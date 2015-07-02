中国化工收购倍耐力案获欧盟执委会批准

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔7月2日 - 中国化工集团公司以71亿欧元(78.6亿美元)收购意大利轮胎制造商倍耐力PECI.MI一案，已经获得欧盟反垄断批准，料将创造出一个占据全球10%市场份额的领导业者。
根据欧盟执委会网站，执委会已于周三批准此案。
中国化工旗下的中国化工橡胶总公司将成立一家合资公司，收购意大利控股公司Camfin持有的倍耐力26.2%的股份，之后对剩余股份发起强制收购。
轮胎市场规模较大的竞争对手包括法国的米其林(Michelin)(MICP.PA)及德国的Continental(CONG.DE)。(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。