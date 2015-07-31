海信电器及其关联方以2,288万美元收购夏普墨西哥公司

路透上海7月31日 - 中国家电大厂--青岛海信电器股份有限公司(600060.SS)周五公告指出，其与关联方美国海信公司联手收购日本夏普(6753.T)旗下夏普墨西哥公司100%股权，总投资约2,288万美元，均以现金出资。

公告显示，海信电器以约1,121万美元收购夏普墨西哥公司49%股权，美国海信拟1,167万美元出资收购51%股权。美国海信是海信电器母公司海信集团间接拥有的全资子公司。

夏普墨西哥公司去年底净资产为9亿326万墨西哥比索（约合3亿4,532万元人民币），当年净利润为8,038万墨西哥比索（约合3,073万元人民币）。

海信电器指出，本次参与收购夏普墨西哥公司的股权，是海信推进国际化进程的重大进展，通过本次收购将有利于加强海信与夏普双方在技术、产品、市场各方面的联合和交流，将有利于海信电器国际化战略目标的实现。

日本夏普周五公布其第一季度营业亏损大于预期，并计划出售墨西哥的电视机生产工厂，并将其电视机品牌Aquos在美洲市场的使用许可授权给中国海信，从而正式退出此区域的电视机市场。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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