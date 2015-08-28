独家：中国国家电投洽谈将铝业务转让给中铝

路透香港8月28日 - 业界消息人士指出，配合国有企业改革，中国当局打算将政府的两大铝业资产合并，打造全球最大铝生产商。

三位业界消息人士向路透表示，国家电力投资集团公司(国家电投)正在洽谈将旗下铝业资产转让给中国铝业，以利专注于电力建设及发电。

这项合并将考验中国当局整顿庞大低效国企的决心。

如果合并成功，将有助于刺激改革。不过，如果这项相对单纯的合并计划进展缓慢，将凸显出中国政府在难度更高的国企整并领域所面临的挑战，比如安排同业竞争对手合并等等。

消息人士表示，国家电投有意放弃这个正饱受供应过剩困扰的业务。国家电投是在6月接手的这个由两家国企合并而来的亏损铝业务。

资产转入将令中国铝业的原铝产能提高至每年逾700万吨，从而使中国铝业超越俄罗斯铝业，成为全球最大的铝生产商。

熟悉国家电投的一名消息人士表示，虽然过去两个月一直在进行谈判，但进展缓慢，一大阻碍就是中国铝业接手高成本铝冶炼厂的意愿不高。

消息人士表示，中国国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)正在考虑这个问题，如果不会损及中国铝业的获利，将支持这项合并案。

中国铝业发言人拒绝就此事置评，另外尚未立即获得国家电投的评论。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 高琦)

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