优步出价30亿美元欲收购诺基亚地图服务HERE--纽约时报

路透5月8日 - 《纽约时报》引述知情人士报导称，叫车服务公司优步(Uber)已提出30亿美元的出价，欲收购诺基亚NOK1V.HE的地图服务事业HERE。

诺基亚上个月宣布收购对手阿尔卡特-朗讯ALUA.PA后表示，开始对HERE展开战略检讨；HERE的主要对手是谷歌(GOOGL.O)地图。

报导引述知情人士称，与优步竞购HERE的对手是多家车厂组成的团队，成员包括宝马(BMW)(BMWG.DE)、奥迪(Audi)及奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)。

报导称，这几家德国车厂与中国百度联手出价，而一家私募股权公司则自行提出收购价，报导并称，诺基亚预计5月底前宣布出售HERE决定。0707GMT，诺基亚股价上涨4.6%。

优步与诺基亚均拒绝置评。

诺基亚董事长Risto Siilasmaa本周稍早在公司年度股东会上表示，并未对检视结果存有预设立场，并称该公司并非被迫出售。

“我想强调的是，检视结果并不必然会导致HERE业务出售。我们深信有能力将HERE打造成诺基亚的一部分，”他说道。

该事业净值约20亿欧元(22亿美元)，不过Inderes Equity Research认为该业务估值介于44-69亿欧元，这是根据将该事业各个部分的价值加总所得。

Inderes在一份致投资人报告指出，“我们认为出价30亿美元还不够...这并未将HERE的市场地位、成长契机、内含科技、以及获利成长潜力考虑进来。”Inderes对于诺基亚的评等为“减码”。

“以当前汽车产业成长步伐来看，我们估计HERE在两年至三年后可以每年带来超过4亿欧元的营业利润。”

HERE业务第一季营收成长25%至2.61亿欧元，诺基亚对于该事业的营业利润率预估从此前的7-12%调高至9-12%。(完)

(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 李春喜/王洋)

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