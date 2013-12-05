中国庆华能源开高价收购澳洲煤企Carabella

路透墨尔本12月5日 - 中国庆华能源集团对澳洲煤炭开采企业CarabellaResourcesCLR.AX开出6,000万美元的收购价，大幅溢价110%。Carabella称亦收到其他企业的购买意向。

在动力煤、冶金煤供应过剩，且高昂生产成本令人忧心之际，其他国家企业选择避开煤炭行业，而庆华能源此举显露出中国企业抢购较便宜澳洲煤炭资产的兴趣。

Carabella股票周四收盘暴涨120%，报0.45澳元，表明投资者期待更高的买价。

庆华能源董事长与创始人霍庆华在一则声明中称，将在中国以外地区设立全球资源及开发业务，总部拟设在澳洲，此次收购Carabella是该战略的第一步。

Carabella称，将于2014年初对庆华能源的报价作出回应，并告知股东勿采取行动。瑞银集团(UBS)为其提供顾问服务，庆华能源的顾问机构是德意志银行。

庆华能源旗下拥有八座煤矿，利用煤来生产天然气和燃料。中国发改委已批准其对Carabella提出收购，预计也会通过中方的其它两项审批。

庆华能源称，其收购报价无需澳洲的外资投资审核局(FIRB)批准。

报价的有效截止日期是2014年1月20日。(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)

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