吉利收购母公司的新型高端轿车及SUV业务 作价逾11亿元

据公告，是次收购的资产位于浙江宁波市北仑区的春晓汽车制造厂，设计年产能约10万辆，目前正进行标准化操作流程，预期于今年第一季度末开始商业化生产新型高端轿车。

吉利汽车表示，现时公司并不具备生产新型高端轿车及SUV车型之技术，预期收购春晓车厂后，将提高公司之市场竞争能力及成为未来溢利之主要来源。