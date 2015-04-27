中国国资委称央企将进行大规模兼并重组数量或减至40家报道未经核实

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月27日 - 针对近日有媒体报道“中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”。中国国务院国有资产监督管理委员会周一表示，经查该消息未向国资委进行过采访或核实。
刊登在国资委网站的新闻稿做出了上述声明。
中国经济参考报周一报道，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。
中国股市沪综指周一收涨3.04%，再创逾七年高点。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。