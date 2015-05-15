香港时富金融售予泛海控股交易协议终止 重新与潜在买家洽商

路透香港5月15日 - 香港中小型券商时富金融(0510.HK)周五称，中国泛海控股(000046.SZ)收购其40.1%股权之交易协议已自动终止，但控股股东时富集团(1049.HK)仍就出售时富金融股权一事与其他潜在投资者洽谈。

时富集团向泛海控股出售价值逾6亿港元的时富金融股份，因上周五遭到股东会否决而未能成事，主要问题在于泛海控股今年初提出收购价每股0.37港元远低于现价。

不过，泛海控股仍有可能对时富金融重提收购。据时富集团的声明称，就出售时富金融股份一事，集团现正与其他潜在投资者包括泛海控股作出洽谈。集团并对任何有利时富金融未来发展的方案，均持开放态度。

时富集团兼时富金融董事长关百豪称，“时富金融拥有坚实的业务基础及无与伦比的互联网金融交易平台，时富集团及时富金融董事会均对时富金融的进一步发展及与内地金融市场的融合充满信心。”

时富金融周三起停牌，前收市价报0.91港元，该股将于下周一（18日）恢复交易。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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