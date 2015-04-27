中国国资委称央企将进行大规模兼并重组数量或减至40家报道未经核实

路透北京4月27日 - 针对近日有媒体报道“中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”。中国国务院国有资产监督管理委员会周一表示，经查该消息未向国资委进行过采访或核实。

刊登在国资委网站的新闻稿做出了上述声明。

中国经济参考报周一报道，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

中国股市沪综指周一收涨3.04%，再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手。（完）

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

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