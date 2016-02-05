中资公司积极出击助推 全球跨境并购活动升至11年高点

国际油价从一周低位上涨 因国际能源署称市场供应正缓慢收紧
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
路透伦敦2月5日 - 汤森路透数据显示，2016年迄今全球跨境并购规模已经达到1,327亿美元，较上年同期增长31%，为自2006年以来同期最高。这主要受到中资企业并购的推动。
今年以来，中资的海外并购占整体跨境并购的47%，在最大的六宗跨境并购中占据四宗。
全球并购活动继2015年创下纪录高位之后，今年开局疲软，今年以来总额为2,410亿美元，较上年同期下降22%。
在投行承办并购业务排名中，中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化集团先正达的案子，汇丰担任顾问，因而跃居第三位，仅次于位居第一和第二位的高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
不过，这次美国股市将是近代总统过渡期间表现最佳的行情之一。标准普尔500指数自美国大选日以来累计上涨5.8%。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。