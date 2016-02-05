中资公司积极出击助推 全球跨境并购活动升至11年高点

路透伦敦2月5日 - 汤森路透数据显示，2016年迄今全球跨境并购规模已经达到1,327亿美元，较上年同期增长31%，为自2006年以来同期最高。这主要受到中资企业并购的推动。

今年以来，中资的海外并购占整体跨境并购的47%，在最大的六宗跨境并购中占据四宗。

全球并购活动继2015年创下纪录高位之后，今年开局疲软，今年以来总额为2,410亿美元，较上年同期下降22%。

在投行承办并购业务排名中，中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化集团先正达的案子，汇丰担任顾问，因而跃居第三位，仅次于位居第一和第二位的高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)。(完)