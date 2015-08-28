独家：中国国家电投洽谈将铝业务转让给中铝

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月28日 - 业界消息人士指出，配合国有企业改革，中国当局打算将政府的两大铝业资产合并，打造全球最大铝生产商。
三位业界消息人士向路透表示，国家电力投资集团公司(国家电投)正在洽谈将旗下铝业资产转让给中国铝业，以利专注于电力建设及发电。
这项合并将考验中国当局整顿庞大低效国企的决心。
如果合并成功，将有助于刺激改革。不过，如果这项相对单纯的合并计划进展缓慢，将凸显出中国政府在难度更高的国企整并领域所面临的挑战，比如安排同业竞争对手合并等等。
消息人士表示，国家电投有意放弃这个正饱受供应过剩困扰的业务。国家电投是在6月接手的这个由两家国企合并而来的亏损铝业务。
资产转入将令中国铝业的原铝产能提高至每年逾700万吨，从而使中国铝业超越俄罗斯铝业，成为全球最大的铝生产商。
熟悉国家电投的一名消息人士表示，虽然过去两个月一直在进行谈判，但进展缓慢，一大阻碍就是中国铝业接手高成本铝冶炼厂的意愿不高。
消息人士表示，中国国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)正在考虑这个问题，如果不会损及中国铝业的获利，将支持这项合并案。
中国铝业发言人拒绝就此事置评，另外尚未立即获得国家电投的评论。(完)
(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 高琦)
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