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国际财经 | 2015年 5月 29日 星期五 12:54 BJT

独家：麦格理聘请花旗就出售Moto潜在交易提供建议--消息人士

路透伦敦5月28日 - 据三位熟悉情况的消息人士周四称，澳洲基础设施投资机构麦格理(MQG.AX)已聘请花旗(C.N)为出售高速公路服务区提供商Moto的潜在交易提供建议，该交易可能价值逾11亿英镑(约合16.8亿美元)。

Moto为英国最大的高速公路服务公司，2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为9,100万英镑。此项资产可能引发私募股权公司和基础设施基金的兴趣。

其中一位消息人士称，英国同业Roadchef去年作价1.53亿英镑售出，估值为获利规模的12.5倍左右。若类似倍数发生在Moto身上，则其估值规模将达到11亿英镑左右。

花旗和麦格理均拒绝置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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