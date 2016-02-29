五矿资源加入猎食者行列 瞄准陷入资金困境的矿商资产

路透悉尼2月29日 - 香港上市公司五矿资源(1208.HK)周一表示，将寻求买进那些陷入困境急需资金的矿商资产，从而成为拥有财力进行收购的猎食者中的一员。

五矿资源在秘鲁、澳洲、刚果及老挝等地拥有铜矿及锌矿业务。在秘鲁安地斯山的百亿美元Las Bambas铜矿脉于1月开始出货之后，五矿资源准备继续推进其七年发展计划。

一名公司发言人向路透表示，五矿资源的母公司中国五矿有色金属设定的目标是，到2020年使五矿资源的企业价值增至150-200亿美元，目前为略低于100亿美元。

英美资源集团(AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)及自由港(FCX.N)等负债偏高的业者正陷入困境，因大宗商品市场持续恶化，银行业者预期部分矿产商可能将把旗下一些最有价值的资产拿到市场兜售。

"当前市场环境将继续构成挑战，但也带来巨大机会，"五矿资源首席执行官Andrew Michelmore在向路透发表的声明中称。

“五矿资源有过去的成绩，有大股东中国五矿有色金属的支持，我们已做好准备在竞争对手中脱颖而出，成为全球重要的基本金属生产商。”

公司发言人称，对于已经多有涉足的铜和锌业务，五矿资源将关注机会，不仅如此，Michelmore还表现出了对氧化铝和铝土矿的兴趣。

五矿有色金属希望五矿资源发展成为中国以外最大的中级多元化矿商之一，并放手让五矿资源自己来实践这个策略，同时向其提供充足的资本来达成目标。

“五矿资源的债务非常少，资产负债表和多数竞争对手相比具有绝对优势，”Edison Group的矿业分析师Peter Chilton称。(完)