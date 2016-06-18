《路透早报》--6月18日

2016年1月21日，在北京拍摄的欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

[重大数据或新闻]

--英国周五在亲欧议员Jo Cox遇害后暂停公投拉票活动，市场风险意愿转强，加上美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谨慎加息的言论，使美元兑英镑大跌逾1%，美债价格下滑，美股因苹果下跌和英国公投忧虑而收低。下周四英国脱欧公投将是市场焦点，投资者还关注美联储主席叶伦周二和周三在美国国会作证，讨论货币政策和经济状况。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，英国脱离欧盟将比留在欧盟面临更大的经济风险。

* 摩根大通预计，英国脱欧阵营领先3-5个百分点，称目前民调不太可能清晰指引公投结果。

* 市场臆测，支持留在欧盟的英国工党议员Jo Cox周四身亡可能导致英国退欧公投被推迟，或者导致天平向“留欧”一侧倾斜。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，在长达两年半时间内，美国经济可能不需要超过一次的升息。布拉德称，应该在今年的某个时点升息，然后暂停行动直至2018年底，或在意外冲击导致经济前景发生变化的情况下。他说，市场与美联储的点阵图预估不一致正导致全球市场失真。

--美国5月房屋开工率下滑，因多户房屋开工减少，但建筑许可进一步增加，暗示未来房屋开工会出现反弹，支撑第二季经济增长。商务部周五称，5月房屋开工率下降0.3%，经季节调整后年率为116万户。 4月曾飙涨4.9%。5月建筑许可增加0.7%，至114万户。

周五公布其他的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.5%。加拿大5月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上涨2.1%。

* 欧盟统计局公布，欧元区第一季劳工成本较上年同期增长1.7%。

--中国证监会周五表示，拟对并购重组办法进行再次修订，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温，支持通过并购重组提高上市公司质量，取消重组上市的配套融资，提高了对重组方资金实力要求。结合今日证监会公布的一系列监管措施和表态不难发现，今后市场融资难度料将加大。

--中国证监会发布新版证券公司风险控制指标管理办法，10月起实施。其中对于超比例持有的债券等非权益类证券，为避免相关券商调整债券品种对市场造成局部影响，在该办法正式实施后再给予半年过渡期，各券商应在明年3月底调整完毕。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，苹果大跌拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。道琼工业指数下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。本周道指下跌1.1%，标普500指数跌1.2%，纳斯达克指数下跌近2%。

* 近期遭受压力的银行股反弹提振欧洲股市上扬，希腊股市跑赢，但交易员称，下周迎来英国脱欧公投，市场将震荡。泛欧STOXX 600指数升1.4%，FTSEurofirst 300指数涨1.2%。但两指数本周均下跌逾2%。英国富时100指数收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数收高0.85%，收报9,631.36点。

汇市:

--英镑兑美元大涨逾1%，交易商评估，亲欧英国议员Jo Cox遇害是否会打破英国退欧公投两大阵营支持率旗鼓相当的现状。英镑兑美元纽约尾盘大涨1.06%，报1.4350美元，周四低见1.4010美元，周五一度触及一周高位1.4387美元。日圆兑美元守在约两年高位附近，兑欧元也在逾三年高位附近，周四日本央行没有进一步放宽货币政策。美元兑日圆周五纽约尾盘报104.20日圆，周四高见103.58日圆。

债市:

--美国指标公债收益率上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。

--对南欧国家公债的抛售有所减弱，德国指标10年期公债收益率回升到零水准上方，因英国一位议员遇害身亡后预计下周公投脱离欧盟的机率略有减小。德国10年期公债收益率上升4.5个基点至0.02%。30年期德债收益率跳涨8个基点，至0.58%，为两个月来的最大单日升幅。

油市:

--油价跳涨约4%，因美元走软和对英国脱欧的忧虑减弱，鼓励投资者买入风险资产。布兰特原油期货收高1.98美元，或4.2%，报每桶49.17美元。美国原油期货收高1.77美元，或3.8%，报每桶47.98美元。本周，布兰特原油下跌近3%，美国原油下跌逾2%。

金属市场:

--黄金上涨超过1%，势将连续第三周上升，受助于美元走低和一位有决策投票权的美联储官员发表谨慎加息的言论。在1902 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,293.80美元。本周迄今上涨1.5%。美国8月期金收低0.3%，报1,294.80美元，远低于周四高位1,315.55美元，此为2014年8月来最高。

-- 期铜持稳，因对英国可能退出欧盟的忧虑缓和及美元下跌，但锌价因库存急升而承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报每吨4,552美元，在上日大跌逾2%后小幅反弹。期铜本周上升近1%。三个月期锌收跌0.4%，报每吨1,981美元，从日高2,028美元回落。（完）