《路透早报》--9月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国10月GfK消费者信心指数(0600)

--瑞银集团8月瑞士消费指数(0600)

--法国9月消费者信心指数(0645)

--意大利9月企业信心指数、消费者信心指数(0800)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国8月耐久财(耐用品)订单(1230)

--韩国9月消费者信心指数(2100)

--日本8月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”在钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”

--泰国央行发布前次议息会议记录(0200)

--澳洲央行助理总裁艾迪发表演说

--台湾央行总裁彭淮南在立法院发表报告并接受立法委员质询

--英国央行副总裁夏菲克在一个活动上发表讲话(0800)

--欧洲央行总裁德拉吉和副总裁冈斯坦西欧在首届欧洲央行年度研究会议上讲话(0800)

--瑞典央行执委会会议

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一个非正式讨论(1245)

--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会就美联储监督和金融系统监管做半年度国会证词陈述(1400)

--欧洲央行总裁德拉吉在德国联邦议院发表演说。主题为“欧元区的当前发展”(1330)。

--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在欧洲议会经济事务委员会发表演说(1530)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在该行举办的“21世纪社区银行会议”致欢迎词(1415)。芝加哥联储总裁埃文斯将在会上发言(1730)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话(2030)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在该行一场会议的晚宴上讲话(2315)

以下为9月27日下午5:00至9月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--伊朗拒绝沙特限产提议，OPEC周三达成协议希望不大

伊朗周二拒绝了沙特阿拉伯提出的建议，即伊朗限制石油产量以换取沙特减产，从而粉碎了市场对这两个主要石油输出国组织(OPEC)产油国本周达成妥协、以缓解全球原油供应过剩局面的期望。“OPEC国家(观点上)的分歧正在缩小。不过我认为明天不会达成协议，”沙特能源部长法力赫对记者表示。伊朗石油部长尚甘尼稍早称，“现在还不是作决定的时候”。他补充道，“我们将尝试在11月达成协议。”意指OPEC将于11月30日在维也纳举行的下次正式会议。

--疑虑氛围笼罩德国银行业，导致发债计划取消并打压股价

德意志银行股价周二触及记录低位，有政府背景的银行NordLB则取消发行5亿欧元(5.6亿美元)的发债计划，凸显出投资者对该国金融行业健康状况的担忧。NordLB搁置发债计划的决定是由于需求匮乏。德国央行负责银行监管的执委多姆布雷特指出，政界必须让欧洲的银行自己找到解决自身问题的办法，并允许该行业缩小至从经济角度而言可持续的规模。

此外，一位接近德国商业银行监事会的消息人士表示，该行将在未来几年裁员约9,000人，并将取消2016年的股票分红，此举是为了在负利率的环境中削减成本。该消息人士称，裁员将在未来几年陆续进行，最久不会超过2020年，但裁员规模相当于德商银行总员工数的近五分之一，暗示不能排除会进行强制性裁员。该行是德国第二大银行。

--美联储副主席费舍尔称，劳动市场趋紧推动薪资上扬

美联储副主席费舍尔周二表示，美联储应该避免过度升息，他补充称家庭收入增长，是劳工正受惠于劳动市场趋紧的一个迹象。“我不打算过度升息，”费舍尔向哈佛学生表示。他称利率应该上升，但“他不知道何时”该实现。费舍尔指出，近期报告显示2015年家庭所得中位数上扬，是美国失业率偏低推动薪资走高的一个迹象。

--韩国央行9月会议记录显示，政策委员担心家庭债务高企和低利率的副作用

韩国央行公布的会议记录显示，央行政策委员在9月9日政策会议上担心家庭债务上升，以及长期实行低利率对经济的副作用。这次会议上，所有委员都投票赞同维持利率在1.25%不变，为6月降息后连续第三个月维持利率不变。但会议记录显示，六位委员中多数人的论调要比前月更偏鹰派。“国内外近期的变化要求对利率调整做出更多考虑，”一位委员表示。另一位委员也谈到家庭债务不断增长的问题，称这是需要解决的最大的经济问题，因为那可能导致资产价格过度上涨以及信贷增长过度。会议记录中立场最为鸽派的委员表示，低利率将维持更长时间，但同时警告如果央行由于结构性问题维持宽松政策太长时间，则可能导致经济出现金融失衡。

