《路透早报》--9月24日

[重大数据或新闻]

--美国波士顿联储总裁罗森格伦周五称，他主张现在温和渐进地收紧政策。

* 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称较之升息过慢，更担心升息过快。

* 达拉斯联储总裁柯普朗称联储政策不及人们认为的宽松。

--消息称，沙特预计在下周举行的阿尔及尔会议上不会做出任何原油限产决定。

* 三位知情消息人士在周五稍早向路透表示，如果伊朗同意对其今年产量设限，沙特愿意降低自己的石油产量。

--美联储周五概述一计划，将限制华尔街大行在能源产业的投资，做法是要求高盛和摩根士丹利等金融企业在进行上述投资时持有更多的资本缓冲。

--消息人士称，欧洲央行可能对目前购债计划仅作微调，不会作重大改变。

--IMF称，希腊需要基于信贷增长目标的大规模债务减免，在数十年内以基本预算盈余相当于GDP的3.5%为目标是不现实的。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.4，低于预估的51.9，且低于8月终值为52.0。

* 加拿大统计局公布，加拿大8月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上 涨1.1%。加拿大8月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨1.8%。

* 加拿大统计局公布，加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，受加油站销售因汽油价格下跌而减少3.0%影响。

--据政府消息人士称，日本监管机构正在考虑对苹果采取行动，该公司可能触犯了反垄断法规，并可能因此获得在日本智能手机销售中的主导优势地位。若果真采取行动，则将对苹果的利润率造成打击，毕竟日本是苹果利润最大的市场之一。

--惠誉确认德国“AAA”评等，展望为稳定。德国'AAA'评等主要反映该国强劲的机构以及多元化、高附加值经济。

--中国外汇交易中心周五称，将自下周一（26日）起在银行间外汇市场开展人民币对沙特里亚尔、人民币对阿联酋迪拉姆直接交易，以满足经济主体降低汇兑成本的需要。刊登在中国外汇交易中心的新闻稿指出，在银行间外汇市场开展人民币对阿联酋迪拉姆和人民币对沙特里亚尔的即期、远期和掉期询价交易，并实行直接交易做市商制度。

[市场摘要]:

股市:

-- 美国股市周五回落，因油价大跌令能源股承压，且Facebook和苹果走软，但主要股指本周均上涨。道琼工业指数下挫131.01点，或0.71%，至18,261.45点；标准普尔500指数收低12.49点，或0.57%，至2,164.69点；纳斯达克指数下滑33.78点，或0.63%，至5,305.75点。本周道指升0.76%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克指数升1.17%。今年迄今标普500指数升约6%。

* 欧洲股市收跌，从昨日触及的两周高位回落，银行股领跌大盘。美联储周三暗示，未来升息将更趋谨慎，推动股市在昨日触及两周高位。泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，周四触及9月9日来最高收位。该指数本周周线上涨2.2%，为两个月来最大，但今年迄今仍下跌超过5%。

汇市:

--美元指数走势反复，收盘较周四尾盘水准变动不大，因在下周一美国总统大选辩论前，投资人保持观望。美元指数纽约尾盘持稳在95.472，本周下挫0.7%，为8月18日来表现最差的一周，主要因美联储周三结束货币政策会议时调降长期利率预估。

英镑兑美元下挫1%，跌穿1.30美元，因独立报报导的英国首相特蕾莎`梅有关英国何时会开始退欧程序的言论同英国外交大臣约翰逊的声明不一致，这加重了英国退欧前景的不确定性。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率触及两周低位，因美股走低刺激对公债的避险需求。美国指标10年期公债价格上扬4/32，收益率报1.618%，较周四尾盘低逾1个基点，周五稍早触及1.606%，根据路透数据，此为9月9日以来最低。本周，10年期公债收益率跌8个基点。周五稍早，五年和30年期公债收益率差触及近两周最窄水平，该收益率差最新报约119个基点，较周四尾盘扩阔2个基点，但较上周收窄6个基点。

--德国10年期公债收益率可望录得7月底来最大单周跌幅，本周全球主要央行维持其刺激经济计划不变。不过，欧元区公债收益率周五小幅上升，在这之前的两日收益率大跌，因美联储周三维持利率不变。德国10年期公债收益率上升1个基点，至负0.081%，仍深陷负值区域。该收益率周度跌幅可能超过8个基点，为7月底来最大。较低评级欧债的收益率上升速度快于高评级欧债，西班牙10年期公债收益率上升4个基点至0.97%；意大利10年期公债收益率升2个基点至1.21%。

油市:

--油价急跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。布兰特原油期货重挫1.76美元，或3.7%，收报每桶45.89美元。本周，该合约上涨0.3%。美国原油期货急跌1.84美元，或4%，收报每桶44.48美元。本周美国原油攀升3%。

金属市场:

--黄金持稳，盘中交投乏善可陈，因美元也基本持平，但黄金本周周线涨幅可望创下近两个月来最大，因美联储对未来加息保持谨慎。1857 GMT，现货金上涨0.03%，报每盎司1,337.01美元，低于周四触及的两周高位1,343.64美元。本周黄金上涨超过2%，将为7月底来最好周度表现。美国12月期金收低0.2%，报1,341.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及六周高位，因市场预计，随着全球最大镍矿石供应国菲律宾继续治理矿业违反环境法的行为，下周可能会有更多的矿场被关停。LME三个月期镍收盘持稳在每吨10,660美元，盘中触及六周高位10,715美元。本周上扬9.3%，为7月以来最大周度升幅。LME三个月期铜收盘持稳在每吨4,855美元，本周上涨1.2%。(完)