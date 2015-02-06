吉利收购母公司的新型高端轿车及SUV业务 作价逾11亿元

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港2月6日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车(0175.HK)周五公布，拟收购母公司浙江吉利的新型高端轿车及SUV（运动型多功能车）车型业务，作价约11.4亿元人民币。
据公告，是次收购的资产位于浙江宁波市北仑区的春晓汽车制造厂，设计年产能约10万辆，目前正进行标准化操作流程，预期于今年第一季度末开始商业化生产新型高端轿车。
吉利汽车表示，现时公司并不具备生产新型高端轿车及SUV车型之技术，预期收购春晓车厂后，将提高公司之市场竞争能力及成为未来溢利之主要来源。
浙江吉利持有吉利汽车约42.81%之股权。上述交易须待吉利汽车的股东会批准。
该股周五收跌1.79%，报3.29港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数