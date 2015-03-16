水泥业巨擘合并案现裂痕 拉法基与豪瑞将重谈合并条件

路透巴黎/苏黎世3月16日 - 法国拉法基(Lafarge)LAFP.PA与瑞士豪瑞(Holcim)HOLN.VX两家水泥业者之间的冲突，周一更形恶化，双方承认两家公司的对等合并计划条件，可能必须修改，以反映估值差异。

豪瑞周一发表声明称，合并案无法继续以原有内容进行，并提议重新协商换股比例及“公司治理议题”。

拉法基发表声明稿，公司愿意考虑修改合并案的换股比例，但其他部份不考虑修改。

两家公司2014年4月宣布的合并计划，原本打算让双方对等合并，但两家公司的业绩及股价渐行渐远，加上欧元及瑞郎汇率的波动，促使豪瑞要求修改合并条件。

据知情消息人士称，豪瑞已提议将1-1的换股比例，改为每0.875股豪瑞股票换1股拉法基股票。

该消息人士补充称，据说拉法基说计划提出另一项替代提议，将换股比重降至0.93以促成合并完成。

消息人士还称，豪瑞据说还要求调整合并后公司的管理层。

拉法基执行长Bruno Lafont已被定为合并后集团的领导人。(完)

(编译/审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)

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