--美国9月消费者信心指数上升至104.1，为2007年8月来最高

世界大型企业研究会公布，美国9月消费者信心指数上升至104.1，为2007年8月来最高。预估为99.0。消费者现况指数为128.5，预期指数为87.8。

金融数据公司Markit公布，美国9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为51.9，预估为51.1。综合PMI初值为52.0。

另外一份行业报告显示，美国7月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升5.0%，增幅较上月缩窄。路透调查的分析师预估为上升5.1%。

--汇市结算系统CLS将打造新结算服务，涵盖人民币在内的六种新货币

汇市结算系统CLS将与领先的金融机构共同致力于一项新结算服务，将允许交易银行及企业更轻松地对各类货币交易进行结算，包括现有核心业务未涵盖的六种货币。新系统并未提供替代做法，但会帮助银行以CLS之前并不涉及的六种新货币结算相互之间的交易活动，包括人民币、俄罗斯卢布、波兰兹罗提和土耳其里拉在内。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，由消费类股和包括亚马逊在内的科技股领升，对民主党总统候选人希拉里在美国总统大选首轮辩论中技高一筹的看法，带动股市全面攀升。

道琼工业指数升133.47点，或0.74%，至18,228.30点；标准普尔500指数升13.83点，或0.64%，至2,159.93点；纳斯达克指数上涨48.22点，或0.92%，至5,305.71点。

--欧洲股市小幅收高，盘中走势反复，德意志银行从纪录低点回升，因寄望美国要求的不当出售抵押贷款支持证券(MBS)诉讼和解罚款可能被下调。泛欧STOXX 600指数小涨0.1%。

英国富时100指数收低0.15%报6,807.67点，法股CAC-40指数收跌0.21%报4,398.68点，德股DAX指数下跌0.31%报10,361.48点。

汇市:

--美元兑欧元上涨，围绕德意志银行的担忧，导致投资者对欧洲银行业普遍感到不安，这拖累欧元下跌。墨西哥披索上涨，受美国总统选举辩论后的回补空头提振。

欧元兑美元在纽约尾盘下跌0.29%，报1.1220美元。美元兑日圆持平在100.32日圆。美元指数尾盘上涨0.15%，报95.443。美元兑墨西哥披索尾盘大跌2.2%，报19.4310披索，盘中触及11天低位19.4048。

债市:

--美国长期公债收益率跌至三周低点，因投资人担心德国最大银行－德意志银行问题持续，可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)再度推迟加息。

美国10年期公债收益率降至9月8日来最低的1.546%，30年期公债收益率也跌至三周最低的2.272%。整体而言，长债收益率已经连跌六日，两年期公债收益率连跌四日。尾盘，10年期公债价格升8/32，收益率报1.559%。美国30年期公债价格升逾一大点，收益率由周一的2.327%降至2.276%。

--德国短期公债收益率触及纪录低点，德意志银行股价也大跌，投资者担心欧洲最大经济体的金融业的体质。

高评级欧元区公债全面上涨，芬兰10年期公债收益率首次降至负值，为欧元区内第三个出现这种情况的国家。德国两年期公债收益率降至纪录低点负0.711%，日内下跌3个基点。10年期德债收益率一度下跌4个基点，至负0.15%，此为8月15日来最低。芬兰10年期公债收益率首次跌至负值，下跌2.5个基点，至负0.015%。西班牙10年期公债收益率一度触及纪录新低0.89%。

油市:

--油价下跌约3%，之前沙特和伊朗官员的讲话，浇灭市场对两大石油输出国组织(OPEC)成员国将在本周阿尔及利亚会议上达成妥协，缓解全球供应过剩局面的希望。

布兰特原油期货收跌1.38美元，或2.9%，报每桶45.97美元。美国原油期货回落1.26美元，或2.7%，报每桶44.67美元。

金属市场:

--金价走低，因美元和股市上扬，削弱了对黄金和公债的避险需求。现货金收报每盎司1,327.14美元，结束六日连涨。美国12月期金收跌1%，报每盎司1,330.40美元。

--期镍升至七周高位，因菲律宾政府以违反环保规定为由，建议关停更多矿场，投资人愈发担心供应收紧。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍收高0.9%，报每吨10,630美元，稍早高见10,900美元。三个月期铜收低1.1%，报4,787美元，部分因美元走强。(完)