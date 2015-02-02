中投等多家主权基金洽谈出资支持和黄收购英国O2--报载

沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。
路透伦敦2月2日 - 英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，数家全球排名居前的主权财富基金正在洽谈，出资支持和记黄埔0013.HK收购西班牙电信旗下(TEF.MC)英国移动通讯部门O2。
和黄将手上的Three Mobile与O2合并后，将成为英国最大移动电讯运营商。这项交易规模达100亿英镑(150亿美元)。
每日电讯报称，中国投资有限责任公司、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、以及卡塔尔一家大型官方投资机构，都在洽谈提供很大一大部分融资。
报导称，雀屏中选者将成为这家移动电讯营运商的大股东，持股可能达到三分之一。
暂时无法取得中投、GIC及淡马锡评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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