在印尼产生的营收多数计入其位于新加坡的亚太区总部。印尼税务局的特别案件组负责人Muhammad Hanif称，谷歌亚太区分部6月时拒绝接受审计，这促使印尼税务局将此案升级为刑事案件。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持稳，盘中在平盘上下拉锯，大型银行股上涨，扶助抵消了苹果下跌造成的拖累。投资者静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周举行的政策会议。

道琼工业指数小跌3.63点，或0.02%，至18,120.17点；标准普尔500指数微挫0.04点，或0.00%，至2,139.12点；纳斯达克指数回落9.54点，或0.18%，至5,235.03点。

--欧洲股市走高，在连续两周录得周线跌幅后温和反弹，受助于金融股和商品类股的上涨。泛欧STOXX 600指数收高1%至341.27点。英国富时100指数收高1.54%，法股CAC-40指数收升1.43%，德股DAX指数收高0.95%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，从上周五触及的两周高位回落，因预期无论日本央行本周采取何种行动，都不会令日圆走软，另外，市场还预计美联储本周不会升息。

美元兑日圆触及六日低位101.59日圆。纽约尾盘，美元下跌0.49%，报101.78日圆。美元指数下跌0.30%，报95.822。欧元兑美元上扬0.22%，报1.1178美元。

债市:

--美国公债收益率下滑，因交易员在日本央行和美联储政策会议前锁定收益率曲线变陡押注带来的利润。

指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.694%，较上周五尾盘下跌0.7个基点。五年期和30年期公债收益率差收窄至124个基点。

--德国10年期公债收益率保持在零水准上方，市场焦点牢牢放在本周美联储和日本央行的政策会议上。

德国10年期公债收益率升1.1个基点至0.013%，盘中稍早曾短暂跌至负值。低评级欧元区公债收益率下降，葡萄牙公债领跌。葡萄牙10年期公债收益率下跌10个基点至3.39%。

油市:

--油价反弹，但收盘脱离盘中高位，因对委内瑞拉大力宣扬的石油输出国组织(OPEC)可能冻产感到质疑，以及有迹象显示上周美国原油库存增加。

布兰特原油期货收高0.18美元，或0.4%，报每桶45.95美元，稍早劲扬逾2%，达到46.93美元。美国原油收高0.27美元，或0.6%，报43.30美元，盘中高见44.15美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元下滑，但在美联储货币政策会议前市场感到紧张，美国公债收益 率上涨也限制了金价的升幅。现货金收报1,313.22美元。美国期金收高0.6%，报1,317.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，回吐部份上周录得的巨大升幅，因对供应过剩的忧虑盖过良好的中国经济数据带来的支撑。

LME期铜收低0.2%，报每吨4,776美元。期镍收涨4.3%，报10,150美元，为两个月来最大单日涨幅。(完)