并购交易和企业支出上升将惠及股市

图为纽约证券交易所内工作的交易员。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦9月6日 - 并购活动和投资日益增长，说明企业终于开始把巨大的现金储备投入使用，这种趋势有望在年底临近时为股市增添助力。

根据汤森路透数据，像Verizon以1,300亿美元买下其美国无线业务未持有股份的这类交易，把今年全球并购活动总金额推到了1.56兆(万亿)美元，较上年同期增加1%。

这些情况与美国和日本企业增加资本支出一道，都反映企业信心改善。信心上升鼓励企业把部分现金投入使用。

这有待为全球股市带来新的刺激因素。MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS曾在5月触及五年高点，而6月遭遇抛售后业已反弹，目前处于横盘交投。

“随着全球经济改善，企业信心日增，支出意愿也升高。这对股市非常利好，”瑞士私人银行J. Safra Sarasin的策略师Gabriel Bartholdi说。

“当企业开始再次投资，就说明它们对于增长抱有信心。这表明需求正在回暖，有望提振企业的盈利。”

自危机爆发以来，企业不断减少负债比率，并建立巨额存款以防万一。据汤森路透数据，全球企业目前账面持有的现金与现金等价物共计6.7万亿(兆)美元，较10年期增长一倍有余。

但有迹象表明，企业正开始动用部分储蓄，通过收购和资本投资以扩展业务。

Verizon(VZ.N)并购案和微软(MSFT.O)以54亿欧元(71亿美元)收购诺基亚NOK1V.HE手机业务，就是并购活动热度骤升的有力证据。

资本支出不论是用于兴建新厂房还是设备更新换代，其收益通常都需要数年时间才会反映在营收之上。增聘人手也不会带来立竿见影的回报。但通过对旗下业务的再投资，企业可以展现其对于前景的信心，这种态度本身就可以提振公司股价的短线表现。

为了支持产品开发与海外投资，社交网络公司LinkedInLNKD.N打算配售股票筹资12亿美元。

配股通常对公司股价不利，因为它会稀释股东权益。不过LinkedIn股价自该消息宣布后便上涨，周五更触及纪录高点。

摩根大通估计，3月止当季美国和日本企业的名义资本支出较去年第四季分别小幅增加至1.2万亿美元和37.39万亿日圆(3,740亿美元)。

美国、日本、英国和欧元区(G4)企业截至3月底的资本支出为2.9万亿美元，稍低于2012年底水准。

“我们曾预计第一季资本支出会增加，但结果并非如此，令人失望。不过第二季或者今年稍晚的情况可能会更好一点，”摩根大通董事总经理Nikolaos Panigirtzoglou说。

“第二季往后G4国家的企业支出应该会增加。并购和回购交易会给股市带来支撑。”

据金融专业协会(Association for Financial Professionals)的一份年度调查显示，降低现金余额的企业中，有三分之二引述的理由是收购企业、推出新业务及增加资本支出。

这可能会变得更加流行开来，美国银行-美林上个月对投资者的访查显示，有64%的人认为企业应该加大业务投资，以增强未来的企业成长。

**周期成熟**

对于缩减资产负债表的企业，目前为止压倒性的趋势一直是回购股票，向股东返还现金。

回购对企业是一个简单的选项，必能取悦在低利率环境下寻求收益的投资者。全球主要央行的货币宽松政策导致了低利率环境。

全球企业在今年头六个月共计回购3,426亿美元股票，比上年同期增加24%。摩根大通的模型显示，全年数字将为5,350亿美元。

但长期而言，推迟投资会导致生产力放慢，限制未来产能成长。

因此，在企业支出周期中推进到并购和投资的阶段，对于股市来说是乐见的。

不过对企业来说，调整资产负债表可能产生一些下行风险，尤其是在美国。

“美国的杠杆率可能持续升高，”AXA Investment Management的固收投资长Chris Iggo表示。

“当政府在以很低的收益率借钱时，企业借钱没问题。当政府借钱的收益率升高，就会对企业借款成本构成上行压力，推高企业的净利息成本。这些是信贷的不利趋势。”(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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