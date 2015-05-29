独家：麦格理聘请花旗就出售Moto潜在交易提供建议--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月28日 - 据三位熟悉情况的消息人士周四称，澳洲基础设施投资机构麦格理(MQG.AX)已聘请花旗(C.N)为出售高速公路服务区提供商Moto的潜在交易提供建议，该交易可能价值逾11亿英镑(约合16.8亿美元)。
Moto为英国最大的高速公路服务公司，2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为9,100万英镑。此项资产可能引发私募股权公司和基础设施基金的兴趣。
其中一位消息人士称，英国同业Roadchef去年作价1.53亿英镑售出，估值为获利规模的12.5倍左右。若类似倍数发生在Moto身上，则其估值规模将达到11亿英镑左右。
花旗和麦格理均拒绝置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。